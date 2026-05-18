＜初開催＞全国サラダ野菜選手権を5月20日開催！野菜ソムリエが選ぶ、もっともおいしい「サラダ野菜」日本一を決定！！

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一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、代表理事：福井栄治、以下当協会）は、2026年5月20日（水）に、野菜ソムリエが選ぶもっともおいしいサラダ野菜を決定する「全国サラダ野菜選手権」（以下、本選手権）を開催します。全国各地より、サラダにしておいしい野菜「全18品」が集まりました。評価員は1品ずつ真剣に向き合い評価します。結果は、同日に日本野菜ソムリエ協会公式Instagramにて発表いたします。

「全国サラダ野菜選手権」 概要

■主 催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

■開催日：2026年5月20日（水）11:00～12:30

■会 場：

学校法人 後藤学園 武蔵野調理師専門学校（東京都豊島区南池袋3-12-5）

https://www.musashino-chouri.ac.jp/access/access.html

■審査員：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞／金賞 ／銀賞／銅賞／入賞

■結果発表：5月20日（水）に当協会公式Instagramにて速報を発表、翌日5月21日（木）にリリースを配信予定

■メディア取材について

取材・見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください。

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。ただいま、「第5回全国トマト（ラージ）選手権」「第2回全国夏いちご選手権」のエントリーを受付中。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,091名※2026年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com