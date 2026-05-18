「HUF & STONES THROW」PRESENTS “CELEBRATES 30 YEARS WITH A SPECIAL JAPAN TOUR 2026” 開催！

株式会社TSIホールディングス

アメリカ西海岸を拠点にグローバルな影響力を持ち、世界最高峰のインディー音楽レーベルのひとつでもある、「Stones Throw Records」が2026年に創設30周年を迎えます。

そのアニバーサリーを記念した、Japan Tourを東京・大阪の2都市で開催することが決定しました。

レーベル創設者のPeanut Butter Wolfをはじめ、Knxwledge、Mndsgn、Michiがロサンゼルスから集結し、LA発レーベルの過去・現在・未来が交差する特別な一夜を演出します。

約8年ぶりの来日となるPeanut Butter Wolfによる“Stones Throw 30 Years Video DJ Set” や、本ツアーで初来日を果たすMichiなど、各アーティストによるエクスクルーシブなパフォーマンスを披露予定です。

HUF X STONES THROW 30th S/S TEE | BLACK | \7,480

HUF X STONES THROW 30th JAPAN TOUR TEE | BLACK | \7,480

「HUF」は、“Stones Throw 30 Years WITH A SPECIAL JAPAN TOUR 2026”を記念し、 5月30日

(土)よりSelect HUF Stores (Harajuku, Shibuya, Osaka, Umeda)と、HUF Worldwide JPにて記念Tシャツを発売いたします。皆様のご来場をお待ちしています！

https://www.hufworldwide.jp/

STONES THROW 30YEARS OSAKA presented by HUF

2026年6月5日（金）at club JOULE

OPEN 22:00 / CLOSE 5:00

ADV: \4,500 (Zaiko | RA | e+) DOOR当日: 5,500 Yen

<2F Main Floor>

Peanut Butter Wolf（Stones Throw 30 Years Video DJ set） @pntbtrwlf

Knxwledge @knxwledge

Mndsgn @mndsgn_

Michi @michiguerrero

DJ: SCRATCH NICE @scratchnice / QUESTA @djquesta

Live: S-kaine @skaine_juda

Dance: SO×KOSSY×TAA×Atsuki×tomoyo

BBOYS GET DOWN

VJ: AGEDAMA

<4F Sub Floor + Rooftop>

DJ: Yukari BB @yukaribb ( @jazzysport.kyoto ) / IKKEI @koolcuts / Mayumi killer @mayumikiller / ANCHIN @anchin131

BEAT LIVE: Dyelo think @dyelo.think_91 / DJ SHUCREAM @djshu_cream / Tommy Beats @tommybeats__ / Edamame Crew / Carely sonmay

Food: 五感屋 / MERRY @merrysandwich

MIDNIGHT EAST presents STONES THROW 30 YEARS TOKYO

supported by HUF

2026年6月6日(土) at MIDNIGHT EAST (Spotify O-EAST & Azumaya）

OPEN 24:00 / CLOSE 05:00

ADV: \4,000 +1D (e+ / Zaiko / RA) U23: \3,500 +1D

DOOR: \4,500 +1D

＜O-EAST＞

Peanut Butter Wolf（Stones Throw 30 Years Video DJ Set） @pntbtrwlf

Knxwledge @knxwledge

Mndsgn @mndsgn_

Michi @michiguerrero

KM (Vinyl Only Set) @kmmusic_official

grooveman Spot @groovemanspot

VJ: shun mayama @shunmayama

＜3F＞

DJ: MURO @dj_muro

16FLIP @dogear_gram

OMSB @omsb_was_here

Shoma fr,dambosound x YOSUKE(lit) @dambosound @raga_yosuke

BEAT LIVE: GREEN ASSASSIN DOLLAR (APHRODITEGANG HOLDINGS) @dozegad

＜AZUMAYA＞

DJ: LIL' BOOTY a.k.a asuka ando @mellowmoood

Lil' Leise But Gold @lilleisebutgold

Whelmey @whelmey_

ZEN-LA-ROCK @zenlarock

鶴岡龍 @ryu_tsuruoka

Peanut Butter Wolf / ピーナッツ・バター・ウルフ (Stones Throw | Los Angeles)

1996年に〈Stones Throw〉を設立し、数々の革新的アーティストを発掘・輩出。30年にわたり世界中の音楽ファンに影響を与え続けてきた。90年代初頭からDJ／プロデューサーとして活動を開始し、現在も第一線で活躍。世界屈指のレコードコレクターとしても知られ、〈Stones Throw〉におけるヴァイナルリリースへの強いこだわりを体現している。7インチ・オンリーのパーティ「45 Live」を世界各地で展開するなど、レコードカルチャーの発信者としても知られる。また、膨大なアーカイブから選び抜いた映像と音楽を融合させる“Video DJ set”のパイオニアとしても知られ、唯一無二のオーディオビジュアル体験を世界中で届けている。2014年にはレーベルの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『Our Vinyl Weighs A Ton』が公開され、カニエ・ウェストやクエストラブ、コモンらが出演し話題を呼んだ。また、ヒップホップ・グループA Tribe Called Questのドキュメンタリー映画において音楽スーパーバイザーも務めている。2018年にはロサンゼルスに初のレコードバー〈Gold Line〉をオープンし、ローカルカルチャーの発信拠点として支持を集めている。 Instagram https://www.instagram.com/pntbtrwlf/

Knxwledge / ノレッジ (NxWorries | Stones Throw | Los Angeles)

1996年に〈Stones Throw〉を設立し、数々の革新的アーティストを発掘・輩出。30年にわたり世界中の音楽ファンに影響を与え続けてきた。90年代初頭からDJ／プロデューサーとして活動を開始し、現在も第一線で活躍。世界屈指のレコードコレクターとしても知られ、〈Stones Throw〉におけるヴァイナルリリースへの強いこだわりを体現している。7インチ・オンリーのパーティ「45 Live」を世界各地で展開するなど、レコードカルチャーの発信者としても知られる。また、膨大なアーカイブから選び抜いた映像と音楽を融合させる“Video DJ set”のパイオニアとしても知られ、唯一無二のオーディオビジュアル体験を世界中で届けている。2014年にはレーベルの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『Our Vinyl Weighs A Ton』が公開され、カニエ・ウェストやクエストラブ、コモンらが出演し話題を呼んだ。また、ヒップホップ・グループA Tribe Called Questのドキュメンタリー映画において音楽スーパーバイザーも務めている。2018年にはロサンゼルスに初のレコードバー〈Gold Line〉をオープンし、ローカルカルチャーの発信拠点として支持を集めている。

Instagram https://www.instagram.com/pntbtrwlf/

Mndsgn / マインドデザイン (Stones Throw | Los Angeles)

LAシーンを代表するシンガーソングライター／プロデューサー／ビートメーカー、Mndsgn（マインドデザイン）。10代からビートメイキングを始め、〈Stones Throw〉から『Yawn Zen』『Body Wash』『Rare Pleasure』の3作を発表。現在ではレーベルを象徴するアーティストの一人として確固たる地位を築いている。ヒップホップを軸に、ソウル、ファンク、R&B、ジャズなど多様な要素を独自の感性で融合。卓越したリズム感と印象的なメロディ、遊び心あふれるスタイルで、唯一無二の音楽世界を生み出している。音楽制作にとどまらず、アートワークも自ら手掛けることで、その世界観をさらに深化させている。

2021年のアルバム『Rare Pleasure』では、初のバンド編成によるレコーディングに挑戦。ボーカリスト、ソングライター、アレンジャーとしての進化を示し、より豊かで有機的なサウンドを提示した。また、Bandcampを中心に『Snax』シリーズなどのビート作品を発表するほか、プロデューサーとしてもJoyce Wrice、SiR、Tyler, The Creator、Danny Brown、Doja Cat、CHAIなど多彩なアーティストの楽曲を手掛けている。ライブではバンドセットからソロ、DJまで多様な形式で世界を巡り、ジャンルを越えた音楽体験を提示し続けている。 Instagram https://www.instagram.com/mndsgn_

Spotify https://open.spotify.com/artist/4GcpBLY8g8NrmimWbssM26?si=zyPpPoCGQG2cDoi9nwfJUw

Apple Music https://music.apple.com/jp/artist/mndsgn/415847666

Video: “Cosmic Perspective” https://youtu.be/BGgaZ66-hPA

Michi / ミチ (Stones Throw | Los Angeles)

Michi（Michelle Guerrero）は、ロサンゼルスを拠点に活動する、ラテンをルーツに持つソウル／R&Bシンガー。SadeやErykah Baduに影響を受け、90年代R&Bのノスタルジーと現代的なプロダクションを融合させた、温かく芯のあるサウンドで注目を集めている。

2023年、LAから小さな海辺の町へと拠点を移したことをきっかけに、よりパーソナルで誠実な表現へと深化。自身の物語を率直に描くソウルフルな楽曲で、新たな存在感を示している。2025年には〈Stones Throw〉からデビュー・アルバム『Dirty Talk』をリリース。Blake Rhein（Durand Jones & The Indications）との共同制作により、クラシックなソウルや80～90年代R&Bへのリスペクトと、モダンなウェストコーストの感性を融合させた作品となっている。本ツアーが初の来日公演となり、MndsgnをライブDJに迎えた特別なステージで、そのしなやかでエモーショナルな世界観を日本のオーディエンスに届ける。なお、KnxwledgeおよびMndsgnは、Michiの楽曲のリミックスも手掛けている。

Spotify https://open.spotify.com/artist/3Wpco0QNxrTY1Gnqo06J6P?si=1G09zSKRSdOrnse5MYqL0A

Apple Music https://music.apple.com/us/artist/michi/1461424518

Instagram https://www.instagram.com/michiguerrero/

Stones Throw（ストーンズ スロウ）

Stones Throwは1996年にPeanut Butter Wolfが設立したアメリカ西海岸を拠点とするインディーズレコードレーベル。* ヒップホップをルーツに持ちながらも、多様なジャンルの音楽をリリースし、世界中の音楽ファンを魅了している。ロサンゼルスに拠点を置くインディーズレーベルで、創設者のPeanut Butter Wolfは“自身の好きな音楽をリリースする”という理念を持つ。

HUF （ハフ）

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

https://www.hufworldwide.jp/pages/about

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR室

mag@tsi-holdings.com

https://tsi-holdings.com

▼HUFに関するお問い合わせ▼

HUF JAPAN

TEL. 0548-24-1250

http://www.hufworldwide.jp/