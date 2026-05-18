NYC株式会社による株式会社アクトへの投資実行のお知らせ

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中塚庸仁、以下「NYC」）は、ステンレス・アルミニウム等の鉄金属材料販売および加工を手掛ける株式会社アクト（本社：東京都東村山市、代表取締役：高尾健司、以下「アクト」）の全株式を取得し、投資を実行したことをお知らせいたします。NYCはこれまでに、中小企業投資をはじめ、ベンチャー投資等を含む累計30社への投資を実行しています。

アクトは、ステンレス・アルミニウム・スチール等の金属材料およびネジ・ボルト等の締結部品の販売を主軸とする金属卸売企業です。

効率的なオペレーション構築や、外注加工ネットワークの活用により、小ロット・高付加価値の加工対応を実現し、安定した事業基盤を確立しています。しかしながら、今後の更なる発展・事業継続のためには次期経営体制の構築が必要と考え、NYCによる事業承継を決断されました。

NYCは、優れた技術やビジネスモデルを持つ優良中小企業を対象に投資を行う投資会社です。NYCはファンドではなく、自己資金で投資を行うため、投資家の意向やリターンの分配に縛られず、自由度の高い支援が行えます。投資先企業の意向を反映した支援計画を提案し、よりよい形での事業承継を目指しています。

今後、NYCはアクトの更なる企業価値向上のため、経営体制の強化等、様々な経営支援を行ってまいります。

【投資先紹介（一部）】

https://nycinc.jp/contents/category/group

【株式会社アクト概要】

会社名 ：株式会社アクト

代表者 ：高尾健司

所在地 ：東京都東村山市美住町2-23-18

事業内容：

- ステンレス・アルミニウムその他金属材料販売- ネジ・ボルト・関連部品・締結部品- 加工品販売・内外装パネル加工・手摺加工

設立 ：2001年4月

会社HP ：https://www.act-metal.com/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業

会社HP ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)

■本件に関するお問い合わせ

NYC株式会社 広報担当

E-mail：admin@nycinc.jp