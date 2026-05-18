あなたの声をのせて、想いを込めた花火を打ち上げます。十和田湖湖水まつりに、ぜひボイスメッセージを寄せて下さい！

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

第61回十和田湖湖水まつりは2026年6月13日（土）に、1日限定で開催されます。会場の十和田湖畔休屋では丁寧に保全されている自然が広がり、その透き通る夜空に打ち上がる花火は今年も、当イベントのフィナーレを彩ります。あなたの声で想いを届ける「メッセージ花火(https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/1203172)」のお申し込みは、十和田湖湖水まつりの公式ページ(https://kosuimaturi.com/)にて承っております。

当イベントの会場では人工の光が少なく、夜空に咲く花火の色鮮やかさは格別です。観覧場所のすぐ近くから打ち上げられる迫力満点の花火は、あなたと気持ちを伝えたい相手のためだけの時間にご利用いただけます。今年は特別企画で、録音したあなた自身のボイスメッセージを会場内にお流ししてから、記念の花火を打ち上げさせていただきます。普段はなかなか伝えられない感謝の気持ち、記念日のお祝いや、新たな挑戦への宣言、そして、プロポーズの言葉まで。その想いをあなたの声にのせて、十和田湖湖水まつりの花火と共に大切な人へ贈りませんか。花火は1発からお申し込みいただけます。スターマインなどのプランもご用意しております。皆さまからのボイスメッセージをお待ちしております。

ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、ぜひご取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

「メッセージ花火」の詳細

(C)︎十和田奥入瀬観光機構／撮影：小山田邦哉

お預かりしましたボイスメッセージを再生後、花火を打ち上げさせていただきます。

打ち上げ日時

2026年6月13日（土）20:30～

※荒天時などにより、6月14日（日）に延期また開催中止になる場合があります。メッセージ花火をお申し込みの際は、延期時の打ち上げ希望の有無をお申し出ください。

会場

想いの広場（十和田湖畔休屋 桟橋前広場）

打ち上げ場所

十和田湖畔休屋 遊覧船桟橋

花火種類

１.４号玉1発 （5秒以内のボイスメッセージ）

高さ約160m、直径約120mの４号玉を1発打ち上げさせていただきます。１.２.合わせて限定30発。

２.４号玉3連発 （5秒以内のボイスメッセージ）

構成を花火師にまかせた４号玉の3連発。１.２.合わせて限定30発。

３.スターマインＳ （10秒以内のボイスメッセージ）

構成を花火師にまかせたスターマインを1セット打ち上げさせていただきます。限定2セット。

４.スターマインＭ （15秒以内のボイスメッセージ）

ちょっとした贅沢なおまかせ構成のスターマイン。限定1セット。

５.スターマインＬ （20秒以内のボイスメッセージ）

おまかせ構成のスターマインを盛大に！限定1セット。

料金

１.４号玉1発 10,000円（税込）

２.４号玉3連発 29,000円（税込）

３.スターマインＳ 70,000円（税込）

４.スターマインＭ 100,000円（税込）

５.スターマインＬ 150,000円（税込）

申込方法

オンラインのみ

【申込ページ】

https://widgets.bokun.io/online-sales/79947ef5-7f89-48d8-8dff-e4331c6817ce/experience/1203172

【支払方法】

クレジットカードで前払い

【〆切】

４号玉（種類１.２.） 2026年6月12日（金）12:00まで

スターマイン（種類３.４.５.） 2026年6月5日（金）12:00まで

※先着順とし、申込数が上限に達し次第、受付終了といたします。

【特記事項】

キャンセルポリシー等を必ず上記ページにてご確認の上お申し込みください。

注意事項

【当コンテンツについて】

・演出に関するご指定は受け付けておりませんので、予めご了承ください。

・当メッセージ花火を活用した個人的な事情や約束に関しては、主催者は一切の責任を負いかねます。

【花火について】

・花火はメッセージの内容に合わせて花火師が選ばせていただきます。花火の色や形、構成などについてのご指定はお受けいたしかねます。

・打ち上げ順は主催者側で決定いたします。

【ボイスメッセージについて】

・ボイスメッセージのご提出については、ご決済完了後にメールで送付されるチケット（PDFファイル）にてご案内いたします。

・チケットにご記載された期限内に、所定形式のボイスメッセージをご提出くださいますようお願いします。

・政治・宗教に関わるメッセージ、公序良俗に反するメッセージ、会場の方が聴くことがふさわしくないと考えられるメッセージなどは、ご変更をお願いする場合がございます。

公式ページ

https://kosuimaturi.com/

主催

十和田湖湖水まつり実行委員会

お問合せ

十和田湖湖水まつり実行委員会事務局

【イベントについて】

TEL0176-75-1531

（十和田湖観光交流センター「ぷらっと」）

【ご予約について】

TEL0176-24-3006

（十和田奥入瀬観光機構）