部下の「わかっているはず」を排除し認識のズレを解消。部下の「知らない」把握力強化研修をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、管理職および中堅社員を対象とした新メニュー「部下の「知らない」把握力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-development-knowledgegap)」を公開しました。本研修は、指導側が抱きがちな「わかっているはず」という思い込みを排除し、部下の理解度や思考プロセスを正確に捉えるスキルの習得を目的としています。

業務開始前や遂行中における認識のズレを防ぐことで、組織全体の業務効率化と部下の成長を促す環境構築を支援します。

部下の「知らない」把握力強化研修【部下の"わからない"を理解する】 - 社員研修のリスキル

現場で生じる指導側と部下の認識ギャップという課題

「わかっているはず」という思い込みが招く業務の遅滞

多くの職場において、指導側が部下に対し「これくらいの知識は持っているはずだ」という前提で指示を出すケースが見受けられます。しかし、実際には部下が業務に必要な前提知識や暗黙のルールを欠いていることで、予期せぬミスや手戻りが発生する事例が少なくありません。

心理的安全性の確保と可視化の必要性

部下が自身の「わからない」を正直に伝えられない環境では、問題が表面化したときにはすでに対応が遅れていることもあります。そのため、指導側には部下の内面を可視化し、適切なタイミングで支援を行う技術が求められています。

部下の「知らない」把握力強化研修の紹介

研修タイトル

部下の「知らない」把握力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-development-knowledgegap)

受講対象

部下を持つ中堅社員、管理職

身に付くスキルや目的

本研修では、指導における思い込みを排除し、部下の理解度や思考プロセスを正確に把握して、認識のズレを防ぐスキルの習得を目指します。指導側と部下の間でギャップが発生するメカニズムを理解し、業務開始前に前提知識を可視化する方法を身に付けます。

また、業務中の思考プロセスを見抜くことで、能力不足ではなく情報不足による問題を解消し、適切な支援を実装できるようになります。

本研修の特徴- 認識ギャップの発生メカニズムを特定「わかっているはず」という心理的な壁が招くすれ違いを分析し、指導における課題を明確にします。- 前提知識の可視化によるミス防止業務開始前に部下の理解度を再表現させる手法により、暗黙のルールの共有漏れや知識の欠如を把握します。- 思考プロセスに基づいたフィードバック業務中の判断軸や選択肢の検討状況を確認し、結果だけでなくプロセスに焦点を当てた支援を強化します。部下の「知らない」把握力強化研修【部下の"わからない"を理解する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- 「知らない」を把握できない理由指導における認識ギャップの発生メカニズムを理解し、思い込みによるコミュニケーションの壁を特定します。- 自身の前提を見直す業務の「見えない前提」を可視化し、心理的安全性を確保しながら質問を引き出す具体的な声かけを習得します。- 部下の内側を把握する部下の判断軸や影響範囲の想定状況を可視化し、効果的なタイミングでフィードバックを行う技術を強化します。

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、部下の「知らない」把握力強化研修をはじめ、多様なニーズに応える豊富なラインナップを提供しています。

ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系を採用しており、企業の研修実施を強力にバックアップします。実践的な内容を追求し、研修準備から当日運用までフルサポートする体制を整えています。

※本プレスリリースの内容は、2026年05月時点のものです。