Eneliver Wallbox（EV用6kW普通充電器）がJARI認証取得

Eneliver株式会社

Eneliver株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中島 彬匡、以下「Eneliver」）は、EV/PHEV用6kW普通充電器「Eneliver Wallbox」が、EV充電器の安全性・品質基準に関する一般財団法人日本自動車研究所（JARI）の認証を2026年3月27日付で取得したことをお知らせいたします。

本認証取得により、「Eneliver Wallbox」は経済産業省・環境省が実施するEV充電インフラ整備補助金の対象製品として申請可能となる見込みです。これにより、戸建住宅はもちろん、集合住宅、宿泊施設、商業施設、オフィス、工場、駐車場施設など、EV充電設備導入の更なる促進を目指します。

「Eneliver Wallbox」は、国際標準通信規格OCPP(※1)に対応した多機能EV充電器であり、Eneliverが提供するクラウド型EV充電管理システム「Eneliver Cloud」(※2)と連携することで、デマンド制御・遠隔監視・デジタル課金・車両管理など多様な運用が可能です。既に多くのEV充電サービス事業者にご利用いただいており、独自OCPPサーバへの接続もスマートフォン一つで簡単にセットアップできます。

また、特定計量制度にも対応しており、充電量（kWh）ベースでの課金を実現。高額な追加メーターを必要とせず、公平性の高いEV充電サービスを低コストで提供可能です。

「Eneliver Wallbox」の主な特長

■ JARI認証取得により補助金申請が可能に

2026年3月27日付でJARI認証を取得。経済産業省・環境省のEV充電インフラ整備補助金をはじめ、各種補助金制度の対象製品として申請が可能となる見込みです。

※本認証は経済産業省・環境省が定めるEV充電設備補助金の技術要件に対応するもので、2026/5/18現在、令和7年度補正「充電設備」の申請手続き中です。

■ OCPP対応で柔軟なクラウド運用

国際標準通信規格「OCPP 1.6J」に対応。Eneliver Cloudと連携し、デマンド制御・遠隔監視・デジタル課金・車両管理など多様な運用ニーズに対応します。独自OCPPサーバへの接続にも対応しており、既に多くのEV充電プラットフォーム事業者に採用されています。

■ 特定計量制度対応でkWh課金を実現

特定計量制度対応モデルでは、充電量（kWh）に応じた課金が可能。時間課金だけでは実現できなかった公平性の高い料金体系を提供します。

■ RFID認証対応

RFIDリーダーを標準搭載（RFIDカードはオプション）。従業員・居住者・会員など、利用者ごとの認証や利用履歴管理が可能です。

■ デザイン性と耐久性を両立

景観に配慮したシンプルかつ洗練されたデザインを採用し、パールホワイト・スペースブラックの2色を展開。宿泊施設・商業施設・集合住宅など様々な施設に調和します。また、防水防塵規格IP65、耐衝撃性能IK10を備え、屋外環境でも安心して利用可能です。

■ 日本企業による安心のサポート体制

Eneliverは日本企業として、製品販売のみならず、導入相談から設置支援、運用サポートまで一貫して対応。365日のカスタマーサポート体制により不具合発生時の対応も充実しています。

■ 大量発注・カスタマイズにも対応

EV充電サービス事業者向けや法人・施設向けの大量導入時には、特別価格での提供や独自ロゴ対応も可能です。

製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/119653/table/36_1_96c860a0d0d3c8243d7cc39ab5d9e86f.jpg?v=202605180351 ]（製品外観：Eneliver Wallbox パールホワイト）（製品外観：Eneliver Wallbox スペースブラック）



オプション品について

Eneliverでは、設置環境に応じて以下のオプション製品も提供しております。

- 4G通信対応モデル- 専用スタンド（片面・両面）- 充電ケーブル長変更（標準5m → 7.5m）- RFIDカード- SIMカード

多様な施設形態や運用用途に柔軟に対応します。

今後の展望

Eneliverは、JARI認証取得を機に、法人・施設向けEV充電設備の補助金申請支援を本格化します。今後は集合住宅・商業施設・駐車場施設など多様な施設向けのパッケージ提案を強化するとともに、Eneliver CloudおよびEneliver EMS（エネルギーマネジメントシステム）との連携拡充を進め、EV充電インフラの運用最適化をワンストップで提供できる体制を構築してまいります。導入検討・補助金申請相談はEneliver株式会社までお問い合わせください。

会社概要

会社名：Eneliver株式会社

設 立：2022年6月

所在地：東京都新宿区高田馬場2-5-23 第一桂城ビル907

代表者：代表取締役社長 中島 彬匡

U R L： https://eneliver.com/

事業内容：EV充電器・マネジメントシステム・アプリの企画、開発、製造・販売、及び太陽光発電システム・蓄電池の販売

本件に関するお問い合わせ先

Eneliver株式会社

E-mail：contact@eneliver.com

Tel：050-1724-1702

URL：https://eneliver.com/contact/

※１ OCPP（Open Charge Point Protocol）とは、EV（電気自動車）の充電器を管理する国際標準通信プロトコルです。メーカーの異なる充電器と充電管理システム間での相互運用性を確保し、充電インフラの遠隔監視・制御、課金、エネルギー管理、そして柔軟なシステム選択を可能にします。国内でも、日本政府の指針のもと、EV充電インフラのスタンダードになりつつあります。

※２ Eneliver Cloudのご紹介：https://eneliver.com/cloud/