ベンチャー・ITに強い「ウィルゲートM&A」がタクシーメディア「TOKYO PRIME」で鈴木亜美氏を起用したシートベルト着用啓蒙動画を放映！

株式会社ウィルゲート

スタートアップ・ベンチャーに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A(https://www.willgate.co.jp/ma/)」を提供する株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮）は、全国のタクシーメディア「TOKYO PRIME」にて、2026年5月18日（月）より新コンテンツの放映を開始いたします。

本コンテンツは、タレントの鈴木亜美氏が、シートベルト着用の呼びかけとともに、「ウィルゲートM&A」の特徴を紹介する内容になっています。

動画内では、ベンチャー・ITの売却に強いウィルゲートM&Aの紹介として、着手金無料や豊富な独自の経営者ネットワークをご紹介いただいております。

放映概要

放映開始日：2026年5月18日（月）～

放映媒体：タクシーメディア「TOKYO PRIME」

放映地域：全国

ウィルゲートM&Aのサービスの概要

ウィルゲートM&Aは、着手金無料のM&A仲介サービスです。

サービス開始から約6年で、累計88組の成約実績を有しており、スピーディーかつ実効性の高いM&A支援に定評があります（最短45日での成約実績あり）。

サービスの提供元であるウィルゲートは、2006年の創業以来、Webマーケティング支援サービスを展開し、これまでに累計約8,000社との取引実績を積み重ねてまいりました。

この豊富な顧客基盤を活かし、シナジーの高い買い手企業のご紹介や、Webマーケティングの知見を活かした売却条件の交渉支援を行っております。

特徴

・着手金無料で業界最低水準のM&A報酬体系

・経営者との独自ネットワーク数 17,400社以上

・最短45日のスピード成約実績あり

・IT・ベンチャーのM&Aに強い

ウィルゲートM&Aの得意領域

SaaS・SES・システム開発・サイト制作・EC/D2C・AI関連・マーケティング支援・Web広告運用・人材紹介・営業支援などのスタートアップ・ベンチャー領域

ウィルゲートM&Aのお問い合わせ(https://www.willgate.co.jp/ma/contact/)

売却・買収に関するお問い合わせはこちらから

株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )