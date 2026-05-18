シンガーソングライターの吉澤嘉代子が、ファンクラブ会員限定イベントの開催を発表！チケプラにてファンクラブ会員先行受付中！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年7月26日（日）に開催される、ほうきの会限定イベント 吉澤嘉代子「すなっく嘉代子 明治記念館編」のファンクラブ会員先行（抽選）を開始しました。また、チケプラ電子チケットが本公演で採用されたことをお知らせします。

■埼玉県川口市出身のシンガーソングライター吉澤嘉代子が、ファンクラブ限定イベントの開催を決定！

2014年にメジャーデビューを果たし、バカリズム原作ドラマ『架空OL日記』の主題歌として1stシングル「月曜日戦争」を書き下ろす。2025年9月放送のNHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』では書き下ろし楽曲「うさぎのひかり」が主題歌に決定。2026年3月18日に6thアルバム『幽霊家族』をリリース。同年5月には東阪NHKホールでの単独公演『吉澤嘉代子 幽霊家族 “Ghost Family Tour”』を開催した吉澤嘉代子が、2026年7月にほうきの会限定イベント 吉澤嘉代子「すなっく嘉代子 明治記念館編」の開催を決定！吉澤嘉代子オフィシャルファンクラブ「ほうきの会」会員先行受付中！

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【公演詳細】

ほうきの会限定イベント 吉澤嘉代子「すなっく嘉代子 明治記念館編」

⚫︎公演日程

2026年7月26日（日）【昼の部】開演 13:00／【夜の部】開演 17:00

東京｜明治記念館 末広の間

⚫︎チケット料金（税込）

・全席指定 25,000円

※お土産・お食事・フリードリンク付

⚫︎受付期間

・ファンクラブ会員先行（抽選）

2026年5月15日（金）18:00 ～ 2026年5月25日（月）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/yoshizawakayoko/event2026/fc-hsyf2/

▶︎吉澤嘉代子 オフィシャルサイト

https://www.yoshizawakayoko.jp/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供ならびに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。