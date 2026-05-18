メディアプラットフォームnoteの「IR noteマガジン」に参画

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川 憲）は、2026年5月18日より、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」に参画し、株主・投資家の皆さまに向けたIR専用コンテンツの提供を開始します。

「IR noteマガジン」の閲覧を希望される株主・投資家の皆さまへ

「IR noteマガジン」の閲覧を希望される株主・投資家の皆さまは、ぜひ下記URLよりフォローをお願いいたします。

- ソラコムIR公式noteアカウント：https://note.com/soracom_ir- IR noteマガジン：https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b

ソラコムの公式IR noteを通じて、株主・投資家の皆さまに当社の事業や成長戦略への理解をより深めていただけるよう、継続的な情報発信に取り組んでまいります。

IR noteマガジンとは

IR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により投資家の皆さまにIR記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、IR noteマガジンをフォローすることでIR noteマガジン参加企業のIR記事の掲載通知を受け取る事ができ、いち早くIR記事を読むことができるようになります。これにより、IR noteマガジン参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家にIR記事を届ける事が可能になります。

IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となり、IR noteマガジンの運営を行っております。

noteについて

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

URL：https://note.com/

iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界200以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com

ソラコムのIRサイトでは、決算情報・IR資料・株主・投資家向け情報を掲載しています。

- IRサイト https://soracom.com/ja/ir- ソラコムIR公式note：https://note.com/soracom_ir- IRニュースレター登録：https://soracom.com/ja/ir/newsletter