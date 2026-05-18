床ひんやりで夏でも快適！夏も冬もこれ1台の、年中使える冷暖房ペットハウス『アニマルひえぽかハウス』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『アニマルひえぽかハウス』を5月18日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004834?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004834

本製品は、夏冬兼用で年中快適に過ごせる冷暖房ペットハウスです。

犬や猫などペットとの生活において、季節の変化に合わせた温度管理は非常に大切です。

床暖房（20～38℃）と床冷却（14～25℃）の細かな温度設定が可能で、夏は涼しく冬は暖かく過ごせます。

冷房には静音性の高いペルチェ式を採用しており、音に敏感なペットやエアコンの風が苦手なペットにも配慮しています。

1～12時間のタイマー機能、一定温度で停止する高温センサー、噛みつきに強い金属外被電源コードなど、ペットのことを考えた安全設計も充実。

屋根は取り外しや向きの変更ができ、お部屋に合わせて設置可能です。

大切なペットの留守番中の温度環境が心配。1年を通して快適に過ごせる空間を作ってあげたい。

そんな愛犬家・愛猫家の方におすすめの『アニマルひえぽかハウス』です。

＜製品特長＞

■夏も冬もこれ1台で対応する冷暖房ペットハウス

■暖房（20～38℃）と冷房（14～25℃）の細かな温度設定が可能

■冷房は静音性の高いペルチェ式を採用

■1～12時間のタイマー機能と高温センサー搭載で安心設計

■噛みつきによる断線を防ぐ金属外被電源コードを採用

■おしっこが垂れてもかかりにくい差し込み口の配置

■屋根は取り外しや向きの変更が可能

■拭き掃除しやすい本体と、丸洗いできる専用シートでお手入れ簡単

■体重5kg程度までの小型犬や猫に対応（生後3ヶ月以上対象）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vO-CbbVmPts ]

＜仕様＞

・サイズ／幅464×奥行363×高さ365(mm)

・重量／約3.5kg

・電源／DC12V

・消費電力／26W

・冷房・暖房方式／冷房：ペルチェ（電子）式 / 暖房：ヒーター式

・温度設定／暖房：20～38℃、冷房：14～25℃

・タイマー設定／1～12時間

・安全装置／サーモスタット50℃

・対応ペット／生後3カ月以上の犬猫、犬は小型犬対応

・入口サイズ／240×230(mm)

・ケーブル長／約2m

・材質／屋根：ABS、本体：ABS・アルミニウム、敷パッド：ポリエステル

・セット内容／本体、屋根、敷パッド、ACアダプター、日本語取扱説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/5/18

・型番/JAN／AMCH26SWH/4580060604326

アニマルひえぽかハウス

[販売価格] 15,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004834(https://www.thanko.jp/view/item/000000004834?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004834)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp