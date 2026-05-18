大阪エヴェッサ U12 2026-27シーズン 練習参加型トライアウト開催のご案内

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサU12では、「練習参加型トライアウト」の実施が決定しましたので、お知らせします。

実技の中で審査を行い、ディスカッションおよび厳正なる審査のうえ、合否を発表します。

将来のプロバスケットボール選手の発掘・育成を目指して活動してまいりますので、強い意志と覚悟を持った多くの選手たちの挑戦をお待ちしています。

大阪エヴェッサ ユースチームの詳細はこちら(https://www.evessa.com/team/youth/)

トライアウト開催概要

日程

第一回：2026年6月9日(火) 18:00～20:30 ＜受付＞ 17:40～

第二回：2026年6月30日(火) 18:00～20:30 ＜受付＞ 17:40～

※複数日程の参加不可

会場

第1回：守口市民体育館（大阪府守口市河原町９-２）

第2回：おおきにアリーナ舞洲(大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)

対象・参加資格

・2026年度 小学4年生～小学6年生の男子

・チーム規約に同意し、ユース選手として自覚を持ってコート内外で行動できる者

・保護者が大阪エヴェッサのクラブ理念やチーム活動、指導方針を理解し、賛同できること

・当チームのすべての活動に参加できる者（トライアウト合格者はU12ファーストチームとして活動に参加）



持ち物

・シューズ

・着替え

・飲み物

・ボール（お持ちの方のみ）

・参加同意書（必須）(https://evessa.rcms-mng.jp/files/user/news/2025-26/tryout_u12_sankadoisho.pdf)



参加費

2,500円(税込)

応募方法

以下のフォームよりお申込みください。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyUtWtYKC03-fkI8zQ6mBF0_zS1k70nbf1h_SfXmp4Xp8xpA/viewform)

応募締切

第1回：6月7日(日)まで

第2回：6月28日(日)まで

結果発表

トライアウト結果はすべての日程のトライアウトが終了後、１週間以内を目安に発表します。

※判定結果に関するお問い合わせは一切お答えできませんので、ご了承ください。

入団条件について

大阪エヴェッサでは、B.LEAGUE規約に定めるカテゴリー（U18/U15）のみならず、U12年代から長期的な育成を行い、プロ選手や日本代表、そして世界で活躍する選手の輩出を目指しています。

また、ユース年代からプロ組織としての意識改革を行い、チーム活動を通じて育成カリキュラムや環境を整備しているため、すべてのチーム活動に参加できる選手を入団条件とします。

U12活動内容

活動日

【月曜】17:50～19:10

【火曜・木曜】18:00～20:30

【土日祝】未定

練習場所

おおきにアリーナ舞洲（大阪市此花区北港緑地 2丁目 2-15）

※体育館の空き状況により、練習場所・時間等が変更となる場合があります。

月謝、その他費用

【大阪エヴェッサ U12 ファーストチーム月会費】13,000 円（税込）

【エントリー料（初回のみ）】500円（税込）

【年間保険料（初回のみ）】800円（税込）

計：14,300円

※年会費・入会金なし

※その他、チームウェア・合宿・遠征等にかかる費用負担があります

U12ファーストチーム（トライアウト合格者）年間計画予定

■ エヴェッサジュニアカップ ＜年2回開催／夏・冬＞

■ 各種招待試合、大会等への参加

■ 前座試合、試合観戦、遠征

2026-27シーズン 既存・新規選手 重要事項

既にミニバスケットボールチームへ所属している選手につきましては、これまでの活動等を考慮し、2026年度において二重活動（掛け持ち）を禁止とはしません。ただし、原則として当クラブの活動を優先していただくこと、また所属チーム代表者の同意を得ることをお約束いただきます。

当クラブの活動に支障が出ないよう、また選手の負担とならないよう十分に配慮したうえで活動していただくことを基本条件といたします。

※当クラブの活動と所属ミニバスの活動日程が重複した場合、所属ミニバスへの参加については、事前に相談・協議のうえ判断します。

クラブの方針・目標について選手・スタッフが共有しながら、定期的にチームビルディングを行っております。全員が同じ方向を向き、一つにまとまり力を合わせることで目標達成につながると考えておりますので、引き続き当クラブの活動へ積極的にご参加いただきますようお願いします。

注意事項

・受付完了メールが届かない場合は、再度お申し込みをお願いします。

・申込締切後、確認のご連絡をメールにてお送りします。

・迷惑メールの受信拒否設定をされている場合、こちらからのご案内が正しく届かない可能性があります。

・Gmailアカウントをご利用の場合、自動的に迷惑メールフォルダへ振り分けられる場合がありますので、ご注意ください。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com