【MCに宇垣美里さんが就任】オフィス喫煙所サイネージメディア「BREAK」で休憩時間の情報番組「BREAK TIMES」を開始

株式会社ニューステクノロジー

株式会社ニューステクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 純揮、以下ニューステクノロジー）と株式会社コソド（本社：東京都中央区、代表取締役：山下悟郎、以下コソド） は、両社が運営するオフィス喫煙所サイネージメディア「THE SMOKING ROOM VISION BREAK(https://break-smoke.jp/)」（以下「BREAK」）にて、2026年6月1日(月)よりMCにフリーアナウンサーで俳優の宇垣美里さんを迎え、休憩時間の情報番組「BREAK TIMES」を開始することをお知らせします。オフィスで働くビジネスパーソンの休憩時間に、情報コンテンツを通して新たな発見や会話を提供することを目指します。併せて、本番組を活用したタイアップメニューの販売も開始します。

■宇垣美里さんがMCに就任！休憩時間の情報番組「BREAK TIMES」を開始

「BREAK」とは、都心で働くビジネスパーソンの"休憩"という貴重な隙間時間に着目した、音声付きデジタルサイネージメディアです。2021年9月にサービスを開始し、2026年6月末までに448施設・550面へと拡大、月間リーチ数は640万人に達する予定です。2024年から2025年にかけては、BtoB商材に加えて、日用品や健康関連商材、エンタメなど新しい業種からの出稿が増加した結果、年間売上（1月～12月）が2.8倍に成長し過去最高の売上高を記録しています。

近年、デジタル屋外広告（Digital Out of Home）業界では単なる広告配信にとどまらず、情報番組などのオリジナルコンテンツを発信する“番組化”の動きが広がっています。継続的に視聴したくなるコンテンツ制作を通じて、ユーザーの視聴体験向上に向けた取り組みが進む中、タクシー車内で放映中の移動時間の情報番組「HEADLIGHT」の番組制作ノウハウを活かし、「BREAK」でも新たに休憩時間の情報番組「BREAK TIMES」を開始します。

▼「BREAK TIMES」放映イメージ

事例１. ノンアルコールビールテイスト飲料「アサヒゼロ」事例２. 飲むミストサプリメント「IN MIST」

現在は女優業やパーソナリティ、執筆活動など幅広い分野で活躍する宇垣美里さんが、番組MCに就任。元TBSアナウンサーとして培った経験や、多角的な視点を活かした発信力を通じて、休憩時間の情報番組として心地よい情報体験を届けていただける存在であると考え、本番組のMCに決定しました。本番組では、オフィスでのひと休みの数分間に、仕事やライフスタイル、最新トレンドなどをテーマとしたコンテンツを通じて、ビジネスパーソンに新たな発見や気づきを届けます。また、本番組を活用したタイアップメニューの販売も開始します。

番組公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@breaktimes_nt

番組公式Xアカウント ：https://x.com/breaktimes_x

■宇垣美里さんコメント

この度、「BREAK TIMES」のMCを務めさせていただくことになりました、宇垣美里です。忙しい毎日の中で、ようやくほっと一息つける喫煙所での時間に寄り添い、次なるアクションの一助となるような番組にできたらと思っています。皆様に楽しんでいただけたら幸いです。

【宇垣美里さん プロフィール】

2019年にTBSを退社し、現在はドラマやラジオ出演、執筆活動など幅広く活躍中。昨年10月期のドラマ『できても、できなくても』（テレ東系）では連続テレビドラマ初主演を務めた。2026年放送&発売のイザナギゲームズ×日テレ×AX-ONによるオリジナルゲーム&TVドラマ『AKIBA LOST』（日本テレビ）にも出演。TBSラジオ『アフター６ジャンクション2』水曜パートナーを担当中。

◼︎オフィス喫煙所サイネージメディア「BREAK」媒体概要

「BREAK」は、都内を中心としたオフィスビルや共用施設に設置されたデジタルサイネージメディアです。主な利用者は、都市部のオフィスで働く20～50代のビジネスパーソンで、経営者層や役職者など、情報感度が高く、業務や購買の意思決定に関与する層が多く利用しています。また、喫煙所という空間特性から、1日平均約5回・1回あたり平均約6分滞在するなど、同じ利用者に繰り返し接触できる点も特徴です。メディアとしてさらなる成長を目指し、2026年3月にロゴを刷新しました。

媒体資料のダウンロードはこちら :https://break-smoke.jp/download/最新の出稿事例はこちら :https://break-smoke.jp/casestudy/

■お問い合わせ先

空き枠確認、お申込み、媒体資料に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては

下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。

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株式会社ニューステクノロジー

THE SMOKING ROOM VISION BREAK担当

E-MAIL ：smokead@newstech.co.jp

TEL ：03-5544-8775

URL ：https://break-smoke.jp/

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「BREAK」は、マーケティングにおける広告主の課題解決を目指すと共に、ターゲットに適したコンテンツの制作・配信を通して空間の価値向上に努めます。また、各種媒体及び企業からの広告主からの参画を広く募って参ります。

株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山三丁目1番34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

資 本 金 ：2,000万円

事業内容 ：モビリティプラットフォーム事業（東京都知事登録旅行業第2-8387号）・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

HP ：https://newstech.co.jp/

■株式会社コソド

会 社 名 ：株式会社コソド

住 所 ：東京都中央区京橋三丁目3-13 平和ビル三号館5F

設 立 ：2017年9月29日

代 表 者 ：山下 悟郎

事 業 内 容 ：喫煙所事業、喫煙所マーケティング事業、施設デザイン運用事業

H P ：https://cosodo.co.jp/