秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ「SHOW-WA & MATSURI」が「PARFUM BAR」とコラボレーション！サイン入りポストカード等が当たるキャンペーンを実施

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜)は、2026年5月22日(金)より「運命の香りは、選べる。ジューンブライドキャンペーン」を実施します。

ブランド横断で香りを選べるミニサイズ香水シリーズ「PARFUM BAR(パルファムバー)」の対象商品の購入レシート等でご応募いただくと、「SHOW-WA & MATSURI」のサイン入りポストカード等が抽選で当たるキャンペーンです。

また、応募者全員に「SHOW-WAまたはMATSURIの選べる音声メッセージ」をプレゼントいたします。

【PARFUM BAR（パルファムバー）について】

「アクア シャボン」や「エンジェルハート」など、

ブランド横断で香りを選べるミニサイズ香水シリーズ。

“香りを選ぶ楽しさ×ブランド世界観×自分らしさ”をコンセプトに、

異なるブランドの香りを集め、バーでドリンクを選ぶように、

その日の気分やシーンに合わせて香りを選ぶ体験を提案しています。2026年4月2日より、全国のドラッグストアにて展開しています。

参考：アクア シャボンやエンジェルハートなど、複数ブランドの香りを選べるミニ香水シリーズ「PARFUM BAR」展開 | 株式会社ウエニ貿易のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001884.000025284.html)

【概要】

実施期間

2026年5月22日(金)0時00分～7月31日(金)23時59分

※応募期間、レシート有効期間も同上。

応募方法

1.対象商品を購入

キャンペーン期間中に、対象商品を1点以上ご購入ください。

店頭でのご購入、オンラインストアでのご購入のいずれも応募対象となります。

※対象店舗・対象オンラインストアの詳細は、キャンペーン公式サイトをご確認ください。

2.購入を証明できる画像を撮影

店頭でご購入された方は、購入時のレシートを撮影してください。

オンラインストアでご購入された方は、購入完了画面のスクリーンショットをご用意ください。

ご応募の際は、画像内で以下の内容が確認できる必要があります。

１.購入店舗名 ２.購入日時 ３.購入商品名

※必要項目が確認できない画像、文字が読み取れない画像、レシートの一部が隠れている画像、

対象商品の購入が確認できない画像でのご応募は無効となる場合がございます。

※レシート原本は、キャンペーン終了までお手元に保管ください。

3.応募フォームより応募

応募フォームに必要事項を入力し、撮影したレシート画像または購入完了画面のスクリーンショット

をアップロードしてください。

4.応募完了・当選発表

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

賞品内容

SHOW-WA賞 5名様

SHOW-WAサイン入りポストカード

※写真・イラストはイメージです

MATSURI賞 5名様

MATSURIサイン入りポストカード

※写真・イラストはイメージです

B賞 30名様

SHOW-WA & MATSURI 限定デザインQUOカード 500円分

※写真・イラストはイメージです

応募者特典

ご応募いただいた方全員に、

SHOW-WAまたはMATSURIの選べる音声メッセージを

プレゼントいたします。

購入対象商品

・アクア シャボン オードパルファム ウォータリーシャンプーの香り

・アクア シャボン オードパルファム ホワイトコットンの香り

・アクア シャボン オードパルファム 大好きなせっけんの香り

・アクア シャボン オードパルファム パウダリームスクの香り

・アクア シャボン オードパルファム シャルドネブリュットの香り

・アクア シャボン オードパルファム サクラフローラルの香り

・アクア シャボン オードパルファム アップルブロッサムの香り

・ラッドスカイ スプラッシュタイム オードパルファム

・ラッドスカイ P.M. （ピーエム）オードパルファム

・ラッドスカイ ホワイトムーン オードパルファム

・エンジェルハート オードトワレ

・エンジェルハート クレイジーフォーユー オードトワレ

・エンジェルハート ピュアキャンディ オードトワレ

・ライオンハート オードトワレ

※対象商品の詳細は、キャンペーン公式サイトをご確認ください。

【特設サイト】

キャンペーン特設サイトでは、対象商品や応募方法、賞品内容、応募上の注意事項に加え、

SHOW-WA・MATSURIのメンバーが選んだ「運命の香り」も紹介しています。

https://www.fragrance-u.jp/s/26ss-showa_matsuri.html

【SHOW-WA ＆ MATSURIとは？】

時代を象徴して大衆に愛されている歌があふれていた昭和の時代！

応募資格年齢25歳以上という異例の「夢をあきらめるな！オーディション」で、3,000人以上の中からオーディションで選ばれた12人で結成されたSHOW-WA ＆ MATSURI。

秋元康プロデュースのもと、昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にするべく精力的に活動中。

2025年12月には「第67回 日本レコード大賞」で新人賞受賞。

SHOW-WA ＆ MATSURI 2nd Single「ジューンブライド」2026年4月29日発売

初のドラマ主題歌に抜擢！

印象的なイントロと昭和テイストが彩る、

力強さと切なさが交錯する

ドラマチックなナンバー

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を

拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「ボトコラックス ブラック」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。