商船三井ミュージアム「ふねしる」にて親子ナイトミュージアム開催！

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：田村 城太郎、本社：東京都港区、以下「当社」）は商船三井ミュージアム ふねしる(https://www.mol.co.jp/museum/)（註1）にて、星野リゾートが運営する「リゾナーレ大阪」とコラボした、『商船三井ミュージアム「ふねしる」ナイトミュージアム』を開催しています。本イベントは、リゾナーレ大阪にご宿泊の方限定。夜の「ふねしる」を貸し切りにして、参加者だけがゆっくり館内を楽しめる、ちょっと特別なプランです。

2026年5月9日（土）に開催した回では、操船シミュレータや大パノラマシアターなど、ふねしるの人気コンテンツを時間を気にせずにたっぷりご体験頂きました。通常は有料の操船シミュレータも、イベント中は何度でもお楽しみいただけるため、親子で納得いくまでチャレンジする姿も見られました。

310度LEDスクリーンの本格操船シミュレータ体験

船の役割や海運のしごとを「見て・触れて・遊んで」学んだあとは、ふねしるに隣接する港から、日本初のLNG燃料フェリー「さんふらわあ むらさき」の出港を間近で見送りました。

「さんふらわあ むらさき」出港お見送り

さらに、参加特典として、お子さまには塗り絵でデザインするオリジナルトートバッグづくりもお楽しみいただけます。世界にひとつだけのバッグは、旅の思い出にもぴったりです。

オリジナルトートバッグづくり

ナイトミュージアムは、7月11日（土）まで計4回開催予定です。夜の貸切ミュージアムで、親子で特別な時間をぜひお楽しみください。

イベント概要

◆イベント名：商船三井ミュージアムふねしる ナイトミュージアム

◆開催時期：5月23日(土)、6月13日(土)、6月27日(土)、7月11日(土)

◆開催時間：19:00～20:15 予定

◆開催場所：商船三井ミュージアム ふねしる ・さんふらわあターミナル大阪

（大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC ITM棟2階 ）

◆定員：20名

◆予約方法：リゾナーレ大阪 公式ホームページ(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareosaka/)から要事前予約

◆料金：2,500円（大人・子供同額）

◆対象：3歳～12歳のお子さま＋ご家族

◆注意事項：

・必ず親子でご参加ください。（お子さまのみのご参加はできません）

・保護者の方も一律料金となります。

・気象・海象その他事情により、フェリー「さんふらわあ」が欠航となる場合でも、参加料金の返金はございません。

・本企画は、リゾナーレ大阪にご宿泊の方のみが対象となります。

お問い合わせ

商船三井ミュージアム「ふねしる」

商船三井ミュージアム ふねしる お問い合わせフォーム (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rKw9zVkPxUqTGj0NnI3bYPBwB_4BurNEmquHxKaWzZxUODY0TERZVDM3TThNWFBUQU5FWUM0SUYzVy4u&origin=lprLink&route=shorturl)

商船三井ミュージアム『ふねしる』

（註1）2025年7月19日（土）に、アジア太平洋トレードセンターにおいて、”体験型”企業ミュージアムとして開業されました。本ミュージアムでは、「海運と商船三井グループに出会うミュージアム」をコンセプトに、海運のスケールの大きさや、生活に対する船の役割、海運のしごと、未来の姿などを、各種体験展示を通して、楽しく学ぶことができます。また、オリジナルメニューを提供するカフェや、ミュージアムショップも併設しております。

詳細については、以下商船三井プレスリリースをご参照ください。

船の世界を「見て」「触れて」「遊べる」体験型ミュージアム「ふねしる」が明日7月19日大阪にオープン | 商船三井(https://www.mol.co.jp/pr/2025/25063.html)