¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¤Î¶¦ÁÏ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥ê¥¸¥§¥é¥Ü¡×¤Ç5·î29Æü¤Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRODUCT REGENERATION ¡½Í·¤Ó¿´¤È¶¦ÁÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëºÆÀ¸·¿¼Ò²ñ¡½¡×¤ò³«ºÅ
¡¡
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë²£ÉÍ¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Î¶¦ÁÏ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖYAMAHA MOTOR Regenerative Lab¡×(ÄÌ¾Î¡§¥ê¥¸¥§¥é¥Ü)¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPRODUCT REGENERATION¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ó¿´¤È¶¦ÁÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëºÆÀ¸·¿¼Ò²ñ¡×¡£
¡¡À½ÉÊ¤Î¡ÖÌòÌÜ¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë½É¤ëµ»½Ñ¤äÁÇºà¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÅÉÁõ¤äÃÃÂ¤¤Î¿¦¿Íµ»¡£²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥×¡¼¥ë¤ÎÇÑFRPÁÇºà¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½É¤ëµ»½Ñ¤ÈÁÛ¤¤¡¢ÁÇºà¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢´ë¶È¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë½º´ï¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ë¤Ï»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤äº©¿Æ¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà½Û´Ä¤ä¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î¾ì¤«¤é¡¢¼¡¤Î¶¦ÁÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÑºà¡¦µ»½Ñ¡¦ÁÛ¤¤¤ò¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤È¡È¶¦ÁÏ¡É¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤³¤«¤é°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë17:30¡Á20:30¡Ê³«¾ì17:00¡Ë
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥¦¥¨¥¹¥È¥¿¥ï¡¼9³¬ ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ ¥ê¥¸¥§¥é¥Ü
Äê°÷¡§50Ì¾
»²²ÃÈñ¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥¾ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¡¦±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§¥Ï¡¼¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
¿½¹þ¤ß¡§https://productregeneration.peatix.com/view
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à(Í½Äê)¡Û
17:00¡¡³«¾ì¡¦½º´ï¥Õ¥ê¡¼¸«³Ø
17:30¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
17:40¡¡¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥·¥§¥¢
17:50¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡Öµ»½Ñ¤ÈÁÛ¤¤¤ÎºÆÀ¸¡×
18:10¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¢¡ÖÁÇºà¤ÈÁÛ¤¤¤ÎºÆÀ¸¡×
18:30¡¡½º´ï¸«³Ø¡¦ÂÎ´¶¥¿¥¤¥à
18:50¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
19:20¡¡ÂÐÃÌ¡Ö¶¦ÁÏ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÆÀ¸¤ÎÌ¤Íè¡×
19:40¡¡º©¿Æ²ñ
20:30¡¡½ªÎ»
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£¹ÓÌÓ ÂçÊå »á
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥¾ì EAST»ö¶ÈËÜÉô Project Management Division ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼
1999Ç¯Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ê¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢À©ºî´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2009Ç¯¤è¤ê¾å³¤Á¥¾ì·úÃÛÁõ¾þÍ¸Â¸ø»Ê¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÆü·Ï´ë¶È½ÐÅ¹»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯µ¢Ç¤¸å¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡¦¸ø¶¦¶õ´Ö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸½ºß¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¡£
¢£ÅÄ¸ý ÍµÅÔ »á
³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥¾ì EAST»ö¶ÈËÜÉô Design Direction Division ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
1997Ç¯µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2020Ç¯²¬»³¸©Î©Âç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê·úÃÛÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¤òÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁ¥¾ì¤ËÆþ¼Ò¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹Åù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¢£ÎëÌÚ Î¼²ð »á
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉôÄ¹
¶õ´Ö¡¦ÂÎ¸³Àß·×¤ò¼´¤Ë¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¼Ò²ñÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡¦´ë²è¡¦¼ÂÁõ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£¹â¶¶ ¾¢ »á
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÅ¸ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ë¡¼¥à ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼
ÂÎ¸³¤ò¼´¤È¤·¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½¾»ö¡£¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤«¤é¶õ´Ö¤òÉ³²ò¤¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£¸÷¤òÍÑ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤âÅ¸³«¡£¶áÇ¯¤Ï¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óÎÎ°è¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¢£³ÑÃ« ÃÒ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò MC´ë²è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÉô ´ë²è´ÉÍýG ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼
2005Ç¯¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢US¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¶¥µ»¥â¥Ç¥ë¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤òÃ´Åö¡£¾å³¤¡¦ÊÆ¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ç¤ÎÃóºß¤ò·Ð¤Æ¡¢Àè¹Ô´ë²è¤äÌ¤ÍèÆ¶»¡¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çÉô¤Ë¤Æ´ë²è´ÉÍý¤òÃ´¤¦¡£
¢£ÌîÂ¼ Î´ÉÒ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥ê¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¹ñÆâ»ö¶È¿ä¿ÊÉô ¥×¡¼¥ë´ÉÍýÉô À¸»º¥°¥ë¡¼¥×
Âç³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¿å±ËÉô°÷¤È¤·¤Æ¶¥±Ë¤òÂ³¤±¡¢¿å±Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ØÆþ¼Ò¡£°Ê¹ß¡¢¥×¡¼¥ë¤Î±¿±Ä¡¦À½Â¤¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥×¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀ¸»º·×²è´ÉÍý¤òÃ´Åö¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µ»½Ñ¡¦¸¦µæ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô¡¡µ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÅý¹çÀïÎ¬Éô¡¡¶¦ÁÏ¿ä¿Ê¥°¥ë¡¼¥×
cocreation@yamaha-motor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¡¡¥ê¥¸¥§¥é¥Ü
https://www.yamaha-motor.co.jp/regenerative-lab/?_gl=1%2a1l566ix%2a_gcl_au%2aNzQyNDc0ODA1LjE3NzgyMDIxNzY.