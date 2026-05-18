7年で3.9倍の成長が見込まれるビジネスマッチング市場──。圧倒的「レディクル」が語る、BtoBマーケティングの真髄とは？

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年5月21日（木）、株式会社Hajimariと共同でオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、「圧倒的No.1を創り出したレディクルが明かす！BtoBマーケティングの裏側」と題し、当社マーケティング部 部長 岩田貴幸が登壇し、急成長の裏側にある戦略を公開することをお知らせいたします。

「レディクル」が、今あえて戦略の裏側を語る理由

2030年度には3,000億円超の市場規模が見込まれ、今まさに変革期を迎えているビジネスマッチング市場。その中で「レディクル」は、6年連続ビジネスマッチング売上シェアNo.1を獲得するなど、業界のスタンダードを築いてまいりました。

しかし、その過程は試行錯誤の連続でした。アポ率0.1%といった厳しい結果に終わった施策をいかにして糧にし、強固なPDCAサイクルへと転換させたのか。また、BtoB領域では例の少ない積極的な「マス投資」に踏み切った判断基準は何だったのか。本セミナーでは、これまで外部には明かしてこなかったリアルな投資事情や、組織が直面した壁、そしてそれを乗り越えた戦略の裏側を公開いたします。

登壇の背景

テクノロジーによる効率化が加速する現代において、数百万円、数千万円という意思決定が伴うビジネスの現場では、「人への信頼」や「対話による課題の言語化」がかつてないほど重要視されています。

当社は、単なる情報のマッチングではなく、対話を通じて顧客の真のニーズを顕在化させる「コンテキスト営業」を強みとしてきました。あえて効率化だけを追わず、コンシェルジュが介在して「コンテキスト（背景・文脈）」を読み解くこのモデルを、いかにして持続可能な仕組みとして磨き上げ、BtoBのインフラへと育て上げたのか。

その知見を共有することで、自社市場で確固たる地位を築きたい経営者や、事業成長の次なる一手を模索するマーケターの皆様へ、実践的なヒントをお届けしたいと考え、今回の登壇を決定いたしました。

開催概要

・開催日時： 2026年5月21日(木) 10:00～11:00

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンラインウェビナー

・共催 ： 株式会社Hajimari、フロンティア株式会社

※お申込みはこちらから

https://biz.itpropartners.com/blog/seminar/6030/

【登壇者プロフィール】

フロンティア株式会社 マーケティング部 部長

岩田 貴幸

早稲田大学卒業後、リクルートホールディングスの通信事業がスピンアウトしたネクスウェイにてマーケティング、事業企画などに従事。

セキュリティSaaSのデジタルアーツにてマーケティングプロモーション部門統括を経て、チャットボット市場売上No.1のモビルスにてPR・マーケティング・デザイン部門を管掌しグロース市場上場を経験。HRTechカオナビでのマーケティングマネージャーを経て、2025年よりフロンティア株式会社に参画。同社マーケティング部門を管掌。

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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