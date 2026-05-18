ベースカラーとポイントカラーの2色をMIXして自分だけのカラー＆トーンを表現！やわらかテクスチャーのジェリーチークバームがアピューから新登場

株式会社ミシャジャパン

韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」は、ベースカラーとポイントカラーを混ぜ、自分に合ったトーンとカラーを調節できるチーク「アピュー ムードブレンディング ジェリーチークバーム」を2026年5月22日（金）よりミシャジャパン公式オンラインを始めとするECモールにて発売いたします。

■立体感*とムードを演出するトーンオントーンカラー

■頬にぴったり密着してなじむやわらかテクスチャー

■保湿しながらさらさら仕上げ

製品情報

アピュー ムードブレンディング ジェリーチークバーム

価格：1,430円（税込）/1,300円（税抜）

発売日：2026年5月22日（金）発売

取扱店舗：ミシャジャパン公式オンラインショップ本店 / ミシャ・アピュ-日本公式 楽天市場店 / ミシャ・アピュ-日本公式 Qoo10店 / ミシャ・アピュ-日本公式 Yahoo店 / MISSHA JAPAN Amazon店 / MISSHA JAPAN ZOZOCOSME店

製品特長

■立体感*とムードを演出するトーンオントーンカラー

どんな肌トーンにもぴったり密着し、自分だけのムードに合わせてミックス＆レイヤリング。

トーンオントーンのデュアルチークでメイクの統一感と頬へ立体感*を与えます。

01 PEACH CORAL BALM

ピーチのような鮮やかな血色感*を演出するさわやかなウォームコーラルカラー。イエベ春おすすめ。

02 BERRY MILK BALM

ミルクをいっぱい入れたいちごミルクのような可愛らしいライトクールピンク。ブルべ夏おすすめ。

03 ROSY NUDE BALM

ヌーディーなベージュにローズカラーを一滴入れてやわらかく落ち着いたムードを演出するローズベージュ。イエベ秋おすすめ。

04 DEEP GRAPE BALM

冷たいラベンダーにかすかなモーブピンクを混ぜたやわらかなクールラベンダー。ブルべ冬おすすめ。

■頬にやさしくフィットしてなじむやわらかテクスチャー

ぷにぷにとしたジェリーテクスチャーが肌にやわらかくなじみ、やさしく広がり簡単にブレンディング。

何度重ねてもベースメイクを崩すことなく、柔らかく広がるようなソフトな使用感を叶えます。

■うるおい感を与えながら、さらっとした仕上がり

みずみずしいオイルジェルでパウダー粒子を包み込むことで、中は保湿されながら外はさらさらと軽やかに仕上がります。

重さを感じさせず水分を含んだようなさらっと軽い使い心地で、粉飛びなく密着し、厚塗り感のないすっきりとした仕上がりをキープ。

ブランドA‘pieu（アピュー）について

"STAY,PURE."ときめく瞬間を楽しみ、純粋な自分であり続けるための韓国コスメブランド。

「A’pieu」は、「初めて」を意味する「A」と、「基本」を意味するフランス語「pieu」を組み合わせ、初めてコスメに触れるときめきをいつまでも届けたいと願いを込めました。

魅力的な使い心地とお肌をいたわる成分、トレンド感のあるデザインで、一歩先を見据えた遊び心のあるアイテムを提案するブランドです。

*メイクアップ効果による