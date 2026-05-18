【エムディー株式会社】『成功の鍵は「最初の2年」にあり。新規開業クリニックのためのスタートダッシュ集患術』をテーマにGENOVA社とオンライン共催セミナーを開催

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エムディー株式会社

エムディー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 弘人）は、『成功の鍵は「最初の2年」にあり。新規開業クリニックのためのスタートダッシュ集患術』をテーマに株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬 智樹）とオンライン共催セミナーを開催します。





クリニックの開業・分院を考えられている皆さまへ



本セミナーでは、なぜ開業前から準備が必要なのか、準備をしないとどんなデメリット、暗い未来、失敗例が待っているのか、集患対策についてわかりやすく解説いたします。




■セミナー概要


テーマ：成功の鍵は「最初の2年」にあり。新規開業クリニックのためのスタートダッシュ集患術


～開業の最初の1～2年を無駄にしない！初速でいかにブーストをかけるか～


・開業前の集患戦略と準備


・開業後の集患戦略、院内マーケティング
・SEOの壁と、他媒体からのお墨付き


・医療業界の現状


・患者さまの集まる物件とは　他
※セミナー内容は変更になる可能性がございます




開催日時：2026年6月11日（木）20:00～21:00


開催形式：オンライン（Zoomによるウェビナー）


参加費：無料（申し込みが必要となります）


参加資格：開業・分院をお考えの医師とそのご関係者


定員：なし


申込方法：下記のURLから申込をお願いします


https://survey.emdi.co.jp/seminar/genova/#1




講師：




株式会社GENOVA　東京メディカル第三営業部 部長 松本様






エムディー株式会社　取締役 事業本部長 三浦成仁


不動産会社にてキャリアをスタートし、営業・企画等に従事。


BtoB向け業務効率化サービスに転職し、買収企業の事業再生業務を担当したのち、事業本部長として約200名の事業運営を担当。


当社入社後は、開業を志す医師の皆様に【持続的な医療経営】を届けることをミッションとし、クリニックの開業支援と開業後の経営改善を推進。




■会社概要


社名： エムディー株式会社


代表者： 代表取締役社長　伊藤 弘人


本社所在地： 〒106-0041　東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー17F


設立： 2018年10月1日（創業：2003年）


事業内容：


クリニック開業・経営コンサルティング


メディカルモール開発・運営


承継・M＆Aコンサルティング


立地戦略コンサルティング


AIソリューション・プロダクト開発


SaaSプロダクトの企画・開発・運営・販売



エムディー株式会社： https://emdi.co.jp/


商圏分析ツール「gleasin」：https://www.gleasin.jp/



本件に関するお問い合わせ先


エムディー株式会社　広報担当


info@emdi.co.jp / TEL: 03-5544-8711