【オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ】南国フルーツで彩る「翠彩のアフタヌーンティー」やんばるの自然を表現した期間限定メニュー

株式会社ホテルマネージメントジャパン

「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、亜熱帯の豊かな自然が広がり、世界自然遺産にも登録された沖縄県北部「やんばる」の入り口に位置するオリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ(沖縄県名護市)は、2026年6月1日(月)よりロビーラウンジにて、南国のフルーツの豊かな色彩をちりばめた「翠彩（すいさい）のアフタヌーンティー」を期間限定で提供いたします。沖縄の強い日差しを受け輝く色彩を、宝石のように仕立てた南国のフルーツで鮮やかに表現しました。

やんばるの豊かな緑が一年で最も美しく輝き、南国の太陽が力強く照りつける夏。

青々と広がる木々の木漏れ日や色とりどりの花々、フルーツの鮮やかな彩りを「翠彩（すいさい）」と名付け、季節にふさわしいアフタヌーンティーとしてご用意しました。

色彩豊かな南国フルーツを“輝く宝石”に見立てたスイーツは、見た目の美しさと味わいの両方で “宝石を味わう”特別な体験をご提供します。

「太陽の贈り物」を意味する黄色い宝石“ヘリオドール”に見立てた「パッション・ヘリオドール」は、サクサクのサブレ生地に、太陽の恵みをたっぷり受けたパッションフルーツの酸味と甘みをしっかりと感じる濃厚なムースを合わせました。「翡翠」をイメージした「翡翠のショコラ」は柔らかな緑色のパリパリ食感のチョコレートにシークヮーサーの軽やかなクリームをふんわりと添えました。

グラスデザートには繁栄や実りを象徴する赤い宝石“ガーネット”を表現した「ドラゴン・ガーネット」をご用意。華やかな赤果肉のドラゴンフルーツのジュレをハイビスカスゼリーで包み、華やかな味わいに仕立てました。また透明感のある黄色い宝石“シトリン”に見立てた「マンゴー・シトリン・ドロップ」は、マンゴープリンに果肉を合わせ、ライムゼリーを重ねた爽やかな一品です。

セイボリーに季節のマンゴーの甘みと酸味で海老の旨味を引き立てた「マンゴー香るシュリンプカクテル」をはじめ、「自家製ヨーグルトのタンドリーチキンロール」、「ミニオリエンタルバーガー」、「生ハムと彩りトマトのマリネ」をご用意しました。

また、本アフタヌーンティーを彩る特別な一杯として、オリジナル限定ドリンク「ソレイユ（フランス語で太陽）」をご用意しました。シークヮーサーやマンゴー、ココナッツウォーターをミントで爽やかに仕上げたフローズンドリンクに、太陽に見立てた「ドライタンカン」を添え、やんばるの自然と窓の外に広がるホテルからの絶景をグラスの中に表現しました。

■概要

南国のフルーツが彩る「翠彩（すいさい）のアフタヌーンティー」

期間 2026年6月1日(月)～8月31日(月)

会場 ロビーラウンジ

時間 12:00～17:00

料金 お一人様 4,500円（税込）グラスシャンパン付き 6,000円（税込）

1日5組（10名様）限定

内容 セイボリー・スイーツ・限定ドリンクを含む14種類

セイボリー

ミニオリエンタルバーガー／自家製ヨーグルトのタンドリーチキンロール／マンゴー香るシュリンプカクテル／生ハムと彩りトマトのマリネ

スイーツ

パイナップル・クォーツ／琥珀のバナナキャラメル／ドラゴン・ガーネット（ドラゴンフルーツ、ハイビスカス）／マンゴー・シトリン・ドロップ／パッション・ヘリオドール（パッションフルーツ）／翡翠のショコラ（シークヮーサー）／スコーン／自家製パッションフルーツジャム

限定ドリンク

ソレイユ／ホテルオリジナルブレンドコーヒー「森」 各おひとり様1杯

コーヒー４種／ティー10種／ソフトドリンク3種

詳細 https://www.okinawa.oriental-hotels.com/restaurant/lounge/

■宿泊プラン概要

【Lounge Retreat】アフタヌーンティーと共に過ごす至福のひととき＜朝食付き・2泊限定＞

2連泊限定のご滞在特典として、本アフタヌーンティーをご利用いただけるプランをご用意しました。大切な方と特別な時間をお過ごしいただけます。

対象期間 2026年6月1日(月)～8月31日(月)

受付開始 2026年5月18日(月)11：00～

価格 スーペリア 40,220円～

プラン詳細 アフタヌーンティー、朝食

詳細 https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/898/

■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパは、「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」初のリゾートホテルで、沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置しています。沖縄自動車道許田インターチェンジに近く、2025年7月25日グランドオープンしたジャングリア沖縄まで40分、沖縄美ら海水族館まで60分、恩納村万座毛まで20分など北部のみならず中南部へアクセスしやすいアクティブな沖縄観光に最適なホテルです。全室オーシャンビューで44 平方メートル 以上の広々とした客室（361室）が特徴で、2024年春に288室が、やんばるを体験する旅の拠点にさらにふさわしい空間へと生まれ変わりました。木漏れ日が降り注ぎ、やんばるの森に自生する植物をふんだんに配置した緑溢れるロビーエリアでは、ホテルのコンセプトである「島とあそぶ 森とつながる」をイメージした環境音楽が流れ、やんばるの夜の森に佇んでいるような没入感と、日常から切り離された開放感が交差する空間を演出しています。アメニティを自由に選べる「アメニティベース Arin Krin」の他、やんばるにまつわる魅惑のカクテルを楽しむことができる「ロビーラウンジ」に加え、クラブルーム宿泊者専用の「クラブラウンジ」を設置し、より充実した滞在空間をご提供しております。その他、沖縄県産の食材を贅沢に使用したメニューが自慢のレストランやバー、宴会場、チャペルなど充実した設備やサービスを備えています。

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/(https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/)

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内27ホテル（総客室数9,051室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年4月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zfAnj_5VR8s ]