『賭ケグルイ』オンラインくじ 第2弾が販売開始！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは、5月11日（月）より『賭ケグルイ』オンラインくじ 第2弾を販売いたします！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて5月11日（月）より『賭ケグルイ』オンラインくじ 第2弾を販売いたします！
【販売開始日】
2026年05月11日(月)
【販売価格】
１回770円(税込)
【お届け時期】
2026年8月下旬に出荷予定
※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。
【くじ販売ページ】
▼DRAW!DRAW!
https://amnibus.com/drawdraw/detail/307?utm_source=press(https://amnibus.com/drawdraw/detail/307?utm_source=press)
【景品ラインナップ】
▼A賞 アクリルブロック（全2種）
▼B賞 BIGアクリルスタンド（全5種）
▼C賞 A３マット加工ポスター（全5種）
▼D賞 アクリルチップ（全12種）
▼E賞 缶バッジ（全12種）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。
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(C)Homura Kawamoto・Toru Naomura/SQUARE ENIX
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▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について
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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：pr@armabianca.com
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