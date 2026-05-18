【ホテル日航アリビラ】夏の景色や南国フルーツをテーマにしたアフタヌーンティーを6月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/総支配人：中島 浩一）のラウンジ「アリアカラ」は、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、夏のイベント期間「el so（エル ソル／スペイン語で“太陽”の意）」をテーマにした『アリビラ バードケージアフタヌーンティー』を提供します。

シーズンごとにテーマを変える『アリビラ バードケージアフタヌーンティー』は、鳥かごをイメージしたアリアカラ店内の装飾やインテリアをヒントに制作した約140cmのオリジナルティースタンドで提供します。

今回は、夏限定のイベント期間「el sol」の開催に合わせ、夏の景色や南国フルーツを取り入れたメニューをご用意します。青い空と白い雲を模したゼリーや、南国フルーツを取り入れたスイーツに加え、太陽をイメージした赤く丸いサンドイッチや、彩り豊かな野菜を使用したセイヴォリーをご堪能いただけます。

「やさしい空気」の意味を持つラウンジ「アリアカラ」の落ち着いた空間の中で、20種類以上のドリンクとともに夏限定のアフタヌーンティーをお楽しみください。

1stプレート

1stプレートには、「太陽」から連想されるセイヴォリーが並びます。マイタイをイメージした「人参とサツマイモのフラン、トロピカルカクテル仕立て」は、人参のフランに氷を思わせるダイスカットのサツマイモを添え、ストローに見立てたグリッシーニをあしらいました。「ベジタブルキッシュ」には、2種のピーマンや茄子、ズッキーニなどの野菜をふんだんに使用。さらに、太陽をイメージした「レッドサンド」は、ビーツで色付けしたミニロールパンに、トマト、ビアサラミ、レッドチェダーチーズ、レッドキャベツのマリネなど、赤い食材をサンドしています。

■人参とサツマイモのフラン、トロピカルカクテル仕立て

■ベジタブルキッシュ

■レッドサンド

■コーンとポテトの向日葵タルト

■サングラスに見立てたブラックオリーブとトマトのクロスティーニ

2ndプレート

2ndプレートでは、南国のフルーツならではの甘みや酸味を生かしたスイーツをご用意します。「パイナップルのプチタルト」は、ココナツリキュールとライムゼストの香りが、パイナップルの爽やかな味わいを引き立てる一品です。「マンゴープリン」にはココナツソースを合わせ、「アセロラマカロン」にはアセロラ風味のバタークリームをサンドすることで、沖縄らしいトロピカルな味わいに仕上げました。

■パイナップルのプチタルト

■マンゴープリン

■アセロラマカロン

■ピスタチオとレモンのスコーン

■紅芋ジャムとパインバター

3rdプレート

3rdプレートには、夏の情景を表現したスイーツをご用意。「青空ゼリー」は、ブルーキュラソーで色付けしたゼリーを青い空に、白いエスプーマを雲に見立ててグラスの中に閉じ込めました。「麦わら帽子のクッキーサンド」にはひまわり型のチョコレートを添えています。さらに「ミントムース」は、海辺を吹き抜ける爽風をイメージした、見た目にも涼やかな一品です。

■青空ゼリー

■麦わら帽子のクッキーサンド

■ミントムース

■ラズベリーショコラテリーヌ

ドリンク

コーヒー・紅茶・ハーブティー（ホット・アイス）

アリビラ バードケージアフタヌーンティー「el sol」提供概要

期間 ／ 2026年6月1日（月）～8月31日（月）

時間 ／ 12:00～16:00 ※2時間制

場所 ／ ホテル日航アリビラ ラウンジ「アリアカラ」

料金 ／ お一人様 6,000円

オプション：ソフトドリンク＆スパークリングワイン フリーフロー2時間 お一人様 2,800円

備考 ／ 2名様より承ります（事前予約制）。

記載の金額には消費税・サービス料が含まれております。

営業日や営業時間、食材は状況により変更となる場合があります。

詳しくはお問い合わせ、または公式サイトをご確認ください。

ご予約・お問い合わせ ／ 098-989-9021（レストラン予約係）

夏限定イベント期間「el sol」詳細： https://www.alivila.co.jp/topics/27530/