“具がおいしい”アマノフーズのフリーズドライおみそ汁でつくる新提案「氷おみそ汁丼」で夏の食課題の解決をサポート。エネルギー源の炭水化物、夏に欠かせない塩分や水分を手軽に補給

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社(本社 東京、社長 川原浩)が展開するフリーズドライ食品ブランド「アマノフーズ」は、2026年夏に、夏の食課題に対するフリーズドライおみそ汁の新しい楽しみ方「氷おみそ汁丼」を提案します。

あわせて5月18日からWEB動画「暑い夏に、氷おみそ汁丼」篇「氷おみそ汁丼の作り方」篇を当社公式YouTubeチャンネルで放映します。

■「夏の食事に関する実態」調査

・夏バテで食欲不振に陥り、夏の食事ならではの衛生管理や栄養バランスに悩み

・暑い夏には即席みそ汁を敬遠する傾向も

気象庁は、2026年4月17日に、最高気温が40℃以上となる日を「酷暑日」と正式に呼称することを発表しました。2026年の夏も全国的に平年よりも気温が高くなり、記録的な暑さが継続する見込みとなっています。※

※ 気象庁 夏の天候の見通し https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M

このような昨今の夏の厳しい暑さに対して、当社は2026年4月に即席みそ汁ユーザー2,931人を対象に、夏の食事に関する実態を調査しました。

過去に夏バテを経験した人は70％を超え、その症状として最も多いのがだるさや疲労を感じることで、次いで食欲不振に陥る人が多くなっています。本来は楽しいはずの食事ですが、夏バテによってストレスが発生していることが伺えます。

さらに、夏になると暑い時期ならではの食事に対する不安や悩みも出てきます。最も多かったのが食材の腐敗や食中毒の衛生管理、暑さで料理が億劫になったりキッチンの暑さといった夏ならではの不安や悩みに加えて、メニューの偏りにもよる栄養バランスも気になる点として挙がっています。

また、“夏に熱いものを食べたくない”、“夏におみそ汁を食べる習慣がない”ことを理由に、夏に即席みそ汁を食べなくなる人がいることもわかりました。

■アマノフーズが夏の新メニュー「氷おみそ汁丼」を考案！

夏の食課題に対するフリーズドライ食品の新たな楽しみ方を提案

夏の食生活の課題に対して、フリーズドライおみそ汁の新しい楽しみ方として、アマノフーズのフリーズドライおみそ汁を氷でキンキンに冷やしてごはんにもる新メニュー「氷おみそ汁丼」を提案します。

「氷おみそ汁丼」は、フリーズドライ食品の特長である火を使わずに一食分から手軽に食べられることや、夏に欠かせない水分と塩分がおみそ汁で補給できることに加え、具の食感がおいしいアマノフーズのフリーズドライおみそ汁だからこそ実現できる食べ応えです。ごはんと合わせて満足感が得られることで、夏の食欲不振の解決を手助けします。冷やすことでおみそ汁の具とごはんがキュッと引き締まり、夏にぴったりの軽やかな食感になります。たった1分で作れて、ひんやりおいしく活力が湧いてくるメニューです。

■「氷おみそ汁丼」の作り方

＜材料＞1人分

『いつものおみそ汁 なす』：1食（ほかの具でもOK）

お湯：50ml

氷：90g（家庭用の氷13個程度）

ごはん：120g

＜材料＞1人分

『いつものおみそ汁 なす』：1食（ほかの具でもOK）

お湯：50ml

氷：90g（家庭用の氷13個程度）

ごはん：120g

＜作り方＞

1.『いつものおみそ汁 なす』にお湯を注いでかき混ぜ、復元させる。ごはんは別の丼によそっておく。

2.氷を入れて軽くかき混ぜ、キンキンに冷やす。

3.冷やしたおみそ汁をごはんの上にもる。ごはんとおみそ汁の具を引き締める。

■「氷おみそ汁丼」の特長

１.キュッと軽やか夏の味わい

氷でキンキンに冷やすことでおみそ汁の具とごはんがキュッと引き締まります。味わいも食感も暑い夏にぴったりです。

2. 食べ応えのある具の食感

アマノフーズのフリーズドライおみそ汁は具そのものをおいしく調理してからフリーズドライしています。『いつものおみそ汁 なす』は素揚げするひと手間を惜しまないことで、かむとじゅわっとした食感とコク深い旨みが楽しめます。

3. 具を引き立てるみそとだし

アマノフーズのフリーズドライおみそ汁は具に合わせて最も相性の良いみそとだしを厳選してブレンドしています。『いつものおみそ汁 なす』は、なすの甘みや旨みを引き立てる合わせみそで、ごはんにもよく合います。

4. みそや野菜の栄養をしっかりそのまま

熱に弱いビタミンCをはじめ、栄養価も損なわれにくいフリーズドライ製法なので、みそや野菜の栄養をしっかり摂ることができます。

5. 夏に欠かせない水分と塩分補給

夏を元気で健康に過ごすために欠かせない、水分・塩分をひんやりおいしく補給できます。

暑さで食欲がなくなってしまった時にも、さらっとおいしく召し上がっていただけます。

＜管理栄養士 渥美まゆ美さん コメント＞

冷やしたおみそ汁をごはんにもった「氷おみそ汁丼」は、発酵食品である味噌を取り入れながら、エネルギー源となる炭水化物、夏に欠かせない塩分や水分を一度に補給できるレシピです。暑い日でも手軽にさらりと食べられる夏の“パワーフード”。アレンジもしやすく、飽きずに食べられるので、長い夏のお供にぴったりです。

■WEB動画「暑い夏に、氷おみそ汁丼」篇「氷おみそ汁丼の作り方」篇を放映

夏プロモーションの施策の1つとして、WEB動画を放映します。暑い夏の食欲を刺激し、夏を元気に乗り切れることを訴求した内容となっています。

「暑い夏に、氷おみそ汁丼」篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sKpZEqToaOA ]

「氷おみそ汁丼の作り方」篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AQ_RfPU3uEE ]

【「氷おみそ汁丼」に関する参考資料】

■「冷たいおみそ汁」は「塩味」「旨味」「コク」が増し、夏にぴったりの味わいに変化！

「冷たいおみそ汁」がごはんの「甘味」も引き立てる

「温かいおみそ汁」と「冷たいおみそ汁」の味わいを比較するため、味覚分析を行うOISSY株式会社が開発した、人間の味覚を再現することができるAI搭載の味覚センサー「レオ」を活用し、5つの基本味とされる「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「旨味」、そしてそれぞれの合計数値から算出される「コク」を数値化しました。

また、味覚分析の結果について、通称“味博士”として様々なメディアでもご活躍中の、OISSY株式会社代表取締役社長の鈴木隆一さんにコメントいただきました。

■比較条件

「温かいおみそ汁」：アマノフーズ『いつものおみそ汁 なす』を熱湯160mlで調理したもの

「冷たいおみそ汁」：「温かいおみそ汁」を冷蔵庫で8℃まで冷やしたもの

※「コク」：味覚刺激（5つの基本味）の数値の合計から算出したもの

※0.2ポイント以上の差：95%以上の人が認識できる（有意差あり）

※0.1ポイント以上の差：60%以上の人が認識できる（傾向あり）

■5つの基本味＋コク 味覚分析 結果

調査の結果、温かいおみそ汁と比較して、冷たいおみそ汁のほうが「塩味」が0.21ポイント、「旨味」が0.13ポイント高い味わいになることがわかりました。また、味わいの変化によって「コク」が0.2ポイント高くなりました。

＜通称“味博士” 鈴木隆一さん コメント＞

「温かいおみそ汁」は、具材やみそとだしの味を感じられる和食らしい優しい味わいのバランス。「冷たいおみそ汁」は氷で冷やしたことで、温かいおみそ汁よりも「塩味」「旨味」「コク」をよりはっきりと感じられ、さらっとしながらも食べ応えのある、夏にぴったりの味わいに変化します。「塩味」「旨味」「コク」が強い「冷たいおみそ汁」は、ごはんの「甘味」を引き立てるため、「氷おみそ汁丼」の相性は抜群です。

■鈴木隆一さん プロフィール

通称“味博士” ／ OISSY株式会社 代表取締役社長

慶應義塾大学院理工学研究科修士課程修了後、慶應義塾大学共同研究員・特任講師を経てOISSY株式会社を設立。AI搭載「味覚センサーレオ」開発者。味覚の受託分析や食べ物の相性研究を実施している。

■管理栄養士 渥美まゆ美さん考案

夏らしさ満載！手軽で体も喜ぶ「氷おみそしる丼」を使ったアレンジレシピ2選

管理栄養士の渥美まゆ美さんが、夏におすすめの「氷おみそ汁丼」のアレンジレシピを考案。体に優しく、手軽に作れる2品を提案いただきました。

■さらっとおいしく夏を乗り切る「氷おみそ汁丼 さばと夏野菜の豆乳仕立て」

＜材料＞1人分

『いつものおみそ汁 なす』：1食

お湯：50ml 氷：90g（家庭用の氷13個程度）

ごはん：120g

さば水煮缶：1/2缶 豆乳：100ml

トマト：1/4個 きゅうり：1/4本 青しそ：1枚

＜作り方＞

1.『いつものおみそ汁 なす』にお湯を注いでかき混ぜる。ごはんは別の丼によそっておく。

2.氷を入れて軽くかき混ぜ、キンキンに冷やす。

3.ごはんにさば水煮缶を汁ごとかけ、きゅうりは小口切り、トマトはサイコロ状に切ってのせ、２をもる。

4.豆乳をかけて、お好みで青しその千切りをのせる。

＜管理栄養士 渥美まゆ美さん コメント＞

さばには良質な魚のたんぱく質が多く含まれます。さらに魚の油に含まれるDHAやEPA等は炎症抑制や血流改善の助けをするので、汗を沢山かいて血液濃度が上がりやすい夏の時期には積極的にとりたい栄養素です。きゅうり、トマトに多く含まれるカリウムは、発汗で乱れやすい体内の水分バランスを整えてくれます。豆乳を追加することで、胃腸の負担を軽減しながら植物性のたんぱく質を摂取することができ、暑さに疲れた体の回復を助けます。「氷おみそ汁丼」を冷や汁風にアレンジをして、栄養バランスもばっちり。暑い日の朝ごはんにおすすめです。

■ 火も包丁も使わない トリプル発酵で簡単腸活「氷おみそ汁丼 トリプル発酵旨辛韓国風」

＜材料＞1人分

『いつものおみそ汁 なす』：1食

お湯：50ml 氷：90g（家庭用の氷13個程度）

ごはん：120g

納豆：1パック キムチ：40g 卵黄：1個分

青ねぎ：お好みで（カット済みパックがおすすめ）

刻みのり：お好みで

＜作り方＞

1.『いつものおみそ汁 なす』にお湯を注いでかき混ぜる。ごはんは別の丼によそっておく。

2.氷を入れて軽くかき混ぜ、キンキンに冷やす。

3.納豆とキムチを混ぜ、ごはんにのせ、2をもる。

4.中央をくぼませて卵黄をのせ、青ねぎ、刻みのりをお好みでのせる。

★お好みで、お酢、プレーンヨーグルト、粉チーズを追加してもおいしくいただけます

＜管理栄養士 渥美まゆ美さん コメント＞

発酵食品をたっぷり使った、食欲をそそる一品。納豆は良質な植物性のたんぱく質が含まれ、暑さで疲れた胃腸にも優しく消化も良いため、夏の時期に積極的に食べたい食品です。キムチも同様に発酵食品で、腸内環境の改善を助けてくれます。キムチの程よい酸味と辛みは唾液の分泌も促し、消化を助けます。みそ、納豆、キムチの3つの発酵のチカラで、猛暑で弱った胃腸をいたわりながらも、体を元気づけてくれる組み合わせです。コンロはもちろん、包丁やまな板も使わずに簡単に作ることができるので、忙しい日の食事にもおすすめです。

■ 渥美まゆ美さん プロフィール

管理栄養士 ／ 株式会社Smile meal代表取締役

保育園管理栄養士、料理講師、健保組合管理栄養士を経て管理栄養士料理家として、商品開発や出版、レシピ開発、メディア出演など多岐に渡り活動。2016年株式会社Smile meal設立。

食を通して人々の健康につながる料理の提案や売れる商品作りのお手伝い、健康セミナー講師や料理講師、管理栄養士の栄養相談で企業の健康経営サポートも手掛ける。テレビ出演多数。出版「野菜たっぷりレシピ（池田書店）」「朝つめるだけ弁当188（西東社）」他多数。

【アマノフーズについて】

■食材の風味や食感、栄養価も損なわれにくい！フリーズドライ製法の秘密

フリーズドライ製法とは、凍結（フリーズ）させて真空状態にしたあと、乾燥（ドライ）させる食品加工技術のこと。熱風で乾燥させるエアードライ製法とは異なり、過度な熱をかけず食品内部まで乾燥させることができます。熱を加えすぎないことで、食材の風味、食感、栄養価、形が残りやすくなります。

お湯を注ぐだけで簡単調理

フリーズドライ食品は、中心部まで小さな穴がたくさん空いているスポンジのような状態です。 注いだお湯が中心部まで染み込みやすく、短時間でフリーズドライ食品になる前の料理に復元されます。

たとえばフリーズドライおみそ汁やスープなどの汁物は、お湯を注いでから10秒程度かき混ぜることで、すぐに食べることができます。

食材の風味や食感、栄養価も損なわれにくい

フリーズドライ製法は、乾燥させるときに高温を使わないため、食材の風味や食感、栄養価や色が損なわれにくいのが特長です。特にビタミンＣは熱に弱い栄養成分のため、その他の製法よりもその喪失を抑えながら調理することができます。

常温で長期保存ができる

食品の中にある水分は微生物の繁殖や風味劣化の原因となりますが、フリーズドライ食品は水分をほとんど含まないため、常温で約1～5年間※保存が可能です。

そのため、忙しい時の手軽な食事や災害備蓄食としてストックできるのが特長です。軽くて持ち運びしやすく、お湯を注ぐだけですぐに食べられることから、キャンプや登山などアウトドアでも活用されています。

※ 賞味期限は商品によって異なります。

■アマノフーズブランドについて

フリーズドライ食品のイノベーターとして最先端のおいしさを40年以上も追求し続け、「いつものおみそ汁」や「うちのおみそ汁」を中心に“おいしさ”“楽しさ” “驚き”の商品を展開しています。

アマノフーズのおみそ汁は、具のおいしい食感、色、風味にこだわり、具を引き立てる最も相性の良いみそとだしを商品ごとに選びます。

最先端のフリーズドライ技術による食の進化で「うまい！」と「ワクワク」を提供し、前に進む原動力をもたらします。

・アマノフーズブランドサイト：https://www.asahi-gf.co.jp/special/amanofoods/

・WEBマガジン「アマノ食堂」：https://www.amanofoods.jp/amanoshokudo/

・アマノフーズ公式オンラインショップ：https://www.amanofd.jp/