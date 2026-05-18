ニッセン、次世代コマース基盤の構築に向けてコマースオペレーションプラットフォーム「SQ」を採用 ～ Shopifyとの組み合わせにより、EC・カタログ・コールセンターを横断する統合運用を実現 ～

株式会社Stack

株式会社Stack（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：福田涼介、以下「Stack」）は、カタログ通販およびオンラインショッピング通販を運営する株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕 淳、以下「ニッセン」）が、基幹ECプラットフォームの刷新にあたり、当社が提供するコマースオペレーションプラットフォーム「SQ（エスキュー）」を採用したことを発表します。

ニッセンは、レディースファッション、インナーウェア、インテリア、生活雑貨など幅広い商品をカタログ通販とオンラインストアを通じて展開し、全国にわたる強固な顧客基盤を築いてきた、日本有数の小売事業者です。

今回の取り組みにより、ニッセンは基幹ECサイト「ニッセンオンライン」を既存のECシステム基盤から、Shopifyのエンタープライズ向けコマースプラットフォームへ移行します。「SQ」は、このShopifyへの移行および移行後の運用において、受注・在庫・物流・顧客データ・販促・分析といった広範な業務領域を横断的に統合管理する役割を担います。

■ 採用の背景

ニッセンは当初、フルスクラッチ型システムによる基幹ECの全面再構築を計画していましたが、実行リスク、コスト、運用負荷を踏まえ方針を見直し、長期的な拡張性と継続的なイノベーションを支える基盤として、Shopifyのエンタープライズ向けコマースプラットフォームの採用を決定しました。

これに合わせ、EC・カタログ・コールセンターを横断するニッセン特有のハイブリッドな販売モデル、ならびにサブスクリプションサービス、独自決済手段、後払い決済、複雑な配送設定といった日本市場特有の業務要件を支えるオペレーション基盤として、「SQ」が採用されました。

■ 「SQ」が担う役割

「SQ」は、Shopifyを中核とした様々な販売チャネルと、ニッセンが長年築き上げてきた社内システムの間に入り、両者をスムーズにつなぐ役割を果たします。これにより、安定性を維持しながら、将来的なビジネス成長や業務要件の変化に耐えうる、柔軟で強固なシステムアーキテクチャの構築を支援してまいります。

■ 株式会社Stackについて

株式会社Stackは、小売企業の主要業務領域（販売・在庫・物流・仕入・顧客・販促・分析）を統合管理するコマースオペレーションプラットフォーム「SQ (エス・キュー)」を中心に、「Appify」や「VIP」といったShopify 拡張アプリや、抽選販売に特化したカートシステム「FAIR」など、特定ニーズに対応する周辺ソリューションを提供しています。現在では、大手アパレル企業を中心に、250以上のブランドに導入されています。

会社名：株式会社Stack

代表者：福田涼介

設立：2018年6月15日

事業内容：小売企業向けソフトウェアの開発および提供

会社サイト：https://stack.inc/

X：@stackcompany ( https://x.com/stackcompany/ )

YouTube：https://www.youtube.com/@genkaistack

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。