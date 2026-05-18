500mlペットボトル並の軽さ、オンでもオフでも使える16インチノートPCに対応したPCバックパックを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、500mlペットボトル並みの軽さで、毎日の持ち運びを快適にする16インチ対応カジュアルPCバックパック「BAG-BP18BK」を5月下旬に発売します。

シンプルで無駄のないデザインを採用し、ビジネスからカジュアルまで幅広いスタイルに自然に馴染みます。通勤・通学はもちろん、仕事帰りのジムや休日のお出かけなど、オン・オフを問わず使いやすいバックパックです。軽量ながら17Lの収納力を備え、パソコンや小物を整理しやすい各種ポケットを搭載。さらに、クッション入りのパソコン収納部や、長時間でも快適に背負えるショルダーベルト、キャリーサポーターなど、移動時の使いやすさにもこだわりました。日常のフットワークを軽くする、実用性に優れたスタンダードモデルです。

【掲載ページ】

品名：カジュアルPCバックパック

品番：BAG-BP18BK 標準価格：8,580円（税抜き 7,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BAG-BP18BK

驚きの軽さで毎日を快適に！

500mlペットボトル1本分ちょっとの軽さで、驚くほど軽いリュックです。

550gと軽量なので肩への負担を軽減できる、ストレスフリーな設計です。

軽量でもしっかり収納、荷物を整理しやすい多機能ポケット搭載

軽量・スリム設計ながら17Lの収納力で、ノートパソコンやタブレット、衣類、書類、小物など、一日に必要な荷物をしっかり収納できます。15.6/16インチワイド対応のノートパソコン収納部と11インチ対応タブレットポケットにはクッション材を採用し、機器を優しく保護します。また、周辺機器や小物を整理しやすい各種ポケットを備えているため、荷物が多い日でも快適に持ち運べます。11インチのタブレットが入るクッションポケットや、周辺機器・小物の収納に便利なポケットが付いています。

毎日にフィットする、シンプルデザイン

シンプルな見た目ながら、軽量で収納力も高く、機能性とデザイン性を兼ね備えています。

通勤・通学に最適です。

型崩れしにくい、ハリのある生地

生地は、ハリのある型崩れしにくいポリエステルを使用しています。

ムレにくく快適な使い心地

背中にあたる背面と、ショルダーベルト・持ち手の内側はメッシュ生地になっており、ムレを防ぎます。ショルダーベルトと持ち手はクッション材入りで、肩や手の負担を和らげます。

キャリーサポーター付き

出張や旅行に便利なキャリーサポーターが付いています。

ベルトの長さ調節可能

ショルダーベルトの長さは調整できます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

パソコンバッグ・その他バッグ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/bag/cate.html

キャリングバッグ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/carrying_bag/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BAG-BP18BK

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

----------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5951-2c448beca53fbf44f08aa6d2d62af38d.pdf