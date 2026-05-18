メロンの旬到来！ルミネ史上最大29店舗のメロンフェア／日本一のメロン産地「茨城県鉾田市産メロン」を贅沢に使用！新宿エリアのルミネ・ニュウマンで「ほこたメロンフェア」開催

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株式会社ルミネ

　株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 表輝幸）は、 「LUMINE AGRI PROJECT」の取り組みとして、ルミネ新宿、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿、イイトルミネ新宿にて、茨城県鉾田市産のメロンを使ったメニューを展開する「ほこたメロンフェア」を5月25日（月）～6月14日（日）の期間で開催いたします。




　茨城県鉾田市は、メロンの産出額日本一を誇る有数の産地です。本フェアでは、ルミネで実施するメロンフェアとしては史上最多となる29店舗が参加。鉾田市から産地直送される「イバラキング（青肉メロン）」や「クインシー（赤肉メロン）」を贅沢に使用した、多彩な期間限定のスイーツやドリンクを提供いたします。



参加ショップ・メニュー一覧：


https://pictona.lumine.ne.jp/scc-admin/asset/lumine/000061/000061/hokota_melon_2026.pdf(https://pictona.lumine.ne.jp/scc-admin/asset/lumine/000061/000061/hokota_melon_2026.pdf)






鉾田市産メロンとは

茨城県鉾田市は産出額日本一のメロン産地です。温暖な気候と肥沃な土壌が育む甘み、香りは一級品。『イバラキング』は、茨城県オリジナル品種のメロン。さわやかな甘さと、肉厚でなめらかな口当たり、きめ細やかでジューシーな果肉が魅力。『クインシー』は、美しいオレンジ色の果肉が特長で、まろやかな甘みとなめらかな舌触りが楽しめます。







概要

[イベント名］ほこたメロンフェア


[期間] 5月25日（月）～6月14日（日）


[場所] ルミネ新宿/ルミネエスト新宿/ニュウマン新宿/イイトルミネ新宿


[対象ショップ] 29店舗


※内容は予告なく変更となる場合がございます。　


※一部商品については数量限定の場合もございます。完売の際はご容赦ください。


※同一ブランドの複数館展開を含みます。




■「LUMINE AGRI PROJECT」とは


「LUMINE AGRI PROJECT」は、都会と畑を結びながら、食の出会いと学びの機会をつくっていく、ルミネの農業プロジェクトです。首都圏で暮らす生活者が、食の奥深さや多様性、自身の健康と向き合うことで、日々の暮らしを心豊かにすごせるような取り組みを行っています。






■ルミネ新宿




■ルミネエスト新宿





■ニュウマン新宿




[各館URL]


ルミネ新宿：https://www.lumine.ne.jp/shinjuku/


ルミネエスト新宿：https://www.lumine.ne.jp/est/


ニュウマン新宿：https://www.newoman.jp/shinjuku/



LUMINE AGRI PROJECT　https://www.lumine.ne.jp/agri/


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