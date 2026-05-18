株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループ（東証プライム：2982、所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」） は、2026年5月14日に2026年12月期第一四半期の連結決算を発表しました。

■営業利益 通期計画進捗率 26.0%／税前利益 同 54.1％

当初計画業績推移は2Q以降偏重を想定するも、一棟再生販売事業が力強く牽引し、営業利益11.1億円・通期計画 進捗率26.0％まで進捗。

子会社の吸収分割による特別利益計上で、税前利益24.3億円・同 54.1％となりました。

■国内一棟再生販売事業が業績を力強くけん引

売上高84.9億円（前年同期比 140.9％）、売上総利益17.0億円（同 236.7％）

資本回転・利益率の向上を意識した事業推進が、１Qの好調な利益進捗に寄与しました。

■不動産小口化事業の販売チャネルが徐々に再稼働

販売チャネルである金融機関の顧客紹介が徐々に再開の動きが見られます。

販売への貢献は遅効性を伴うため、業績推移は２Q以降に偏重の想定を維持しております。

その他、成長戦略の進捗として、系統用蓄電所の稼働開始やアセットマネジメント受託、ブランディング強化についても決算説明資料内に掲載しております。

2026年12月期第一四半期決算情報の詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。



〇2026年12月期 第１四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/49504f54/d743/43f9/8c77/bedfa4247c01/140120260514532773.pdf



〇2026年12月期 第１四半期 決算説明資料

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/64ff02d1/4eb3/48d5/adf3/4a24a1bec75d/140120260514533011.pdf

(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/64ff02d1/4eb3/48d5/adf3/4a24a1bec75d/140120260514533011.pdf)

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループは、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。東証プライム市場上場。東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置きながら国内外で事業を展開しております。



当社グループの発祥は1886（明治19）年に遡り、時代の流れと共に変化し続けてきました。北極星（パーパス）・ビジョンを掲げ、個人・法人を問わず多様なニーズに応じた不動産投資商品を提供しています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/