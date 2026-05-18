KNX製品市場、2032年に207.9億ドルへ拡大 - CAGR 11.19%で成長（2026-2032）
LP Informationの最新の調査レポート「世界KNX製品市場の成長予測2026～2032」では、過去の販売実績を基に、2025年の世界全体のKNX製品の販売状況を分析し、地域別および市場セクター別に、2026年から2032年までのKNX製品の販売予測を示している。本レポートでは、地域、市場セクター、サブセクター別に分類されたキーワードの売上を百万米ドル単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートでは、世界KNX製品市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業のKNX製品製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界KNX製品市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/578837/knx-products）によれば、2025年の97.3065億米ドルから2032年には207.9198億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は11.19％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349567/images/bodyimage1】
本レポートでは、KNX製品市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別で包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Energy Management、 HVAC Systems、 Blinds & Shutters、 Metering、 Remote Control、 Monitoring Systems、 Fire & Smoke Detection、 White Goods、 Lighting、 Others
用途別セグメンテーション：Commercial Building、 Residential Building、 Others
本レポートでは、地域別にも市場を分類しています。
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
APAC：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア
欧州：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア
中東・アフリカ：エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国
以下に掲載されている企業は、一次情報提供者からのインプットや各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などを総合的に分析した上で選定されています：Schneider Electric、 ABB、 SIEMENS、 Hager (Berker)、 Legrand、 Somfy、 JUNG、 GIRA、 HDL、 STEINEL、 Urmet、 GVS、 B.E.G.、 DALITEK、 JOBO Smartech、 Tiansu、 Theben AG、 Rishun Technology
原文をご確認いただくか、無料サンプルをご希望の場合はお問い合わせください。
https://www.lpinformation.jp/reports/578837/knx-products
KNX製品レポートの各章の主な内容と役割は以下の通りです。
第1部：研究基盤と方法（第1章）
主な内容：KNX製品レポートの研究範囲、対象年（2021～2032年）、核心目的、採用した研究方法、データソース、主要経済指標、評価通貨、および市場予測における注意事項を明確化。
主な役割：レポートの権威性と信頼性を確立し、読者がデータ基盤、分析フレームワーク、境界条件を明確に理解できるようにすることで、レポートの価値と品質を評価する前提となる。
第2部：核心的発見と市場全景（第2章）
主な内容：「エグゼクティブサマリー」形式で、世界のKNX製品市場全体の規模、歴史的・将来的な動向（販売数量・売上高）を高度に要約します。また、製品タイプ（Energy Management、 HVAC Systems、 Blinds & Shutters、 Metering、 Remote Control、 Monitoring Systems、 Fire & Smoke Detection、 White Goods、 Lighting、 Others）と応用分野（Commercial Building、 Residential Building、 Othersなど）という2つの核心的な次元から、市場セグメント構造・シェア・価格分析を示します。
このインサイトレポートでは、世界KNX製品市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業のKNX製品製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界KNX製品市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/578837/knx-products）によれば、2025年の97.3065億米ドルから2032年には207.9198億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は11.19％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349567/images/bodyimage1】
本レポートでは、KNX製品市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別で包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Energy Management、 HVAC Systems、 Blinds & Shutters、 Metering、 Remote Control、 Monitoring Systems、 Fire & Smoke Detection、 White Goods、 Lighting、 Others
用途別セグメンテーション：Commercial Building、 Residential Building、 Others
本レポートでは、地域別にも市場を分類しています。
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
APAC：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア
欧州：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア
中東・アフリカ：エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国
以下に掲載されている企業は、一次情報提供者からのインプットや各社の市場カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度などを総合的に分析した上で選定されています：Schneider Electric、 ABB、 SIEMENS、 Hager (Berker)、 Legrand、 Somfy、 JUNG、 GIRA、 HDL、 STEINEL、 Urmet、 GVS、 B.E.G.、 DALITEK、 JOBO Smartech、 Tiansu、 Theben AG、 Rishun Technology
原文をご確認いただくか、無料サンプルをご希望の場合はお問い合わせください。
https://www.lpinformation.jp/reports/578837/knx-products
KNX製品レポートの各章の主な内容と役割は以下の通りです。
第1部：研究基盤と方法（第1章）
主な内容：KNX製品レポートの研究範囲、対象年（2021～2032年）、核心目的、採用した研究方法、データソース、主要経済指標、評価通貨、および市場予測における注意事項を明確化。
主な役割：レポートの権威性と信頼性を確立し、読者がデータ基盤、分析フレームワーク、境界条件を明確に理解できるようにすることで、レポートの価値と品質を評価する前提となる。
第2部：核心的発見と市場全景（第2章）
主な内容：「エグゼクティブサマリー」形式で、世界のKNX製品市場全体の規模、歴史的・将来的な動向（販売数量・売上高）を高度に要約します。また、製品タイプ（Energy Management、 HVAC Systems、 Blinds & Shutters、 Metering、 Remote Control、 Monitoring Systems、 Fire & Smoke Detection、 White Goods、 Lighting、 Others）と応用分野（Commercial Building、 Residential Building、 Othersなど）という2つの核心的な次元から、市場セグメント構造・シェア・価格分析を示します。