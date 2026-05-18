【2026年5月20日（水）～5月26日（火）】 セルフケアブランド「EKATO」、札幌三越にてPOP UP SHOPを初開催

and beauty株式会社

プロ級のケアを自宅で叶えるセルフケアブランド「EKATO（エカト）」は、2026年5月20日（水）から5月26日（火）までの7日間、札幌三越 本館1階 ザ・ステージにてPOP UP SHOPを開催いたします。

札幌三越では初となる今回のPOP UP SHOPでは、美容のプロたちからも支持を集め、美容誌などでも数多く取り上げられている炭酸ガス*パックをはじめ、全身に心地よくアプローチできる＜ボディ メディテーションローラー＞や、ブランド初のインナーケアアイテムである新製品＜ウェーブバランス ザクロ＞などEKATOを代表するアイテムをご紹介いたします。

さらに会期中は、イベント限定の特別セットをはじめ、7,700円以上お買いあげのお客さまへのオリジナルショッパー、11,000円以上のご購入でご参加いただけるハズレなしのくじ引き、22,000円以上お買いあげの先着20名さまへのオリジナルヘアターバンなど、POP UP SHOPならではの特典もご用意しております。

また、272本の“針状突起”を備えた、軽量かつ充電不要の全身用ローラー＜ボディ メディテーションローラー＞をお買いあげのお客さまには、イベント限定の無料刻印サービスも実施。お名前やお好きな文字を入れて、ギフトや自分だけの1本としてカスタマイズしていただけます。

北海道エリアでは初登場となる、EKATOのセルフケアを直接ご体感いただける貴重な機会です。ぜひこの機会に、会場にてお楽しみください。

*整肌

【開催概要】

イベント名称 EKATO POP UP SHOP

会期 2026年5月20日（水）～5月26日（火）

会場 札幌三越 本館1階 ザ・ステージ

住所 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西3丁目8

営業時間 10:00～19:30 （札幌三越の営業時間に準じます）

【EVENT EXCLUSIVE】

会期中は、人気のスキンケア・ボディケア・インナーケアアイテムを組み合わせたイベント限定セットや、POP UP SHOP限定のご購入特典をご用意しております。

■イベント限定セット■

＜ザクロセット 22,374円＞

ザクロ酵素ペーストと炭酸ガス*パックで始める、EKATOのインナー＆スキンケア習慣。ご自宅で本格的なセルフケアを叶える特別セット

*整肌

セット内容

・ウェーブバランス ザクロ 10g（１袋）x30袋

・プレシャスジェルパック 10回分 または、バランシングジェルパック 10回分

・カップ＆スパチュラ

＜リフトケア*セット 33,000円＞

ボディから頭皮、お顔までトータルケアを叶え、健やかな美しさへ。ご自宅で本格的なセルフケアを叶える特別セット

*肌を引き上げるように動かして行うケアのこと

セット内容

・ボディ メディテーションローラー

・プレシャスジェルパック 10回分 または、バランシングジェルパック 10回分

・カップ＆スパチュラ

＜ジェルパック 4+1セット 61,600円＞

EKATOを代表する炭酸アイテムをセットにした、POP UP SHOP限定セット

対象製品：

- プレシャスジェルパック 10回分

- バランシングジェルパック 10回分

＜ホワイト スパウォッシュ 4+1セット 18,480円＞

EKATOを代表する炭酸アイテムをセットにした、POP UP SHOP限定セット

対象製品:

- ホワイト スパウォッシュ

【お買いあげ特典１.】

7,700円以上お買いあげ特典

EKATO製品を7,700円以上お買いあげのお客さまには、商品をオリジナルショッパーに入れてお渡しいたします。

11,000円以上お買いあげ限定 スペシャルイベント

EKATO製品を11,000円以上お買いあげのお客さま限定で、ハズレなしのくじ引きにご参加いただけます。

22,000円以上お買いあげ特典

EKATO製品を22,000円以上お買いあげの先着20名さまに、「EKATO オリジナルヘアターバン（クリアポーチ付き）」をプレゼントいたします。

【お買いあげ特典２.】

無料刻印サービス

をお買いあげいただいたお客さまに、お名前等、お好きな文字を刻印いたします。

※文字数や使用可能な文字・記号には限りがあります。あらかじめご了承ください。

※各セット・ノベルティ・景品は数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※掲載商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※価格はすべて税込です。

【EKATOについて】

プロクオリティのケアを自宅で再現するセルフケアブランドとして2020年12月にローンチ。

炭酸ガスが60分間発生する持続型炭酸ガスパックや、272本の緻密な鍼構造で身体の深部までアプローチする刺さない鍼のローラーなどを展開しています。圧倒的な体感にこだわったラインナップで、セルフケアの常識を塗り替え、まだ見ぬ自分へと導く「美のアップデート」を提案します。

【クレジット表記】

英語表記：EKATO

カタカナ表記：エカト

※ブランド名は英語表記を優先してください。

お客さまお問い合わせ先：https://ekato.online

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and beauty 株式会社 EKATO

E-mail: pr@andbeauty.co.jp