TBWA HAKUHODO、国際的広告賞「第105回 NY ADC賞」にて プロダクトデザイン部門最高賞「Best of Discipline」を含む計７つの賞を獲得

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、米国ニューヨークで開催された国際的広告賞「第105回 NY ADC賞（the 105th ADC Annual Awards）」において、当社が企画・制作を手がけた作品が、プロダクトデザイン部門最高賞である『Best of Discipline』および金賞２つを含む、計７つの賞を獲得したことをお知らせします。

「NY ADC賞」は、1920年に創設された世界最古の国際広告・デザイン賞です。 広告、デジタルメディア、プロダクトデザインなど多岐にわたる分野でクリエイティブな才能を称える権威ある賞として知られています。入賞作品は年鑑『ADC Annual』に収録されるほか、ニューヨークの受賞展で一般公開され、世界中のクリエイティブ業界で高い評価と注目を集めています。

プロダクトデザイン部門において最高賞である「Best of Discipline」をはじめ、計５賞を受賞した「Smart Eye Camera」（OUI Inc.）は、慶應義塾大学医学部発のベンチャー企業 OUI Inc. が開発した、iPhoneに装着して使用する眼科診療用アタッチメント型医療機器です。従来の細隙灯顕微鏡と同等の診断性能を持ちながら、低コストで携帯性に優れ、眼科医療へのアクセスが不足する地域でも活用可能です。TBWA HAKUHODOは、OUI Inc.の「世界の失明を50％減らす」というビジョンに共鳴し、SECの普及をクリエイティブの力で支援しています。



Experiential Design部門で銀賞および銅賞を獲得した「CHEER SIGNS（日本語：サインエール）」は、デフリンピック100周年という節目に合わせ、音のない世界で戦うアスリートのために開発された“目でみる”新しい応援スタイルです。ろう者を中心としたメンバーや現役のデフアスリートと共創し、拍手や声援といったこれまで音に頼ってきた応援の常識を変え、誰もが視覚的に想いを届けることを可能にしました。

両作品は、Spikes Asia、ADFEST、Clio Awardsなど、2026年における主要な国際広告賞での受賞を重ねており、今回のNY ADC賞での快挙により、当社のクリエイティビティが、ブランド成長のみならず社会課題の解決においても世界最高峰の基準で認められたことを改めて証明しました。

受賞結果の詳細は、下記の通りです。

【受賞作品：Smart Eye Camera】

広告主：OUI Inc.

■ Best of Discipline（部門最高賞）

・Product Design

■ Gold Cube（金賞）

・Product Design - Science / Medical Products

・Health / Wellness - Design for Good / Health / Wellness

■ Bronze Cube（銅賞）

・Health / Wellness - Brand / Communication Design / Product Design

■ Merit（入賞）

・Health / Wellness - Innovation / Single or Series

【受賞作品：CHEER SIGNS】

広告主：東京都

■ Silver Cube（銀賞）

・Experiential Design - Design for Good / Experiential Design

■ Bronze Cube（銅賞）

・Experiential Design - Live Experience Design / Events / Concerts

■ TBWA\HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。 博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)︎」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。 「DISRUPTION(R)︎」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいビジョンを見いだすTBWA\HAKUHODOの哲学です。 マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp