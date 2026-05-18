【エムディー株式会社】『成功の鍵は「最初の2年」にあり。新規開業クリニックのためのスタートダッシュ集患術』をテーマにGENOVA社とオンライン共催セミナーを開催

エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、『成功の鍵は「最初の2年」にあり。新規開業クリニックのためのスタートダッシュ集患術』をテーマに株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬 智樹）とオンライン共催セミナーを開催します。

クリニックの開業・分院を考えられている皆さまへ

本セミナーでは、なぜ開業前から準備が必要なのか、準備をしないとどんなデメリット、暗い未来、失敗例が待っているのか、集患対策についてわかりやすく解説いたします。

■セミナー概要

テーマ：成功の鍵は「最初の2年」にあり。新規開業クリニックのためのスタートダッシュ集患術

～開業の最初の1～2年を無駄にしない！初速でいかにブーストをかけるか～

・開業前の集患戦略と準備

・開業後の集患戦略、院内マーケティング

・SEOの壁と、他媒体からのお墨付き

・医療業界の現状

・患者さまの集まる物件とは 他

※セミナー内容は変更になる可能性がございます

開催日時：2026年6月11日（木）20:00～21:00

開催形式：オンライン（Zoomによるウェビナー）

参加費：無料（申し込みが必要となります）

参加資格：開業・分院をお考えの医師とそのご関係者

定員：なし

申込方法：下記のURLから申込をお願いします

https://survey.emdi.co.jp/seminar/genova/#1

講師：

株式会社GENOVA 東京メディカル第三営業部 部長 松本様

エムディー株式会社 取締役 事業本部長 三浦成仁

不動産会社にてキャリアをスタートし、営業・企画等に従事。

BtoB向け業務効率化サービスに転職し、買収企業の事業再生業務を担当したのち、事業本部長として約200名の事業運営を担当。

当社入社後は、開業を志す医師の皆様に【持続的な医療経営】を届けることをミッションとし、クリニックの開業支援と開業後の経営改善を推進。

■会社概要

社名： エムディー株式会社

代表者： 代表取締役社長 伊藤 弘人

本社所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F

設立： 2018年10月1日（創業：2003年）

事業内容：

クリニック開業・経営コンサルティング

メディカルモール開発・運営

承継・M＆Aコンサルティング

立地戦略コンサルティング

AIソリューション・プロダクト開発

SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売

エムディー株式会社： https://emdi.co.jp/

商圏分析ツール「gleasin」：https://www.gleasin.jp/

本件に関するお問い合わせ先

エムディー株式会社 広報担当

info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711