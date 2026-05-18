ミニカップで6年ぶり！　爽快感をアップした“チョコミント”フレーバーが登場！　ミニカップ『ショコラミント エクストラ』　5月19日(火)より期間限定新発売！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：佐藤晃世）は、ミニカップ 『ショコラミント エクストラ』を5月19日(火)より期間限定にて全国で新発売します。

本商品は、清涼感のあるミントアイスクリームに、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせたアイスクリームです。突き抜けるようなミントの爽快感に、チョコチップの食感がアクセントとなり、思わず癖になる味わいに仕上げました。これからの暑い夏にぴったりな爽やかな味わいをお楽しみください。

開発担当者が語る商品の裏側！

～ミニカップ『ショコラミント エクストラ』篇～

■チョコミン党の期待に応える、爽快チョコミントアイスクリーム

ハーゲンダッツは、アイスクリームのおいしさを生み出すため、原材料の選定から製造工程に至るまで、すべての工程において品質へのこだわりを徹底的に追求し続けています。

チョコミントフレーバーはこれまで多くのファンに支持され、年々市場シェアを拡大しており、夏の最盛期に合わせて発売されています。ハーゲンダッツでも、2020年発売のミニカップ『ホワイトミント＆ショコラ』、2024年発売のバー『ショコラミントクランチ』はチョコミン党から高い注目を集め、多くのお客様からご好評いただきました。

今回、チョコミン党が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発しました。チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度まで試食を重ね、チョコとミントの最適なバランスを追求しました。

★こだわりポイント１.…これまで以上のミント配合で、清涼感が際立つミントアイスクリーム

ミントアイスクリームは、従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合し、すっきりとした爽快感が楽しめる味わいに仕上げました。着色料を使用せず、素材本来の白さを活かしたミントアイスクリームもハーゲンダッツならではのこだわりです。

★こだわりポイント２.…食感とくちどけのバランスにこだわった、ミントに合うビターチョコチップ

チョコチップは、すっきりとしたミントと相性のよい、甘さ控えめでカカオ感のあるビターな味わいに仕上げました。パリっとした食感と口どけにこだわり、全体にバランスよく散りばめることで、ほどよいくちどけとともに、最後の一口まで心地よい食感をお楽しみいただけます。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/chocolat-mint-extra/

■商品情報

【商 品 名】 ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラミント エクストラ』

【種 類 別】 アイスクリーム

【成 分】 無脂乳固形分10.0%、乳脂肪分12.0%、卵脂肪分0.5%、チョコレート脂肪分4.2%

【原材料名】クリーム（生乳（北海道））、乳等を主要原料とする食品、砂糖、脱脂濃縮乳、

チョコレートチップ（準チョコレート）、粉あめ、卵黄／ペパーミント香料、

植物レシチン、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

【内 容 量】 110ml

【価 格】 373円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2026年5月19日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他