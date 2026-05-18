福岡・とり田別誂の「夏の誂え」、糸島あまおういちごと八女抹茶のかき氷を提供する甘味処『別誂の涼。』を8月までの期間限定でオープン！

株式会社studio092

博多水炊きとり田の離れとして営業している「とり田別誂」で5月～8月の夏季限定(お昼のみ)で

素材を味わうかき氷と八女茶をカウンターにて提供いたします。

あまおう苺 生苺添えのかき氷 2,500円(税込)■ あまおう苺 生苺添え

福岡のブランド苺、糸島産のあまおうのコンフィチュールにあまおうの果肉を贅沢に使い、密に仕立てました。

さらにカットした生のいちごも添え、素材そのものの甘みと酸味をお楽しみいただけます。

お好みで練乳をかけて、味の変化もご堪能ください。

※あまおう苺は5月末までの提供ですが、あまおう苺が終了した後は柚子や珈琲など違った種類のかき氷を提供予定です。

抹茶金時 八女特選抹茶使用 蕨餅添え 2,500円(税込)■ 抹茶金時 八女特選抹茶使用 蕨餅添え

八女・星野製茶園の1番茶を100%使用したお抹茶を贅沢に使い、石臼挽きならではの香りの強さと舌触りの滑らかさをお楽しみいただけます。

北海道産のあんこと蕨餅を合わせてお召し上がりいただくことで、抹茶の風味をより一層引き立てます。

抹茶はその場で点てて提供。召し上がる直前で仕上げることで抹茶の香りや風味をより深くお楽しみいただけます。

3種類のお茶からお選びいただけます

かき氷と共にお出ししている「ほうじ茶・玄米茶・和紅茶」も星野製茶園の茶葉を使用しています。

【星野製茶園とは】

福岡県八女市星野村にて、伝統的な製法を守りながら玉露・煎茶・抹茶を製造・販売する茶専門店。

全国有数の玉露産地として知られ、茶師が仕上げる茶葉は香り・甘み・コクのバランスに優れ、国内外の品評会でも評価を受けています。

6席のカウンターで味わう、別誂の空間

店内はカウンター6席のみ。

柔らかな木目と黄金色の輝きを持つイチョウの木のカウンターが、空間に上質なぬくもりを添えます。丹念に誂えたカウンターで、和の空間と木の温もりに包まれながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

店内には、盆栽室礼コーディネーター 島津拓哉さん（@shimazu092 https://www.instagram.com/shimazu092/）による装飾を設えています。

店内の盆栽や草花は季節に合わせてしつらえられており、ご来店の際にはぜひその移ろいにもぜひ目を向けてみてください。

■島津拓哉（1984年生まれ／福岡県糸島市在住）

2003年より盆栽となげいれの花を始め、2008年に福岡・薬院にてGALLERY SHIMAZUをオープン。2015年には糸島にて盆栽園を開設。

店舗装飾、盆栽リース、装花、お庭作り、芸術家・工芸家とのコラボレーションなど幅広く手掛け、GALLERY SHIMAZUでは毎月企画設営を担当しています。

また、店内入口に飾られた「祝結び」は、古来より“家内安全”や“良縁成就”を願う縁起物です。

左縄と右縄の2本の縄で「しっかり結びつく」様を表現しています。

その背景には、昭和初期に使われていた「水車板」を使用。

時を経た木の表情には、懐かしさと温もりが宿り、受け継がれる祈りと刻まれた時間の重なりが、空間に静かな気をもたらします。

人と人とのご縁がつながり、訪れる皆さまの笑顔と安らぎが続く場となることを目指しています。

す。

■【店舗概要】

「氷」の暖簾が営業の目印です

店名：別誂の涼。（べつあつらえのりょう）

営業期間：2026年5月18日（月）～8月31日（月）

営業時間：12:00～15:30（L.O.15:00）

営業日：金・土・日・月

御来店順にご案内いたしますのでご予約は不要です。

住所：〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲５－２８ 西中洲Ｍビル 1階

Instagram：@toriden_kakigori (https://www.instagram.com/toriden_kakigori)

電話番号：092-401-3092

取材等のお問い合わせ先：info@studio092.com

＜会社概要＞

運営会社：株式会社studio092

代表取締役：奥津 啓克

所在地：〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-4-1

TEL：092-441-0921

設立：2012年

公式サイト：https://studio092.com/

「世界に笑顔と感動を」を掲げ、飲食・空間・ホスピタリティ領域を横断しながら、

“心に残る体験”をプロデュースする福岡発のクリエイティブカンパニーです。

【系列店舗・事業】

博多水炊き とり田 博多本店

福岡市博多区下川端町10-5 麹屋番ビル1・2階

公式サイト：https://toriden.com/

Instagram：https://www.instagram.com/toriden_hakata

博多水炊き とり田 薬院店

福岡市中央区薬院2-3-30 CASE BILD 1階

（本店と共通の公式サイト・Instagramを運用）

とり田 別誂（べつあつらえ）

福岡市中央区西中洲5-28 西中洲Mビル1階

Instagram：https://www.instagram.com/bespoke_toriden/

博多シーフード うお田

福岡市中央区西中洲4-17 であい橋ビル1階

公式サイト：http://uoden092.com/

Instagram：https://www.instagram.com/uoden_hakataseafood/

博多鶏そば TORIDEN KITTE博多店

福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多地下1階

博多担々麺 とり田 福岡PARCO店

福岡市中央区天神2丁目11-1 福岡パルコ本館B1階

STUDIO092

福岡市博多区美野島1-4-1

Instagram：https://www.instagram.com/studio092_fuk/

物販事業

博多水炊き とり田公式オンラインショップ『とり田のお取り寄せ』

https://www.toriden-gift.com/

Instagram：https://www.instagram.com/toriden_online/