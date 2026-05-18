暑い夏、涼を感じるティーバッグセット「ブック オブ ティー・アンネテ」
世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は2026年6月23日（火）、 全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売にて、多彩なティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンネテ」を発売いたします。
「ブック オブ ティー」は大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気商品シリーズ。書店でも購入できる“ 体験するお茶の本” として話題を集め、これまでに全28 作を販売してきました。
第29 弾となる最新作「ブック オブ ティー・アンネテ」は、フランス語の副題「EN ETE ＝夏に」の通り、夏に楽しんでいただきたい多彩なお茶を詰め合わせました。爽やかな柑橘の香りをまとったお茶や、アイスティーにぴったりな夏限定のお茶などを揃えています。
■ライフスタイルに合わせて2タイプ
第29弾にして初めての試みとして、2タイプの形態でご用意しました。ティーバッグ1 個でグラス1 杯分（250ml）のアイスティーを30 種のお茶で楽しめるタイプと、大きめティーバッグ1 個でマイボトル1本分（500ml）のアイスティーを24 種のお茶で楽しめるタイプ。ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。
■ 五感で涼をとる
表紙を開くと現れるのは、一つ一つデザインの異な
るティーバッグ。日本の夏に昔から取り入れられてき
た五感で涼をとる知恵と工夫を思わせる、夏のモチー
フを涼やかに描いています。
また、お茶と一緒に封入する小冊子には、お茶の説
明やおいしいいれ方、アレンジレシピなど、夏ならで
はのお茶の楽しみ方を紹介しています。
商品概要2026年6月23日（火）発売/ 5月22日（金）よりご予約受付開始
ブック オブ ティー・アンネテ 30種
数量限定
ティーバッグ30種入
\4,500（税込）
箱サイズ：縦345×横225×厚さ65mm
※ティーバッグは個包装です。
ブック オブ ティー・アンネテ 24種
数量限定
ティーバッグ24種入
\4,500（税込）
箱サイズ：縦345×横225×厚さ65mm
※ティーバッグは個包装です。
ティーバッグセット内容
紅茶〈ノンフレーバード〉
ニルギリ・ブロークン ★
ケニルワース
セイロン キャンディ
ベルエポック
毎日の紅茶 ダージリンブレンド
毎日の紅茶 アッサムブレンド
紅茶〈フレーバード〉
アールグレイ
マスカット ★
サクランボ
アルフォンソマンゴー〈季節限定のお茶〉
スウィートオレンジ
白桃
グレナダ
ホワイトサングリア
ロゼ ロワイヤル
ハニーレモネード
緑茶・烏龍茶〈ノンフレーバード〉
黄金桂
深蒸し煎茶「祭」
緑茶・烏龍茶〈フレーバード〉
あまなつ烏龍〈季節限定のお茶〉
白桃煎茶
パッションフルーツ烏龍〈季節限定のお茶〉
ラムネ〈季節限定のお茶〉
ルイボス・ハーブ・麦茶〈ノンカフェイン〉
ラビアンローズ〈季節限定のお茶〉
ピッコロ
コンスタンシア
ルイボス ポワール
ボンヌ シャンス! ★
ルミエール ★
スール ラ リューヌ ★
香ばし黒豆麦茶 ★
★このマークのお茶は30種のみに入っています。
会社概要
【商号】株式会社 ルピシア https://www.lupicia.com/
【設立】平成6年8月17日
【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売
【店舗数】国内136、海外3（2026年5月18日現在）
【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2
【報道関係者様のお問い合わせ先】 株式会社ルピシア プロモーション部（井上・尾辻）
TEL：070-7789-7403（携帯） FAX：03-6679-6787 MAIL：kouhou@lupicia.co.jp
株式会社ルピシア
世界各国の産地から厳選した紅茶や緑茶、鳥龍茶をはじめ、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティーなど、年間400種類以上のお茶をお届けしています。一杯のお茶に込められた様々な魅力を大勢の方にお伝えするため、お茶の種類や決まったスタイルにとらわれず、自由で多彩なお茶の楽しみ方を発信し続けています。