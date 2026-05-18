「一人じゃないと知った」--全国18会場をつないだ第7回失語症の日、1,926名が参加

NPO法人Reジョブ大阪

4月25日、全国18会場と各家庭をオンラインでつないだ「第7回失語症の日」イベントが開催された。会場参加・オンライン参加・アーカイブ視聴を合わせてのべ1,926名が参加した。昨年の17会場を上回る過去最大規模の開催となった。

東京会場でも啓発のしおり

毎年、三田市にある事業所「トークゆうゆう」が作成、配布しています。

しおりの裏には

・話しかけはゆっくり、はっきり、短く

・50音文字盤は苦手です

など、失語症者を会話する時のポイントが記載されている。





失語症は、脳卒中などによる脳の損傷が原因で、「話す・聞く・読む・書く」といった言語機能が障害される病気。国内の患者数は約50万人とされるが、「見た目ではわからない」ため社会的な理解が進みにくく、当事者と家族が孤立しやすいという課題がある。

医療の現場でも誤解が多い。



今年のテーマは「あなたが一歩踏み出せたきっかけ」。北海道から香川まで全国12都道府県18会場で同時開催し、全国5名の失語症当事者が困難を乗り越え自分らしい生活を再構築していく様子を語る動画を、全会場で同時視聴した。

東京のメイン会場はサイボウズ株式会社が日本橋タワー27階のオフィスを無償提供。関西福祉科学大学・滋賀県立大学など4大学の学生も参加し、当事者と学生が直接交流する場も生まれた。

サイボウズ株式会社が会場を提供。ソーシャルデザインラボの渡辺清美さんからは「このイベントで失語症について知りました。これから学んでいきたいと思います」とご挨拶があった。

参加者アンケートでは「一人じゃないと感じられた」という声が多数寄せられた。

「同じ年齢、同じ悩みを抱えた人に出会えた。妻と一緒に見たことで、明らかに今日が変わりました。いつか私たちが誰かにとってそういう存在になれたらと思います」（家族）

「行くところがあまり無く、家にこもりがちなので、このような行事があると外出する機会が増えてありがたいです」（失語症者）

「諦めずに今できることを楽しんでいる姿が、よかった」（失語症者）

また今年は、AI（Google NotebookLM）を活用して全国18会場の「困りごと」を可視化する新たな試みも行われた。当事者から集まった声は、今後、厚生労働省や各地域の行政機関への提言につなげていく予定だ。当事者が語る困りごととして特に多かったのは、１.言葉が出ないことによるコミュニケーションの断絶、２.「見た目が普通」ゆえの無理解と孤立、３.矢継ぎ早のアナウンスや複雑なデジタル操作など情報社会への適応困難、の3点だった。

失語症者や家族の声をNotebookLMで分析した。



イベントに先立つ4月20日～24日には「失語症ウィーク」として5日間連続のオンラインセミナーも開催。「失語症の長期回復」をテーマにした講演には176名、言語聴覚士によるライブ配信には248名が参加し、学びの場としての需要の高さも示された。また、人の印象によってコミュニケーションを迂回する現象である「第三者返答」について、一般社団法人やさしい日本語普及連絡会吉開章氏のセミナーを実施し、当事者の社会との関わりについて参加者が議論した

失語症者が取り残されがちになる「第三者返答」について、吉開章氏が講演した。



NPO法人りじょぶ大阪では、失語症の日を、年に一度の記念日ではなく、全国の当事者と家族が『また頑張ろう』と思える日にしていきたいと考えている。



【開催会場一覧】各会場と協力団体

東京（メイン）サイボウズ 東京日本橋タワー27階

北海道函館市亀田交流プラザ 失語症交流カフェ「言の輪」

宮城いろどりの丘（東松島市） いろどりの丘

福島竹田綜合病院 竹田ホール（会津若松市） 福島県失語症友の会連合会

栃木宇都宮市南図書館 脳卒中当事者の会栃木

埼玉ソニックシティ会議室（さいたま市） NPO法人ReMind

静岡NPO法人ここらしさ（静岡市）すんぷ訪問リハコミュニティかたりば

大阪・和泉コミュニティカフェオアシス チャレンジドネットいずみ大阪

大阪・大東市立生涯学習センターアクロス 菊澤デザイン事務所

大阪・枚方サプリ村野NPOセンター 認定NPO法人エスペランサ

兵庫トークゆうゆう第１工房（三田市）トークゆうゆう

京都京都光華女子大学 若い失語症者のつどい in京都

香川かがわ総合リハビリテーション福祉センター かがわ高次脳機能障害友の会ぼちぼち

島根パルメイト出雲出雲 縁ingトークの会

参加学校

関西福祉科学大学、滋賀県立大学、高知リハビリテーション専門職大学、大阪医療福祉専門学校



【特別協賛会社】

ことばの天使株式会社(https://kotoba-tenshi.com/)・ユースタイルラボラトリー株式会社(https://eustylelab.co.jp/)