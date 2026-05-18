サイバー・バズの宮崎拠点の子会社「ソーシャルベース」、地方企業がInstagramで「選ばれる会社」になる方法を伝授する採用PR戦略セミナーを6月3日・10日に開催

株式会社サイバー・バズ

ソーシャルメディアマーケティング事業を展開する株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高村 彰典）は、子会社の株式会社ソーシャルベース（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：荘司 里樹）が、地方企業向けに求職者の「ここで働きたい」を引き出す、Instagramを活用した採用PR戦略を解説するセミナーを6月3日（水）と10日（水）に開催することをお知らせいたします。

■背景：地方企業の採用危機とSNSの役割

昨今、地方企業の採用現場は、かつてないほどの「構造的な人手不足」に直面しています。労働力人口の減少が加速する中、従来の「求人を出して応募を待つ」という手法だけでは、自社の存在にすら気づいてもらえないのが現実です。

一方、ある大学生向けの調査では、73.3％※が就職活動の過程で「企業の実名をSNSで検索した」と回答しており、SNS上に企業情報がないことが、企業HPがないことと同じくらいの機会損失につながっている可能性があると考えています。

このような中、本セミナーでは、求職者の「ここで働きたい」を引き出すInstagramを活用した採用PR戦略を、具体的な運用ノウハウとあわせてお伝えします。広く県内企業の皆様にご活用いただき、県内の人手不足解消の一助にしていただけますと幸いです。

※出典：株式会社カケハシスカイ調査

■開催概要

第1弾：オンライン開催

日時：2026年6月3日（水）14:00～14:30（30分）

対象：全国の経営者・人事担当者

参加費：無料

第2弾：対面開催

日時：2026年6月10日（水）14:00～15:00（60分）

対象：宮崎県内の経営者・人事担当者

会場：株式会社ソーシャルベース オフィス（宮崎市橘通東4-1-2 JR宮崎橘通ビル3階）

参加費：無料

【プログラム内容】※内容は変更する可能性があります

・採用環境の現状、求職者のSNS利用状況

・採用Instagram活用の可能性

・Instagram運用の3つの壁と具体的な施策

【参加特典】

・「会社の強み診断サーベイ（プロトタイプ版）」無料体験

・個別フィードバック面談（無料）

・面談特典：診断結果に基づく初月分（8投稿分）の企画案提供

【申し込み方法】

第一弾・第二弾ともに以下よりお申し込みいただけます。

https://forms.gle/2682nXz5gJsbmeUq5

■株式会社ソーシャルベース 会社概要

株式会社ソーシャルベース（代表取締役社長・荘司里樹）は、2020年10月に宮崎市で設立された、サイバー・バズ100%子会社のソーシャルメディアマーケティング企業です。

Instagram・X（旧Twitter）・LINE・TikTokなど各種SNSを活用したアカウント運用代行、クリエイティブ制作、インフルエンサーPR、キャンペーン事務局など、企業のSNSマーケティングを一気通貫で支援しています。宮崎を拠点に、全国の地域企業の採用広報活動の支援や、地域雇用の創出にも積極的に取り組んでいます。

URL：https://socialbase.co.jp/

■株式会社サイバー・バズ 会社概要

2006年に創業、2019年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNSアカウント運用」「インターネット広告販売」などSNS周辺領域のソリューションを一気通貫で提供。

・事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、ライブ配信プラットフォーム事業、HR事業、投資事業

・所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町12－10 住友不動産渋谷インフォスアネックス4,5,6F

・東京証券取引所グロース市場 証券コード 7069

・URL：https://www.cyberbuzz.co.jp/