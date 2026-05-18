メロンの旬到来！ルミネ史上最大29店舗のメロンフェア／日本一のメロン産地「茨城県鉾田市産メロン」を贅沢に使用！新宿エリアのルミネ・ニュウマンで「ほこたメロンフェア」開催

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 表輝幸）は、 「LUMINE AGRI PROJECT」の取り組みとして、ルミネ新宿、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿、イイトルミネ新宿にて、茨城県鉾田市産のメロンを使ったメニューを展開する「ほこたメロンフェア」を5月25日（月）～6月14日（日）の期間で開催いたします。

茨城県鉾田市は、メロンの産出額日本一を誇る有数の産地です。本フェアでは、ルミネで実施するメロンフェアとしては史上最多となる29店舗が参加。鉾田市から産地直送される「イバラキング（青肉メロン）」や「クインシー（赤肉メロン）」を贅沢に使用した、多彩な期間限定のスイーツやドリンクを提供いたします。

参加ショップ・メニュー一覧：

https://pictona.lumine.ne.jp/scc-admin/asset/lumine/000061/000061/hokota_melon_2026.pdf(https://pictona.lumine.ne.jp/scc-admin/asset/lumine/000061/000061/hokota_melon_2026.pdf)

鉾田市産メロンとは

茨城県鉾田市は産出額日本一のメロン産地です。温暖な気候と肥沃な土壌が育む甘み、香りは一級品。『イバラキング』は、茨城県オリジナル品種のメロン。さわやかな甘さと、肉厚でなめらかな口当たり、きめ細やかでジューシーな果肉が魅力。『クインシー』は、美しいオレンジ色の果肉が特長で、まろやかな甘みとなめらかな舌触りが楽しめます。

概要

[イベント名］ほこたメロンフェア

[期間] 5月25日（月）～6月14日（日）

[場所] ルミネ新宿/ルミネエスト新宿/ニュウマン新宿/イイトルミネ新宿

[対象ショップ] 29店舗

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※一部商品については数量限定の場合もございます。完売の際はご容赦ください。

※同一ブランドの複数館展開を含みます。

■「LUMINE AGRI PROJECT」とは

「LUMINE AGRI PROJECT」は、都会と畑を結びながら、食の出会いと学びの機会をつくっていく、ルミネの農業プロジェクトです。首都圏で暮らす生活者が、食の奥深さや多様性、自身の健康と向き合うことで、日々の暮らしを心豊かにすごせるような取り組みを行っています。

■ルミネ新宿

■ルミネエスト新宿

■ニュウマン新宿

[各館URL]

ルミネ新宿：https://www.lumine.ne.jp/shinjuku/

ルミネエスト新宿：https://www.lumine.ne.jp/est/

ニュウマン新宿：https://www.newoman.jp/shinjuku/

LUMINE AGRI PROJECT https://www.lumine.ne.jp/agri/

LUMINE AGRI PROJECT公式Instagram：＠lumine_agriproject

LUMINE AGRI PROJECT公式Facebook：https://www.facebook.com/lumineagri/