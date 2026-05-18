【霧島市】霧島連山で「ミヤマキリシマ」が咲き始め

霧島市

韓国岳から望む高千穂峰（イメージ）

「ミヤマキリシマ」とは

九州各地の高山に分布するツツジ科の一種です。霧島市の市花、そして鹿児島県の県花にも指定されています。

紅紫色の花を咲かせて霧島山を彩るミヤマキリシマ。その見頃は、5月中旬から6月上旬。毎年多くの登山客が、霧島連山へ足を運んでいます。

「ミヤマキリシマ」の鑑賞スポット

天孫降臨神話でも知られる「高千穂峰」周辺や、霧島山の最高峰「韓国岳」周辺などで見られます。

場所によっては、登山をしなくとも見られるところも。ただし、天候や開花状況によっては、周辺が大変込み合いますので、お越しの際は、時間に余裕をもってお越しください。

大浪池（イメージ）

直近の開花状況

ミヤマキリシマの直近の開花状況は、概ね以下のとおりです。

また、最新の開花状況は霧島市ホームページで確認することが出来ますので、以下ＵＲＬよりご覧下さい。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96500/table/55_1_be3ae4a71c8653900bcf8b156a21a3eb.jpg?v=202605181251 ]



※最新の開花状況ＵＲＬ：https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/shizen/2023miyama.html

（昨年の様子）

高千穂河原（鹿ケ原）5月28日時点えびの高原つつじヶ丘 6月6日時点韓国岳 6月6日時点

公共交通を利用したアクセスについて

霧島市では、丸尾（霧島温泉郷）から、霧島連山の各登山口（えびの高原、大浪池登山口、高千穂河原）を結ぶ霧島連山周遊バスを毎日運行しています。霧島連山に足を運ばれる際は是非ご活用ください。

※（関連記事）霧島連山周遊バスについて

ＵＲＬ：https://www.city-kirishima.jp/kirikan/kanko/bus/renzan.html

また、鹿児島空港から丸尾、霧島神宮、霧島神宮駅を乗り換えなしで結ぶ、霧島神宮アクセスバスを併用することで、鹿児島空港からバスを利用した日帰り登山も可能となっております。

※（関連記事）鹿児島空港からバスを利用して、霧島の山に日帰り登山が可能です！

ＵＲＬ：https://www.city-kirishima.jp/kirikan/bus/bus.html

※（関連記事）霧島神宮アクセスバスが4月1日にダイヤ改正。土日祝日に17時台のバスを増便し利便性が向上しました。

ＵＲＬ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000096500.html

霧島市について

飛行機を降りたら、そこは霧島市。

鹿児島空港の所在地である霧島市は、日本で初めて国立公園に指定された霧島山の雄大な自然や、その恩恵を受けた食や様々な泉質の温泉があり、坂本龍馬とお龍夫妻が日本で最初の新婚旅行で訪れた地としても知られる県内有数の観光地です。





【お客様からのお問い合わせ先・本リリースに関する報道お問い合わせ先】

霧島市観光ＰＲ課ＰＲ推進グループ

TEL：0995-64-0705

e-mail：kirikankou@city-kirishima.jp