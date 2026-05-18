【スター・ウォーズ】ダース・ベイダーなどのデザインのランチボックスが登場！インパクト抜群の立体フォルム「ダイカットランチボックス」がスケーターから新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、世界中で愛されるSF映画の金字塔『スター・ウォーズ』の人気キャラクターを立体的にデザインした「ダイカットランチボックス」を発売いたしました。

キャラクターのヘルメットやボディの造形を細部まで再現した本製品は、日常のランチタイムを特別な時間へと変えてくれます。

■商品特長

圧倒的な存在感を放つダイカットデザイン 「ダース・ベイダー」、「ストームトルーパー」、「R2-D2」の個性的でアイコニックな造形を、ランチボックスの蓋で大胆に表現しました。

学校や職場でのランチタイムに、周囲の目を引くこと間違いなしのアイテムです。

■使いやすさを追求した実用的な構造

見た目のインパクトだけでなく、お弁当箱としての機能性もしっかりと備えています。

本体内部には取り外し可能な「中子（なかこ）」が付属しているため、ご飯とおかずをきれいに分けて盛り付けることが可能です。

また、蓋をしっかり固定できる「ランチベルト」が付属しており、持ち運びの際も安心してお使いいただけます。

■商品詳細

LBD2 ダイカットランチボックス (中子・ベルト付) 「ダース・ベイダー」

価格：1,430円（税込）

サイズ：138×140×60mm

容量：300ml

POS：4973307725326

漆黒のマスクが圧倒的な存在感を放つデザインです

中子とランチベルトが付属し、盛り付けやすさと携帯性を両立しています。

LBD2 ダイカットランチボックス (中子・ベルト付) 「ストームトルーパー」

価格：1,430円（税込）

サイズ：135×120×58mm

容量：320ml

POS：4973307725333

帝国の兵士「ストームトルーパー」のヘルメットを再現した、ホワイトカラーが映えるランチボックスです。 お弁当の具材が引き立つ清潔感のあるデザインが特徴です。

LBD2 ダイカットランチボックス (中子・ベルト付) 「R2-D2」

価格：1,430円（税込）

サイズ：128x120x55mm

容量：310ml

POS：4973307725340

人気ドロイド「R2-D2」のボディをモチーフにした、ブルーとホワイトのカラーリングが爽やかな一品です。

ランチタイムがより賑やかで楽しくなるデザインに仕上げました。

■販売情報

STAR WARS POP UP STORE

１.ランドマークプラザ 1F フェスティバルスクエア

【開催期間】2026年4月29日（水・祝）～5月24日（日）

【営業時間】1F：11:00～20:00

https://yokohama-landmark.jp/plaza_news/detail.html?act=63260

２.新宿三丁目ロフト ロフトMARKET

【開催期間】2026年5月1日(金) ～5月26日(火)

【営業時間】商業施設に準じます。

https://starwars-popup.smallplanet.co.jp/mondomondays2026_st02/

STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

１.池袋PARCO

【開催期間】2026年3月23日(月) ～8月16日(日)

【営業時間】11:00-21:00（※施設に準ずる）

２.東京ソラマチ

【開催期間】2026年4月24日(金) ～8月2日(日)

【営業時間】10:00-21:00（※施設に準ずる）

３.ECサイト https://benelicstore.com/

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の生活雑貨店、家電量販店等。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

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※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、

近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021