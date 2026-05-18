ヴェレダ「マザーズ リフレッシュケアセット」発売開始(2026年5月14日より）

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

肌のゆらぎや乾燥を感じやすい妊娠期に向けた数量限定セット「マザーズ リフレッシュケアセット」が、5月14日より発売開始。

妊娠期の肌にうるおいを与える「マザーズ ボディオイル」と、1本で頭皮と髪をすっきり洗い上げる

「ローズマリー スカルプクレンジング」のミニサイズをセットにいたしました。

お腹まわりをやわらかく保湿するボディオイルと、頭皮クレンズ・シャンプー・トリートメントが1本で完結するスカルプクレンジングで、心地の良い“時短セルフケア習慣”が叶います。

身体をいたわりたい日も、気分をすっきり切り替えたい日も。

これからママになる大切な時間に、ほっと安らぐひとときを届けるギフトにもぴったりの数量限定セットです。

ヴェレダ「マザーズ リフレッシュケアセット」詳細

価格：\4,400(税込）

発売日：2026年5月14日

セット内容：

・ヴェレダ マザーズ ボディオイル（100mL)

妊娠初期から産後までのボディケアに適したマッサージオイル。急激に

変化するお腹まわりのほか、太もも、ヒップ、バストのケアに。さらっと

したオイルの温かな塗り心地で、しっとりなめらかな肌質感。

・ヴェレダ ローズマリー スカルプクレンジング（ミニサイズ/40g)

天然由来成分100％のオーガニックヘッドスパクレンジング。1本で頭皮クレンズ・シャンプー・トリートメントまで完了。爽快な使い心地で頭皮がスーッと軽くなり、髪は根元から立ち上がるふんわりサラサラの仕上がりに。

ヴェレダについて

1921年にスイスで誕生したオーガニック化粧品ブランドの世界的パイオニア「ヴェレダ」。サステナビリティを企業理念として、現在『人と自然は本来、一体であること』を語りかけ、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等に関し、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。