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【グローバル人材育成を加速】英国名門大学群「ラッセルグループ」への進学を優位に実現！京進の海外進学準備校、世界ランク上位校への「合格戦略」を説く特別セミナーを開催
ブリティッシュ・カウンシル公認カウンセラーが登壇、5/24と6/4に。参加無料
株式会社京進が運営する、オーストラリアの名門大学への進学プログラム「京進の海外進学準備校 UNSW ファウンデーション・スタディーズ・プログラム 京進京都キャンパス（以下、UNSW京都キャンパス）」では、イギリスの有力大学24校で構成される名門大学群「ラッセルグループ（Russell Group）」への進学ルートを解説するオンライン説明会を2026年5月25日（月）・6月4日（木）に開催いたします。
本セミナーは、提携先であるUNSW College（オーストラリア）が世界各国の名門大学と結んでいる強力な協定ネットワークを活用し、日本国内にいながらにしてバーミンガム大学（QS世界大学ランキング76位）やリーズ大学（QS世界大学ランキング86位）といった英国屈指の教育環境を目指すための具体的なパスウェイを提示するものです。当日は、専門的な知見を有する「ブリティッシュ・カウンシル公認 英国留学カウンセラー」でもあるUNSW京都キャンパス校長が登壇。世界を舞台に挑戦する若者の志を支援し、当社の成長戦略の柱であるグローバル人材育成を具現化する取り組みとして実施いたします。
■ 英国版アイビーリーグ「ラッセルグループ」とは
ラッセルグループは、オックスフォード大学やケンブリッジ大学をはじめとする、英国の有力大学24校で構成される名門大学群です。世界最高水準の研究・教育環境を誇り、社会を変革するリーダーを数多く輩出しています。卒業生の就職力の高さや国際的なネットワークの強さから、日本からも非常に人気のある進学先となっています。
■ 名門校進学を確実にする「UNSW京都キャンパス」からのパスウェイ
UNSW Collegeは、ラッセルグループの複数大学と正式な協定を結んでいます。これにより、学生はUNSW京都キャンパスのファウンデーションコース（大学進学準備課程）での成績を活用し、英国の名門校へと進学することが可能となります。日本国内で9カ月間、アカデミック英語や専門科目の基礎を習得することで、海外大学の厳しい学びに適応できる「質の高い準備」を整えることができ、直接進学よりも高い確実性を持って世界トップレベルの学びへと羽ばたくことができます。
京進は、日本国内に世界水準の教育への門戸を広げることが、次世代を担う若者の「志」を育み、日本の未来を支えるグローバルリーダー育成につながると考え、本事業を推進しています。海外進学を目指す中高生やそのご家族にとって、世界トップクラスの教育環境を目指すための具体的なプロセスや合格戦略の理解に役立つ内容となっています。ぜひ本説明会をご活用ください。
【セミナー概要】
■タイトル：特別企画「イギリス名門大学群"ラッセルグループ"進学説明会」
■日程：2026年5月25日（月） 19:00〜19:45 ／ 6月4日（木） 19:00〜19:45 ※両日同内容
■スピーカー：藤原 琴音 （UNSW京都キャンパス校長、ブリティッシュ・カウンシル公認 英国留学カウンセラー）
■対象：海外進学を目指す中高生・保護者・教育関係者の皆さま
■実施方法：ZOOMを使用したオンライン開催
■内容：
1. ラッセルグループの特色・特徴
2. イギリス主要都市の特色・特徴
3. UNSW Collegeパートナー大学の紹介
▷ University of Birmingham（バーミンガム大学/QSランキング：76位）
▷ University of Leeds（リーズ大学/QS世界ランキング：86位)
▷ University of Sheffield（シェフィールド大学/QSランキング：92位）
▷ Queen’s University Belfast（クイーンズ大学ベルファスト/QSランキング：199位）
※上記以外の大学へも出願・進学が可能です。詳細はお問合せください
4. UNSW京都キャンパスからラッセルグループ大学への進学方法について
■料金：無料 ※通信料などに関する費用は各自でご負担ください
■お申込み方法：以下ページより、希望する日程の開始時間までに登録しご参加ください。
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2026/04/22/russellgroupwebinar/
【京進の海外進学準備校について】https://unswglobal.kyoshin.co.jp/
2023年2月に開校した日本初の大学附属ファウンデーションコース（進学準備校）。株式会社京進が、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学へのパスウェイ（進学）をサポートする大学機関UNSW Collegeとライセンス契約を結び運営。9カ月間の提供プログラムを通じ、現地大学での学習にスムーズに移行できるよう、確かな英語力、学問的知識、各種スキルを身につけることができます。日本からの留学生に人気の高いCommerce（商学）分野で履修可能なプログラムの提供で進学後、主に、経済学・経営学・商学・人文社会学・情報システム学・法学などの専攻分野での学士取得を想定し運用しています。ニューサウスウェールズ大学は、2026年度QS大学ランキングで世界20位、2022年度QS世界大学就職力ランキングでは29位にランキングされています。
◎合格実績：https://unswglobal.kyoshin.co.jp/result/
＜各SNSでも情報を発信しています＞
Instagram：https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/JustGo_Kyoshin
LINE：https://lin.ee/oxrl4t9
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2026/04/22/russellgroupwebinar/
京進の海外進学準備校について
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/
株式会社京進が運営する、オーストラリアの名門大学への進学プログラム「京進の海外進学準備校 UNSW ファウンデーション・スタディーズ・プログラム 京進京都キャンパス（以下、UNSW京都キャンパス）」では、イギリスの有力大学24校で構成される名門大学群「ラッセルグループ（Russell Group）」への進学ルートを解説するオンライン説明会を2026年5月25日（月）・6月4日（木）に開催いたします。
■ 英国版アイビーリーグ「ラッセルグループ」とは
ラッセルグループは、オックスフォード大学やケンブリッジ大学をはじめとする、英国の有力大学24校で構成される名門大学群です。世界最高水準の研究・教育環境を誇り、社会を変革するリーダーを数多く輩出しています。卒業生の就職力の高さや国際的なネットワークの強さから、日本からも非常に人気のある進学先となっています。
■ 名門校進学を確実にする「UNSW京都キャンパス」からのパスウェイ
UNSW Collegeは、ラッセルグループの複数大学と正式な協定を結んでいます。これにより、学生はUNSW京都キャンパスのファウンデーションコース（大学進学準備課程）での成績を活用し、英国の名門校へと進学することが可能となります。日本国内で9カ月間、アカデミック英語や専門科目の基礎を習得することで、海外大学の厳しい学びに適応できる「質の高い準備」を整えることができ、直接進学よりも高い確実性を持って世界トップレベルの学びへと羽ばたくことができます。
京進は、日本国内に世界水準の教育への門戸を広げることが、次世代を担う若者の「志」を育み、日本の未来を支えるグローバルリーダー育成につながると考え、本事業を推進しています。海外進学を目指す中高生やそのご家族にとって、世界トップクラスの教育環境を目指すための具体的なプロセスや合格戦略の理解に役立つ内容となっています。ぜひ本説明会をご活用ください。
【セミナー概要】
■タイトル：特別企画「イギリス名門大学群"ラッセルグループ"進学説明会」
■日程：2026年5月25日（月） 19:00〜19:45 ／ 6月4日（木） 19:00〜19:45 ※両日同内容
■スピーカー：藤原 琴音 （UNSW京都キャンパス校長、ブリティッシュ・カウンシル公認 英国留学カウンセラー）
■対象：海外進学を目指す中高生・保護者・教育関係者の皆さま
■実施方法：ZOOMを使用したオンライン開催
■内容：
1. ラッセルグループの特色・特徴
2. イギリス主要都市の特色・特徴
3. UNSW Collegeパートナー大学の紹介
▷ University of Birmingham（バーミンガム大学/QSランキング：76位）
▷ University of Leeds（リーズ大学/QS世界ランキング：86位)
▷ University of Sheffield（シェフィールド大学/QSランキング：92位）
▷ Queen’s University Belfast（クイーンズ大学ベルファスト/QSランキング：199位）
※上記以外の大学へも出願・進学が可能です。詳細はお問合せください
4. UNSW京都キャンパスからラッセルグループ大学への進学方法について
■料金：無料 ※通信料などに関する費用は各自でご負担ください
■お申込み方法：以下ページより、希望する日程の開始時間までに登録しご参加ください。
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2026/04/22/russellgroupwebinar/
【京進の海外進学準備校について】https://unswglobal.kyoshin.co.jp/
2023年2月に開校した日本初の大学附属ファウンデーションコース（進学準備校）。株式会社京進が、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学へのパスウェイ（進学）をサポートする大学機関UNSW Collegeとライセンス契約を結び運営。9カ月間の提供プログラムを通じ、現地大学での学習にスムーズに移行できるよう、確かな英語力、学問的知識、各種スキルを身につけることができます。日本からの留学生に人気の高いCommerce（商学）分野で履修可能なプログラムの提供で進学後、主に、経済学・経営学・商学・人文社会学・情報システム学・法学などの専攻分野での学士取得を想定し運用しています。ニューサウスウェールズ大学は、2026年度QS大学ランキングで世界20位、2022年度QS世界大学就職力ランキングでは29位にランキングされています。
◎合格実績：https://unswglobal.kyoshin.co.jp/result/
＜各SNSでも情報を発信しています＞
Instagram：https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/JustGo_Kyoshin
LINE：https://lin.ee/oxrl4t9
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2026/04/22/russellgroupwebinar/
京進の海外進学準備校について
https://unswglobal.kyoshin.co.jp/