『フリクリ』より、「ハル子」「カンチ」など、作品の世界観を楽しめるアパレル＆トートバッグが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『フリクリ』より、

「ハル子」「カンチ」など、作品の世界観を楽しめるアパレル、トートバッグがCOSPA（コスパ）から登場！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年7月下旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／『フリクリ』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00170/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00170/mode/series?utm_id=z88qrmvl&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260514flcl)

商品情報

■カンチ 薄手ドライパーカー

発売日：2026年7月下旬

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：BLACK

価格：6,380円（税込）

薄く軽いので、気軽に羽織れる。

吸水速乾＆紫外線防止効果も！

・軽量な生地を使用。ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。

・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせます。

・速乾性と紫外線防止効果のW効果。

・「軽い」、「乾きやすい」、「しわになりにくい」といった利点から、毎日洗濯が必要なスポーツ等にもおすすめです。

■フリクリ 袖リブロングスリーブTシャツ Ver2.0WHITESUMI

発売日：2026年7月下旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE/SUMI

価格：4,290円（税込）

一枚でも、重ね着のインナーとしても活用できます。

■フリクリ ハル子 Tシャツ Ver2.0CANARY YELLOWWHITE

■ハル子のベスパ Tシャツ Ver2.0

■マミ美 Tシャツ Ver2.0

■Tシャツ 全3種

発売日：2026年7月下旬

サイズ：S/M/L/XL

価格：各3,300円（税込）

「5.6オンス」の生地を使用したタフな仕上がり。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくい設計です。

・首まわりはリブ仕様で着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎます。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただけます。

■フリクリ ショルダートート Ver2.0

発売日：2026年7月下旬

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％

カラー：BLACK

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトで斜めがけでも使用できます。

・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物にも。

■フリクリ ラージトート

発売日：2026年7月下旬

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm / 綿100％

カラー：BLACK

価格：1,980円（税込）

頑丈な生地＆大容量。

通勤・通学、お出かけまで、幅広いシーンで使用できます。

・イベントやお買い物に使いやすい大型サイズ

・裏面は無地です

【基本予約受付期間】～2026年6月7日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)1999 I.G / KI

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■関連リンク

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

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