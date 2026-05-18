領域を横断する創造の基盤として

有限会社坂牛卓一級建築士事務所Logo design: Ichiro Kojima / Flowplateaux

このたび、坂牛卓が主宰する有限会社坂牛卓一級建築士事務所は、事業領域の拡張に伴い、組織体制を再編し、新たに株式会社D.A.（Diverse Architects）へと改組いたしました。

あわせて、建築の枠を越えた創造的活動を推進するため、子会社として株式会社D.A.fashion&bookを設立いたしました。

株式会社D.A.の代表取締役には坂牛卓が就任し、株式会社D.A.fashion&bookの代表取締役には中川宏文が就任いたします。

坂牛卓はこれまで建築設計に加え、思想や建築観を社会にひらく出版活動にも継続的に取り組んできました。一方、中川宏文は建築設計に加えファッションブランドの立ち上げを通して、衣服を媒介とした新たな表現領域を切り拓いています。

こうした個々の活動の広がりを背景に、本体制のもと、株式会社D.A.は建築設計を軸としながら、より広範な領域における空間的・文化的価値の創出を目指します。株式会社D.A.fashion&bookは、衣服や出版といったメディアを通じて、思想や感覚を社会へと接続する新たなプラットフォームとして機能します。

私たちは、建築設計にとどまらず、領域横断的なものづくりを積極的に展開し、それぞれの分野が持つ固有の思考や技術を接続することで、新たな創造の可能性を切り拓いていきます。

建築

住宅、商業空間、公共施設、地域プロジェクトなど、幅広い建築設計を手がけています。デザイン性だけでなく、その場所で過ごす人の感覚や居心地を大切にし、光、素材、空気感まで含めた空間づくりを行っています。また、地域の風景や既存建築の魅力を活かしながら、新しい人の流れや交流を生み出す場づくりにも取り組んでいます。

衣服

「重像の家」 photo:Tomoyuki Kusunose「富士見の小屋」 photo:Yuki Seshimo「Mt.Fujiジビエ加工センター」 photo: Hirofumi Nakagawa

中川宏文は、クリエイティブディレクターを務めるファッションブランド「Sein(ザイン)」を通して、建築的な視点を取り入れた衣服づくりを行っています。素材の質感やレイヤー、身体との関係性を重視し、建築とファッションを横断しながら、日常の中に新しい感覚や気配を生み出すデザインを探求しています。

出版

Collection show「What can I find in the darkness」photo:Tomoyuki KusunoseCollection show「What can I find in the darkness」photo:Koji ShimamuraOrder exhibision「What can I find in the darkness」photo:Tomoyuki Kusunose

坂牛卓は、執筆活動にも継続的に取り組んでいます。設計作品の紹介にとどまらず、その背景にある思想や社会との関係性、建築が人に与える感覚について、言葉を通して発信しています。

書籍やエッセイ、論考、展示テキストなど、多様な媒体を横断しながら、建築を専門領域の中だけに閉じず、より広く社会へひらいていくことを目指しています。

会社概要

会社名

株式会社D.A.（Diverse Architects）

代表者

代表取締役 坂牛卓

事業内容

建築設計／インテリアデザイン／地域プロジェクト

WEB

https://diversearchitects.jp/

所在地

東京都新宿区四谷坂町6-1

会社名

株式会社D.A. fashion & book

代表者

代表取締役 中川宏文

事業内容

ファッション・テキスタイルデザイン／出版・企画制作

WEB

https://sein-hirofuminakagawa.com/

所在地

東京都新宿区四谷坂町6-1