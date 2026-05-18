日本初上陸の最新ビューティデバイス2機種を初披露！ウェルネステックのグローバルリーダー「Therabody（セラボディ）」が「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（東京都品川区）が展開する、米国ロサンゼルス発のウェルネステックブランド「Therabody（セラボディ）」は、2026年5月18日(月)から20日(水)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のビューティ見本市「ビューティーワールド ジャパン 東京」に出展いたします。

Therabodyは世界70カ国で展開し、プロアスリートや医療従事者から絶大な信頼を得ているウェルネス・テクノロジーのパイオニアです。世界的なリカバリーデバイスの代名詞「THERAGUN（セラガン）」で培った独自のパーカッシブ・セラピーと生理学的な知見を美容分野へ応用。単なる「美」の追求にとどまらず、科学的根拠（エビデンス）に基づき、肌本来の健康とコンディションを論理的に呼び覚ます次世代のビューティ・ソリューションを提供しています。

本展示会では、日本初上陸となる「TheraFace（セラフェイス）」シリーズの最新デバイス2機種をメインに、Therabodyが提唱する「サイエンス×スキンヘルス」の真髄をご披露いたします。さらに、プロアスリートやセレブリティに支持される「THERAGUN」シリーズや、人気のアイケア・スリープケアデバイス「SmartGoggles」「SleepMask」など、サロンやSPAの価値を劇的に高めるウェルネステックデバイスが一堂に会します。最新鋭のデバイスをいち早くご体験いただけるこの機会に、科学が証明する全く新しいコンディショニング体験をぜひブースにてお確かめください。

■ 展示製品のご案内：科学が証明する、真のコンディショニング体験１．【日本初上陸】「光の質」が美肌を左右する。504個の高密度LEDによる本格「ながら」光ケアTheraFace Mask Glo（セラフェイス マスクグロー）(https://therabody.jp/products/theraface-mask-glo)

504個もの高精度LEDを贅沢に搭載した、完全ワイヤレス型のLED美顔器。単に光を浴びるだけでなく、科学的根拠に基づいた効率的な美肌ケアを追求し、緻密に設計されたプロ仕様のデバイス。

- 圧倒的な光量と照射精度： 業界最多水準の504個のLEDが顔全体を隙間なく包み込み、ムラのない濃密なケアを実現。科学的根拠に基づき、最適な波長（青色：415nm、赤色：633nm、近赤外線：830nm）を誤差±5nmという極めて高い精度で出力します。- 緻密に計算された「3つの指標」： LEDケアの質を決定づける「波長（深さ）」「放射照度（強さ）」「線量（総エネルギー量）」を徹底追求。12分間のルーティンで、サロン帰りのような充実感を肌に届けます。- 革新的な「ながら美容」とリラクゼーション： 完全コードレスのハンズフリー設計により、場所を選ばずケアが可能。さらに独自の「VibraWave(TM)（振動テクノロジー）」が心地よい刺激を与え、光ケアとともに極上のリラクゼーション体験を提供します。- 理想的なケアを叶える「ハードシェル」構造： 形状が安定したポリカーボネート製を採用。顔との距離を一定に保つことで理想的な光の広がりを維持します。また、非多孔質素材のため衛生面にも優れ、お手入れも簡単でプロの現場（サロン）でも清潔にご使用いただけます。

【製品仕様】

LED搭載数： 504個

搭載波長： 青色(415nm)、赤色(633nm)、近赤外線(830nm)

総エネルギー量： 約618J

重量： 約514g

バッテリー： フル充電で最大60分（ルーティン5回分）使用可能

【発売予定】

ソフトローンチ（2026年7月上旬より順次出荷開始予定）

2. 【日本初上陸】「温めて、冷やす」新発想のコントラストケア。精密な温冷テクノロジーで、理想の肌印象へTheraFace Depuffing Wand（セラフェイス ディパフィングワンド）(https://therabody.jp/products/theraface-depuffing-wand)

独自の「Cryothermal Technology(TM)（クライオサーマル・テクノロジー）」を搭載し、心地よい温冷刺激で肌本来の美しさを引き出す携帯型フェイシャルケアデバイス。数秒でターゲット温度に到達する精密な温度制御により、気になる目元の印象や顔全体のもたつき感を素早くケアし、スッキリとした表情へと導きます。

- 肌にメリハリを与える温冷コントラスト： 精密なペルチェ素子により、温熱（35℃～43℃）と冷却（10℃～14℃）を数秒で切り替え。温めて肌を柔らかくほぐし、冷やしてキュッと引き締めるという肌への心地よいリズムを与えることで、どんよりとした気分までリフレッシュさせます。- こだわり抜いた「体感」への自信： 独自の使用テストにおいて、多くの方が「肌の引き締まり」と「ハリ感」の向上を実感。継続して使用することで、目元までスッキリとした健やかな肌印象をキープします。- プロの繊細な指先を再現する立体型ヘッド： 顔の凹凸やデリケートな目元、小鼻にピタッと密着するように設計された独自のカーブ形状ヘッドを採用。スキンケア成分の浸透（角質層まで）をサポートする温熱トリートメントから、仕上げの冷却引き締めまで、エステティシャンの手技のような細やかなケアが可能です。- 機動性に優れたポータブル設計： 重さ約112g、USB-C充電対応のコンパクトボディ。サロンでの施術後の仕上げはもちろん、外出先や移動中のなどのレスキューケアとしても最適で、いつでもどこでもプロフェッショナルなケアが実現します。

【製品仕様】

温度設定： 冷却（10℃/12℃/14℃）、温熱（35℃/38℃/42℃）

重量： 約112g

寸法： 約152mm × 38mm

バッテリー持続時間： 約38分

【発売予定】

ソフトローンチ（2026年7月上旬より順次出荷開始予定）

３. 【フェイスケア】健康的なハリ・輝きをサポートする8in1美顔器TheraFace PRO（セラフェイス プロ）

3種のLEDライト、マイクロカレント、パーカッシブ・セラピーにより顔全体にアプローチする1台8役の多機能デバイスです。アタッチメントを付け替えるだけで自宅で本格ケアが可能。

４．【ボディケア】米国No.1シェア*「セラガンシリーズ」

Theragun PRO Plus（セラガン プロプラス）(https://therabody.jp/products/theragun-pro-plus)ー Therabodyの代名詞であるパーカッシブデバイスの最上位モデル。独自のパワフルな圧迫と振動による深部へのアプローチに加え、近赤外線LEDライトを搭載。さらに、先端が温まる「ヒートアタッチメント」や、繊細な刺激を与える「微振動（バイブレーション）アタッチメント」などをこの一台に統合しました。日々のコンディショニングをプロフェッショナルな領域へと引き上げる、究極のリカバリーデバイスです。

Theragun Prime Plus（セラガン プライムプラス）(https://therabody.jp/products/theragun-prime-plus) ー 「セラガン」シリーズのハイエンドモデル。世界最高クラスの振幅16mmを誇りながら、最新の「ヒート（温感）アタッチメント」が標準で付属。ヒート（温感ケア）とパーカッシブを組み合わせることで、リカバリーと効率的なウォームアップを強力にサポートします。

Theragun Sense（セラガン センス(https://therabody.jp/products/theragun-sense)）ー 独自のパワフルな圧迫・振動に加え、本体に心拍センサーを搭載し、デバイスがガイドする呼吸法のエクササイズを組み合わせることで、身体をよりリフレッシュさせ、毎日のセルフメンテナンスをサポートします。

Theragun Relief（セラガン リリーフ）(https://therabody.jp/products/theragun-relief)ー 手軽にセルフケアができるワンボタン設計のセラガンのベーシックモデル。セラガンテクノロジーの基本的な機能を搭載し、ボディケアを初めて体験してみたい方をはじめ、女性やご年配の方まで幅広く快適にご利用いただけます。

５．【レッグケア】完全ワイヤレスの空気圧リカバリーブーツ

JetBoots Prime（ジェットブーツ プライム）(https://therabody.jp/products/jetboots-prime) ー 完全ワイヤレスの空気圧リカバリーブーツです。ポンプやチューブ、外部電源が一切不要の完全一体型デザインにより、場所を選ばずいつでもどこでも脚全体のコンディショニングと急速リカバリーをサポート。独自の「TruGrade Technology(TM)（段階的圧力コントロール）」により、施術や長時間の立ち仕事で疲れた脚を素早くスッキリと整えます。サロンやスパの待合スペースでのクイックケアメニューや、施術中に他部位と同時に行う「ながらアプローチ」としても、付加価値を提供します。

5. 【スリープケア】質の高い睡眠をサポートするデバイス

SmartGoggles 2.0（スマートゴーグル 2.0）(https://therabody.jp/products/smartgoggles-2)ー 質の高い休息を追求する方へ贈る、次世代のリラクゼーションデバイス。独自の「SmartRelax」テクノロジーが心拍数を読み取り、パーソナライズされた振動パターンでオンとオフの切り替えをスムーズにし、入眠前のリラックス状態へと導きます。

SleepMask（スリープマスク）(https://therabody.jp/products/sleepmask) ー 徹底した遮光性と快適なフィット感を追求。光の刺激を遮断し、理想的な睡眠環境を整えるためのエッセンシャルアイテムです。

Theragun PRO Plus (セラガン プロプラス)Theragun Prime Plus（セラガン プライム プラス）Theragun Sense（セラガン センス）Theragun Relief（セラガン リリーフ）JetBoots Prime（ジェットブーツ プライム）SmartGoggles 2.0 (スマートゴーグル 2.0)SleepMask (スリープマスク)

■ 「ビューティーワールド ジャパン 東京」出展概要

- 開催期間： 2026年5月18日(月) ～ 5月20日(水)- 営業時間：10:00～18:00（最終日は16:30まで）- 場所： 東京ビッグサイト 西展示棟- ブース番号：西2ホール L018- 展示・体験内容：日本初上陸のLED美顔器「TheraFace Mask Glo」のタッチ＆トライ精密温冷デバイス「TheraFace Depuffing Wand」の体験1台8役の多機能美顔器「TheraFace PRO」によるプロフェッショナルフェイシャルケア体験高性能パーカッシブデバイス セラガンの各モデルの体験完全ワイヤレス空気圧リカバリーブーツ「JetBoots Prime」によるリカバリー体験睡眠サポート＆リラクゼーションデバイス「SmartGoggles 2.0」および「SleepMask」の体験専門スタッフによる個々のライフスタイルに合わせたコンディショニング提案

■ Therabody（セラボディ）について

Therabodyは米国ロサンゼルス発のウェルネステック ブランドとして、“Empower everybody to live better, longer, healthier lives by creating innovative wellness technologies”（革新的なウェルネステクノロジーを通じて、すべての人がより良く、より長く、より健康に生きる力を与える）というミッションを掲げ、製品開発においては理学療法士や美容皮膚科医などの専門家からなる科学諮問委員会（SAB）を設立。科学的知見に基づいた革新的なテクノロジーの進化を追求し、機能性と安全性の両立を大切にしながら、世界約70カ国のトップアスリート、ジム、医療施設、そして健康を意識する人々から圧倒的な支持を得ています。

▶ Therabody 公式サイト：https://therabody.jp/

▶ Therabody 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/therabody_japan/

■ ユナイテッドスポーツブランズについて

アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギアのパイオニアブランド「McDavid」、世界初100%合成繊維素材の革新的キネシオロジーテープ「KT TAPE」、ランナーのためのパフォーマンスギアを開発するランニングエッセンシャルブランド「NATHAN」、マウスガードを始めとするスポーツプロテクション分野の成長ブランド「Shock Doctor」などを世界70カ国でグローバル展開。「革新性」と「専門性」に強くこだわるモノづくりのDNAをもっています。

■会社概要

・ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（Therabody国内総代理店）

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル20F

URL：https://www.unitedspb.jp/

メールアドレス：marketing@unitedspb.jp



■取扱いブランド一覧

・McDavid (マクダビッド)：https://www.mcdavid.co.jp/

・Therabody (セラボディ)：https://therabodyjp.com/

・KT TAPE (ケイティテープ)：https://kttape.jp/

・SHOCK DOCTOR (ショックドクター)：https://www.shockdoctor.jp/

・CUTTERS (カッターズ)：https://www.cutterssports.jp/

・NATHAN (ネイサン)：https://www.nathansports.jp/

・uhlsport (ウールシュポルト)：https://uhlsport.jp/

* 出典： Circana, LLC、リテール・トラッキング・サービス、米国、コンフォート＆リカバリー マッサージ機器（ポータブル パーカッシブガン※）部門、売上金額ベース、2025年1月～8月。※「マッサージガン」は米国市場におけるカテゴリー名称です。本製品は日本国内において家庭用電気マッサージ器（医療機器）ではありません。