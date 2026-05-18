暑い夏、涼を感じるティーバッグセット「ブック オブ ティー・アンネテ」

株式会社ルピシア

世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は2026年6月23日（火）、 全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売にて、多彩なティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンネテ」を発売いたします。

「ブック オブ ティー」は大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気商品シリーズ。書店でも購入できる“ 体験するお茶の本” として話題を集め、これまでに全28 作を販売してきました。

第29 弾となる最新作「ブック オブ ティー・アンネテ」は、フランス語の副題「EN ETE ＝夏に」の通り、夏に楽しんでいただきたい多彩なお茶を詰め合わせました。爽やかな柑橘の香りをまとったお茶や、アイスティーにぴったりな夏限定のお茶などを揃えています。

■ライフスタイルに合わせて2タイプ

第29弾にして初めての試みとして、2タイプの形態でご用意しました。ティーバッグ1 個でグラス1 杯分（250ml）のアイスティーを30 種のお茶で楽しめるタイプと、大きめティーバッグ1 個でマイボトル1本分（500ml）のアイスティーを24 種のお茶で楽しめるタイプ。ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。

■ 五感で涼をとる

表紙を開くと現れるのは、一つ一つデザインの異な

るティーバッグ。日本の夏に昔から取り入れられてき

た五感で涼をとる知恵と工夫を思わせる、夏のモチー

フを涼やかに描いています。

また、お茶と一緒に封入する小冊子には、お茶の説

明やおいしいいれ方、アレンジレシピなど、夏ならで

はのお茶の楽しみ方を紹介しています。

商品概要

2026年6月23日（火）発売/ 5月22日（金）よりご予約受付開始

ブック オブ ティー・アンネテ 30種

数量限定

ティーバッグ30種入

\4,500（税込）

箱サイズ：縦345×横225×厚さ65mm

※ティーバッグは個包装です。

ブック オブ ティー・アンネテ 24種

数量限定

ティーバッグ24種入

\4,500（税込）

箱サイズ：縦345×横225×厚さ65mm

※ティーバッグは個包装です。

ティーバッグセット内容

紅茶〈ノンフレーバード〉

ニルギリ・ブロークン ★

ケニルワース

セイロン キャンディ

ベルエポック

毎日の紅茶 ダージリンブレンド

毎日の紅茶 アッサムブレンド

紅茶〈フレーバード〉

アールグレイ

マスカット ★

サクランボ

アルフォンソマンゴー〈季節限定のお茶〉

スウィートオレンジ

白桃

グレナダ

ホワイトサングリア

ロゼ ロワイヤル

ハニーレモネード

緑茶・烏龍茶〈ノンフレーバード〉

黄金桂

深蒸し煎茶「祭」

緑茶・烏龍茶〈フレーバード〉

あまなつ烏龍〈季節限定のお茶〉

白桃煎茶

パッションフルーツ烏龍〈季節限定のお茶〉

ラムネ〈季節限定のお茶〉

ルイボス・ハーブ・麦茶〈ノンカフェイン〉

ラビアンローズ〈季節限定のお茶〉

ピッコロ

コンスタンシア

ルイボス ポワール

ボンヌ シャンス! ★

ルミエール ★

スール ラ リューヌ ★

香ばし黒豆麦茶 ★

★このマークのお茶は30種のみに入っています。

会社概要

【商号】株式会社 ルピシア https://www.lupicia.com/

【設立】平成6年8月17日

【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売

【店舗数】国内136、海外3（2026年5月18日現在）

【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2

【報道関係者様のお問い合わせ先】 株式会社ルピシア プロモーション部（井上・尾辻）

TEL：070-7789-7403（携帯） FAX：03-6679-6787 MAIL：kouhou@lupicia.co.jp

株式会社ルピシア

世界各国の産地から厳選した紅茶や緑茶、鳥龍茶をはじめ、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティーなど、年間400種類以上のお茶をお届けしています。一杯のお茶に込められた様々な魅力を大勢の方にお伝えするため、お茶の種類や決まったスタイルにとらわれず、自由で多彩なお茶の楽しみ方を発信し続けています。