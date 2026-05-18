新コスモス電機「World Hydrogen Summit & Exhibition2026」出展のご案内

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2026年5月19日（火）～21日（木）にオランダで開催される「World Hydrogen Summit & Exhibition 2026」のJETROパビリオン内に出展いたします。

名 称：World Hydrogen Summit & Exhibition 2026

会 期：2026年5月19日 (火)～21日 (木)

会 場：Rotterdam Ahoy

主 催：Sustainable Energy Council (SEC)

当社ブース：Hall 4 D-74

来場事前登録はこちら :https://www.world-hydrogen-summit.com/world/en-gb/register.html

主な展示品

・車載用水素ディテクタ

・濃度表示機能付ガス検知部 KD-12IIシリーズ(https://www.new-cosmos.co.jp/industrial/product/8137/)／PD-12IIシリーズ(https://www.new-cosmos.co.jp/industrial/product/8138/)

・可燃性ガス検知器 XP-3000IIシリーズ(https://www.new-cosmos.co.jp/industrial/product/3922/)

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて*家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手がけてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

*自社調べ（1964年時点、世界の家庭用ガス警報器において）

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス