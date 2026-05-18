『ずんだもん』×「大川ぶくぶ」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ずんだもん』×「大川ぶくぶ」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ずんだもん』×「大川ぶくぶ」のコラボレーションアイテムの受注を5月11日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1911?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1911?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

大川ぶくぶさん描き下ろしイラストのずんだもんをメインにデザインしました。

▼大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングゆらゆらアクリルキーホルダー

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（最大約）70×65mm以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングホログラム缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼大川ぶくぶさんイラスト スクールver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,475(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼大川ぶくぶさんイラスト スクールver. Tee

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種(夏セーラー服ずんだもん&冬服ずんだもん、スクール水着ずんだもん&ジャージずんだもん)

サイズ：ユニセックス XL, XXL

素材 ：綿100％

▼大川ぶくぶさんイラスト スクールver. BIGジップトートバッグ

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種(夏セーラー服ずんだもん&冬服ずんだもん、スクール水着ずんだもん&ジャージずんだもん)

サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼大川ぶくぶさんイラスト 集合 スクールver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. マウスパッド

※画像は「大川ぶくぶさんイラスト 夏セーラー服ずんだもん スクールver. マウスパッド」を使用しております。

裏面はゴム加工された生地を使用しており、滑り止めが効くので、作業に集中することができます。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種(夏セーラー服、冬服、スクール水着、ジャージ)

サイズ：（約）直径20cm

素材 ：ポリエステル

▼大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. BIGアクリルスタンド

※画像は「大川ぶくぶさんイラスト 夏セーラー服ずんだもん スクールver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格：各 \1,980(税込)

種類：全4種(夏セーラー服、冬服、スクール水着、ジャージ)

本体：（約）16.1×12.9cm 台座：（約）12×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材：アクリル

▼大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. カラーBIGアクリルキーホルダー

※画像は「大川ぶくぶさんイラスト 夏セーラー服ずんだもん スクールver. カラーBIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全4種(夏セーラー服、冬服、スクール水着、ジャージ)

サイズ：（約）93×92mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. アクリルヘアクリップ2個セット

※画像は「大川ぶくぶさんイラスト 夏セーラー服ずんだもん スクールver. アクリルヘアクリップ2個セット」を使用しております。

アクリル製のヘアクリップ2個セットです。

セリフを使用した吹き出しのデザインにすることで、大川ぶくぶさんの描き起こしイラストと合わせて楽しめるデザインにしました。

ヘアアクセサリーとしてはもちろん、カバンや小物につけたり、メモなどを挟んでお使いいただけます。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全4種(夏セーラー服、冬服、スクール水着、ジャージ)

サイズ：（最大約）39×33mm 以内 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼大川ぶくぶさんイラスト ずんだもん スクールver. オーロラダイカットステッカー

※画像は「大川ぶくぶさんイラスト 夏セーラー服ずんだもん スクールver. オーロラダイカットステッカー」を使用しております。

身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \660(税込)

種類 ：全4種(夏セーラー服、冬服、スクール水着、ジャージ)

サイズ：（約）62×57mm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼「大川ぶくぶ」ついて

代表作『ポプテピピック』をはじめ、様々な漫画やイラストを手がけ、独特な画風でサブカルチャー層に絶対的な支持をもつ漫画家である。

2007年に『3LDKM』でメディアワークス（当時、のちアスキー・メディアワークス）主催の第8回電撃コミックグランプリ少年マンガ部門優秀賞を受賞し、同社刊の『電撃G's Festival! COMIC』で『スーパーエレガント』を連載した。

その後も各社の漫画雑誌やウェブコミック配信サイトで作品を発表している。

特に竹書房『まんがライフWIN』連載の『ポプテピピック』がその過激かつ不条理なギャグで人気を博し、2018年にテレビアニメ化された。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1911?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1911?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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