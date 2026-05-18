東京ディズニーシー（R）２５周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」２０２６年６月１９日（金）より運行開始
東海旅客鉄道株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：丹羽俊介）と株式会社オリエンタルランド(本社：千葉県浦安市、代表取締役社長（兼）ＣＯＯ：高橋渉)は、東京ディズニーシーにて現在開催中のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした東海道新幹線の特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」（スパークリング・ドリーム・シンカンセン）の運行を決定しました。
「Sparkling Dreams Shinkansen」は、東海道新幹線を走行する全編成の中から１編成限定の特別塗装を施した編成で、前年運行した「Wonderful Dreams Shinkansen」に続く２回目の企画となります。前回もご好評をいただいたオリジナルヘッドカバーや車内メロディー、テーブルシールの演出を引き続き展開するとともに、今回は約９ヵ月間の運行と前回（約７ヵ月間）よりも長期間を予定しています。
■運行区間等
東海道新幹線（東京～新大阪間）
※主に「ひかり」号・「こだま」号で運行する予定です。運行スケジュールは、専用ホームページ（https://recommend.jr-central.co.jp/sdshinkansen/）でご確認ください。
■運行開始日及び初列車
２０２６年６月１９日（金）
ひかり６３２号 名古屋駅６時４５分発 東京駅８時４２分着（予定）
※途中停車駅：豊橋・浜松・静岡・新横浜・品川
■運行期間
２０２６年６月１９日（金）～２０２７年３月頃（予定）
■特別編成「Sparkling Dreams Shinkansen」の概要
◎使用車両
Ｎ７００Ａ １編成１６両
◎１号車のデザイン※その他の号車のデザインは別紙参照
◎各車両のデザイン
８つのテーマポートを背景に２５周年の特別な衣装に身を包んだミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップ、デール、ダッフィー、シェリーメイが華やかに描かれ、祝祭の高揚感を表現
しています。
◎車内装飾
ヘッドカバーデザイン（グリーン車、７号車、多目的室を除く）
テーブルシールデザイン（グリーン車、７号車、多目的室を除く）
テーブルシールデザイン（グリーン車、７号車、多目的室を除く）
テーブルシールデザイン（グリーン車、７号車、多目的室を除く）
◎車内メロディー
「Come Join the Jubilee」
（東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”テーマソング）
運行区間の一部の駅などにアニバーサリーイベントをお祝いできるスポットが登場
運行区間の一部の駅などに、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」をお祝いできるスポットが期間限定で登場します。
※詳細は東京ディズニーリゾート（R）・オフィシャルウェブサイトにて決まり次第お知らせします。
フォトスポットのイメージ
「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」
２０２６年４月１５日（水）～２０２７年３月３１日（水）
２０２６年９月４日（金）に開園２５周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中です。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく２５周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅をご体験ください。
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/
「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」
資料
「Sparkling Dreams Shinkansen」の各号車のデザイン
※画像・イラストはすべてイメージです。(C)Disney