ユニ・チャーム、サステナビリティ特設サイトを刷新 『近藤春菜のただのサステナじゃねーよ 2nd』ポッドキャスト・YouTube動画を公開

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、6月5日の「世界環境デー」に合わせて、サステナビリティ特設サイト『えらぶ つかう めぐらせる』を2026年5月18日(月)に刷新しました。同時に、サイト内で、ゲストに鎮西寿々歌さん（FRUITS ZIPPER）を迎えて放送された、TOKYO FM サンデースペシャル ユニ・チャーム presents『近藤春菜のただのサステナじゃねーよ 2nd』のポッドキャスト、および字幕入りYouTube動画を公開したことをお知らせします。

■ユニ・チャーム presents『近藤春菜のただのサステナじゃねーよ 2nd』概要

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco.html

2026年5月17日（日）に放送されたTOKYO FMサンデースペシャル ユニ・チャームpresents『近藤春菜のただのサステナじゃねーよ 2nd』では、パーソナリティの近藤春菜さんが親交のある鎮西寿々歌さん（FRUITS ZIPPER）をゲストに迎え、「わたし、めぐらせています」をテーマにトークを展開。リスナーから寄せられたメッセージを紹介しながら、ユニ・チャームが考えるサステナビリティや『えらぶ つかう めぐらせる』という3つのキーワードに沿って、機能性と環境負荷低減を両立した商品を紹介し、サステナビリティを楽しくお伝えしました。放送終了後の5月18日(月)からは、ユニ・チャームの『えらぶ つかう めぐらせる』サステナビリティ特設サイトにて、番組全編のポッドキャストと字幕入りのYouTube動画を公開し、2026年12月末まで配信を予定しています。

■ユニ・チャーム presents『近藤春菜のただのサステナじゃねーよ 2nd』見どころ

昨年好評を博した企画の第2弾として、パーソナリティの近藤春菜さんと鎮西寿々歌さんのお二人による軽快なトークに加えて、サステナビリティを学ぶコーナーでは、ユニ・チャーム社員による「実際の商品を用いた当社が考えるサステナビリティ」の説明に、お二人が熱心に耳を傾けられました。

さらに、YouTube動画では、音声だけではなくお二人の様々な表情やリアクションもお楽しみいただけます。今回は、キーワードのひとつである『めぐらせる』に関連し、使用済み紙パンツ（紙おむつ）の水平リサイクル「RefF（リーフ）」についても詳しく紹介しています。

■『えらぶ つかう めぐらせる』サステナビリティ特設サイト

「今できるサステナブル」をコンセプトに、私たちの身近な行動から取り組める商品選びや使い方をご紹介しています。

『えらぶ つかう めぐらせる』とは

・環境負荷の低減につながる商品を“えらぶ”

・複数の商品を組み合わせ“つかう”ことで、ごみの総量を削減する

・使用済み紙パンツを回収して再び「RefF（リーフ）」※の素材として“めぐらせる”

■「えらぶ」：環境負荷の低減につながる商品選びをご提案

【商品情報はこちら▶に関してはホームページをご覧ください。

■「つかう」：複数の商品を組み合わせることで、ごみの総量を削減する使い方をご提案

【商品情報はこちら▶】に関してはホームページをご覧ください。

■「めぐらせる」：使用済み紙パンツを回収して再び「RefF（リーフ）」※の素材として“めぐらせる”ご提案

※ RefF（リーフ）とは「Recycle for the Future」の頭文字をとったもので、ユニ・チャームが展開する水平リサイクルのブランド名です。当社は、持続可能な社会の実現に貢献するべく「使用済みの紙パンツ（紙おむつ）を捨てない未来」に向けてリサイクルに取り組んでいます

【商品情報はこちら▶】に関してはホームページをご覧ください。

（関連情報）

・ユニ・チャーム Kyo-sei Life Vision 2035

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/kyoseilifevision.html

・ユニ・チャーム サステナビリティサイト

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco.html

・ユニ・チャーム 紙おむつの未来を考えるnote

https://note.com/unicharm_reff/

■『えらぶ つかう めぐらせる』サステナビリティ特設サイトリニューアルを通じて貢献する「SDGs 17の目標」

本活動は、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任 13．気候変動に具体的な対策を 15．陸の豊かさも守ろう

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。