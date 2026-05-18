真珠を、もっと素肌に近い存在へ。「Pearl for Life（パールフォーライフ）」がブランドアップデート。

株式会社WSP

株式会社 WSP（本社：東京都中央区、取締役 社長：藪野 真紀子）が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life（パールフォーライフ）」は、ブランドロゴを刷新と共に、アコヤ真珠のベビーパールを主役にした日常に溶け込む新作ジュエリーを販売いたします。

近年、パールジュエリーはフォーマルな装いに限らず、日常のスタイリングに取り入れる流れが広まっています。

本新作では、繊細なベビーパールにダイヤモンドをあしらったミニマルなデザインを採用し、シーン問わずさりげなく上質さを添える“日常使いのパール”を提案します。

特別な日から、かけがえのない毎日へ

これまで私たちは、「真珠は、特別な日のものだけじゃない。年齢、ジェンダー、シーンの枠を超えて、すべての人に真珠をまとう歓びを。」という想いを大切に活動してまいりました。

多様な生き方が尊重される今、私たちはその志をさらに一歩進めます。

真珠を「装うための道具」から、一人ひとりの「日常に寄り添うパートナー」へ。

これまでの枠組みを超えていく姿勢はそのままに、より親密で、より自由なパールジュエリーのあり方を再定義しました。

リニューアル第一弾新作。

今回の新作は、新しいコンセプトを象徴する「日常に溶け込むパール」がテーマです。

あえてラフな装いに合わせることで完成する、真珠の新しい表情を引き出しました。

小粒で繊細なサイズ感が特徴で、日常のスタイリングに自然に馴染む軽やかさを持っています。

そこにダイヤモンドをさりげなくあしらうことで、控えめでありながらも上質な輝きをプラスしました。

■商品Pick Up

★アイテム1

（00051-3793-dcarina）

https://wsp.ne.jp/c/ring/akoya-ring/ring-1015

★アイテム2

（00053-8432-dcarina）

https://wsp.ne.jp/c/earring/akoya-earring/akoya-pi-830

★アイテム3

（00052-11035-station）

https://wsp.ne.jp/c/pendant/akoya-pendant/akoya-pen-523

★アイテム4

（00053-8445-8446）

https://wsp.ne.jp/c/earring/akoya-earring/akoya-pi-833

★アイテム5

（00053-8452-8453）

https://wsp.ne.jp/c/earring/akoya-earring/akoya-pi-834

★アイテム6

（00053-8433-8434）

https://wsp.ne.jp/c/earring/akoya-earring/akoya-pi-832

価格：ピアス\89,100～、ペンダント\107,800～、リング\176,000～（すべて税込)

発売日：2026年5月18日(月)

販売場所（EC・店舗）：

・直営店舗WSP銀座本店 / 新宿店 / 心斎橋店 / 四条店

https://www.wsp.ne.jp/f/store

・WSPオンラインストア

https://www.wsp.ne.jp/c/pearl-for-life

■株式会社WSPについて

1991年に大阪にて真珠の卸業として創業。真珠に対する研究から得た豊富な知識により、ジュエリーの製造・販売、真珠から抽出される成分に由来した化粧品やサプリメントの開発・製造・販売へと事業を展開させる。主力となるフォーマルパールやファインジュエリー以外に、MARLENA(マルレナ)、Pearl for Life (パールフォーライフ)、化粧品のmadama・hada（まだまはだ）、美容雑貨のPEARLDAYs(パールデイズ)などのブランドを取り扱う。また、近年は真珠が生産される海洋環境の問題についても取り組んでいる。



会社名：株式会社WSP（カブシキガイシャ ダブルエスピー）

取締役社長：藪野真紀子

所在地：（東京オフィス）〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-1 銀座グランディールビル 3階

創立：1991年（設立：1994年12月）

事業内容：宝飾品の製造卸販売、化粧品の製造販売、真珠サプリの開発

URL ：https://www.wspcorp.jp/

■お問合わせ先

WSPカスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11：00-18：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）