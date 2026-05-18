ヒートポンプ給湯器業界の上位メーカーランキング2026：市場シェアと売上推移の分析レポート
ヒートポンプ給湯器世界総市場規模
ヒートポンプ給湯器は、空気や地中などの外部熱源から熱エネルギーを取り込み、それを効率的に給湯用の熱に変換する省エネルギー型給湯装置でございます。従来の電気ヒーターやガス給湯器に比べて消費エネルギーが大幅に低く、CO?排出量の削減にも寄与いたします。ヒートポンプ給湯器は、空気源ヒートポンプや水源ヒートポンプなどの種類があり、家庭用から業務用まで幅広く利用されております。また、最新モデルでは低騒音化やインバーター制御による効率的運転が実現されており、年間を通じて安定した給湯性能を提供するとともに、環境負荷の低減にも貢献しております。
図. ヒートポンプ給湯器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349577/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349577/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルヒートポンプ給湯器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ヒートポンプ給湯器市場動向と成長予測：グローバルおよび日本市場分析
YH Researchによりますと、グローバルヒートポンプ給湯器市場は、2025年の62億6,400万米ドルから2032年には108億2,000万米ドルに成長すると予測され、2026年から2032年までのCAGRは8.2％に達すると見込まれております。本市場は、空気や地中の熱エネルギーを効率的に水加熱に変換するヒートポンプ給湯器（HPWH）の導入拡大により、家庭用・商業用を問わず持続可能な給湯ソリューションへの需要が高まっております。
市場概要と製品分類
ヒートポンプ給湯器は、電力を用いて熱をある場所から別の場所へ移動させる技術を採用しており、従来の電気抵抗式給湯器に比べて2～3倍のエネルギー効率を実現しております。製品別には、60L未満から500L以上の容量モデルまで幅広く提供され、用途別では住宅用（Residential）、ホテル・アパートメント、学校、病院、オフィスビル、飲食サービス施設、ジム、政府施設など多岐にわたります。HPWHは空気源ヒートポンプ型、水源ヒートポンプ型の2種類に大別され、設置環境や用途に応じて最適なモデルを選択可能でございます。
市場成長要因
市場成長は、エネルギー効率の向上、光熱費削減、環境規制遵守などの需要に支えられております。世界各国の政府は、高効率給湯器へのインセンティブ、税額控除、還付金を提供し、HPWHの採用を奨励しております。特に電力料金の上昇や炭素排出削減の規制強化は、環境に配慮した給湯ソリューションへの需要を押し上げております。さらに、最新モデルではスマートサーモスタット、騒音低減、加熱時間短縮機能が搭載され、住宅市場だけでなくホテル・商業施設市場にも適応しております。
地域別市場動向
主要生産地域は日本、欧州、北米、中国であり、主要企業にはダイキン工業、三菱電機、リンナイ、A.O.スミス、ハイアール、パロマなどが含まれます。これらの企業は高効率モデルの開発や製造能力の拡張を通じて、地域ごとの市場シェア拡大を図っております。日本市場では、2025年から2032年にかけて市場規模が着実に拡大すると予測され、特に住宅用およびホテル・アパートメント向けセグメントが成長を牽引すると見込まれております。
市場課題とリスク要因
HPWH市場には、高性能モデルのコスト、設置スペースの制約、冷媒規制、技術進化のスピード、競合他社の価格競争などの課題がございます。また、材料価格の変動や輸入政策の変更も生産コストや販売価格に影響を及ぼすリスク要因として注目されます。さらに、消費者教育の不足による性能理解の遅れは、普及拡大の妨げとなる可能性がございます。
ヒートポンプ給湯器は、空気や地中などの外部熱源から熱エネルギーを取り込み、それを効率的に給湯用の熱に変換する省エネルギー型給湯装置でございます。従来の電気ヒーターやガス給湯器に比べて消費エネルギーが大幅に低く、CO?排出量の削減にも寄与いたします。ヒートポンプ給湯器は、空気源ヒートポンプや水源ヒートポンプなどの種類があり、家庭用から業務用まで幅広く利用されております。また、最新モデルでは低騒音化やインバーター制御による効率的運転が実現されており、年間を通じて安定した給湯性能を提供するとともに、環境負荷の低減にも貢献しております。
図. ヒートポンプ給湯器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349577/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349577/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルヒートポンプ給湯器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
ヒートポンプ給湯器市場動向と成長予測：グローバルおよび日本市場分析
YH Researchによりますと、グローバルヒートポンプ給湯器市場は、2025年の62億6,400万米ドルから2032年には108億2,000万米ドルに成長すると予測され、2026年から2032年までのCAGRは8.2％に達すると見込まれております。本市場は、空気や地中の熱エネルギーを効率的に水加熱に変換するヒートポンプ給湯器（HPWH）の導入拡大により、家庭用・商業用を問わず持続可能な給湯ソリューションへの需要が高まっております。
市場概要と製品分類
ヒートポンプ給湯器は、電力を用いて熱をある場所から別の場所へ移動させる技術を採用しており、従来の電気抵抗式給湯器に比べて2～3倍のエネルギー効率を実現しております。製品別には、60L未満から500L以上の容量モデルまで幅広く提供され、用途別では住宅用（Residential）、ホテル・アパートメント、学校、病院、オフィスビル、飲食サービス施設、ジム、政府施設など多岐にわたります。HPWHは空気源ヒートポンプ型、水源ヒートポンプ型の2種類に大別され、設置環境や用途に応じて最適なモデルを選択可能でございます。
市場成長要因
市場成長は、エネルギー効率の向上、光熱費削減、環境規制遵守などの需要に支えられております。世界各国の政府は、高効率給湯器へのインセンティブ、税額控除、還付金を提供し、HPWHの採用を奨励しております。特に電力料金の上昇や炭素排出削減の規制強化は、環境に配慮した給湯ソリューションへの需要を押し上げております。さらに、最新モデルではスマートサーモスタット、騒音低減、加熱時間短縮機能が搭載され、住宅市場だけでなくホテル・商業施設市場にも適応しております。
地域別市場動向
主要生産地域は日本、欧州、北米、中国であり、主要企業にはダイキン工業、三菱電機、リンナイ、A.O.スミス、ハイアール、パロマなどが含まれます。これらの企業は高効率モデルの開発や製造能力の拡張を通じて、地域ごとの市場シェア拡大を図っております。日本市場では、2025年から2032年にかけて市場規模が着実に拡大すると予測され、特に住宅用およびホテル・アパートメント向けセグメントが成長を牽引すると見込まれております。
市場課題とリスク要因
HPWH市場には、高性能モデルのコスト、設置スペースの制約、冷媒規制、技術進化のスピード、競合他社の価格競争などの課題がございます。また、材料価格の変動や輸入政策の変更も生産コストや販売価格に影響を及ぼすリスク要因として注目されます。さらに、消費者教育の不足による性能理解の遅れは、普及拡大の妨げとなる可能性がございます。