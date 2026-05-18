ピッチコンテスト優勝企業アジラが新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」に入居

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 清一、以下「当社」）は、当社が主催するピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025(https://startup-frontier.tokyo/frontier-pitch-tokyo/)」において第1位を受賞した株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）に対し、優勝特典として新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」を1年間無償提供し、2026年4月23日より同社が入居を開始したことをお知らせいたします。

本件は、ピッチコンテストの開催から、成長フェーズを見据えたオフィス提供に至るまで、当社が継続的に取り組んできたスタートアップ支援の内容を、具体的な事例としてご紹介するものです。

新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」1．ピッチコンテストから入居支援までの取り組み

当社は、不動産事業を基盤としながら、スタートアップ企業の成長を支援する取り組みを継続的に行っています。その一環として、2025年11月にピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025(https://startup-frontier.tokyo/frontier-pitch-tokyo/)」を開催しました。本コンテストは、革新的な技術や事業性を有するスタートアップに対し、事業成長に向けた機会を提供することを目的としています。

本コンテストにおいて第1位を受賞したアジラに対しては、優勝特典として、当社が新たに開発した新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」を1年間無償提供し、実際の入居および運用開始に至りました。

2．アジラの入居概要と活用内容

アジラは、「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げ、行動認識AIを活用した警備および人流解析に関するプロダクトを開発・提供するスタートアップ企業です。

今回の入居により、同社は「＋SHIFT 日本橋桜通り」を事業拠点として活用するとともに、AI警備システム「AI Security asilla」および人流データ活用プラットフォーム「asilla BIZ」をオフィス環境において実際に稼働させ、自社プロダクトの実運用を通じた検証や改善に取り組まれています。

株式会社アジラ 代表取締役CEO 尾上 剛 コメント

このたびは、「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」での受賞を通じて、サンフロンティア不動産が運営する『＋SHIFT 日本橋桜通り』に新オフィスを構えられることを大変光栄に思います。本オフィスでは、自社プロダクトである「AI Security asilla」「asilla BIZ」を実際に稼働させ、開発と運用の現場が同じ空間で交わる環境をつくってまいります。日々の気づきをプロダクトの進化に直結させながら、行動認識AIの社会実装をさらに加速させてまいります。サンフロンティア不動産をはじめ、本受賞・入居にご尽力いただいた関係者の皆様に、改めて心より御礼申し上げます。

サンフロンティア不動産株式会社 代表取締役社長 齋藤 清一 コメント

「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」において栄えある第1位を受賞されたアジラに、当社の新築フルセットアップオフィス『＋SHIFT 日本橋桜通り』にお迎えできたことを、大変光栄に思います。当社は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を通じて、未来を切り拓くテナント企業様の成長と、革新的な技術・事業の社会実装を支援することを目指しており、アジラの行動認識AIの取り組みは、まさにそれを体現するものであると考えております。日本橋という新たな拠点が、アジラの事業成長と行動認識AIの社会実装を後押しする場となることを、心より期待しております。

3．新築フルセットアップオフィス「＋SHIFT 日本橋桜通り」について

「＋SHIFT 日本橋桜通り」は、当社が「次の時代へシフトする」をコンセプトに展開する「＋SHIFT」シリーズとして開発した、新築フルセットアップオフィスです。日本橋駅から徒歩3分、東京駅からも徒歩圏に位置するなど、都心ならではの交通利便性と、日本橋エリアが持つ歴史性・ブランド性を兼ね備えた立地に位置しています。1階には、日本橋の象徴である「麒麟」をモチーフにしたアートが迎えるオフィス専用エントランスと店舗区画を配置し、2階から12階をオフィスエリア、最上階の13階には入居者専用のラウンジスペース（ルーフトップ付き）を設けています。

1階エントランスに設置したホム・グエン氏の「麒麟」最上階13階「ルーフトップ」明るく開放的な執務室各フロアに会議室を完備

本物件は、新築ならではの計画性を生かし、成長企業の多様な働き方を想定したオフィス環境として設計しています。各フロアには、内装・家具・什器・インターネット環境をあらかじめ整備しており、入居後速やかに業務を開始できる仕様としています。

また、会議室やテレカンブース（2台）など、日常的な業務に必要な機能を備えるとともに、共用部や動線計画においても、落ち着きと品位を意識した空間構成としています。スタートアップをはじめとする成長企業にとって初期投資負担を抑えながら次の成長段階に備える拠点となることを目指しています。

4．当社の新築オフィスビル事業への取り組み

当社は、新築オフィスビル(https://www.sunfrt.co.jp/business/new_buildings/)の開発において、建物としての新しさや性能だけでなく、入居企業の成長や働き方の変化に継続的に対応できることを重視しています。

建物の仕様や設備といったハード面に加え、どのように使われ、どのような価値を生み出していくのかといった視点も踏まえたうえで、オフィスの企画・開発を行っています。

「＋SHIFT 日本橋桜通り」は、ピッチコンテストを起点としたスタートアップ支援と、新築フルセットアップオフィスを組み合わせることで、企業の挑戦をオフィスという側面から支える取り組みの一つと位置付けています。

5．今後の展望

当社は今後も、ピッチコンテストの開催やセットアップオフィスの提供などを通じて、スタートアップ企業の成長フェーズに応じた支援を継続してまいります。

当社は2003年以降、不動産再生事業を通じて、既存ビルが持つ本来の価値を引き出し、街づくりや社会課題の解決に取り組んでおります。

本物件においては、「建て替える必要のないビル」をコンセプトに、街の景観と調和しつつ、アイコニックな外観の永く愛されるオフィスビルを目指して新築開発を行いました。

今後も「＋SHIFT(https://plusshift.jp/)」シリーズの展開を通じて、新築オフィス事業における価値提供と、都市における多様な働き方の実現に寄与してまいります。

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安全で快適な世界」をミッションに、独自の行動認識AIをコア技術として各種プロダクトやソリューションを展開。主力製品「AI Security asilla」は、防犯カメラの映像を解析し、事件・事故の予兆となる「違和感」を即時検知する新時代の施設管理・AI警備システムです。また、人流データ活用プラットフォーム「asilla BIZ」を通じて、警備DXと施設運営の最適化を支援し、「あらゆる空間価値を高める」社会インフラを目指しています。



【会社概要】

会社名：株式会社アジラ

所在地：〒194-0021 東京都町田市中町1丁目4-2

代表取締役：代表取締役CEO 尾上剛

事業内容：行動認識AIを用いたAI警備システム「AI Security asilla」などの開発・提供

URL：https://jp.asilla.com/

サンフロンティア不動産株式会社

サンフロンティア不動産株式会社(https://www.sunfrt.co.jp/)は、東京都心部におけるオフィスビルの再生と活用を中心に事業を展開し、「利を求むるに非ず、信任を求むるにあり。変わるのは自分、お客様視点でお困りごとを解決する。期待以上で応える！」という方針のもと、“世界一お客様に愛されるビジョナリー・カンパニー”を目指しています。

中核の不動産再生事業（リプランニング(https://www.sunfrt.co.jp/business/replanning/)(R)）では、ビルの購入から、再生・活用企画、建設工事、テナント誘致、保証サービス、管理、販売、そして、その後のビル経営に至るまで、一貫した不動産サービスをワンストップで提供しております。事業を通じて、ビル経営者様やテナント様と一体となり、豊かでサステナブルな街づくり、社会づくりに取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：サンフロンティア不動産株式会社

代表取締役社長：齋藤 清一

設立：1999年4月

URL：https://www.sunfrt.co.jp/

セットアップオフィスの物件検索ポータルサイト「Officci（オフィッチ）」

URL：https://search.sunfrt.co.jp/officci/

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