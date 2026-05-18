【ウェスティンホテル大阪】5月18日メロンパフェ解禁！

株式会社テェルウィンコーポレーション ウェスティンホテル大阪

ウェスティンホテル大阪（大阪市北区/総支配人 森田雅実）ロビーラウンジでは、2026年5月18日（月）から8月31日（月）の期間、1日10食限定「白鳥のメロンプリンパフェ」を提供いたします。昨年は完売が続き、販売期間の延長や提供数の追加を行うほどの反響をいただいたことから、メロン半玉を器にした特徴的なスタイルを引き続き今年もご用意いたします。

白鳥のメロンプリンパフェ

最大の特徴は、旬のメロン半玉を器として使用するインパクトのあるビジュアル。中には、ホテルメイドのプリンを丸ごと1個しのばせた、メロン好きにはたまらない満足感のある構成です。卵黄と生クリームを丁寧に泡立てたマスカルポーネクリーム、メロンの風味を閉じ込めたアイスクリーム、

そしてサクサク食感が楽しいココナッツロシェを重ね、食べるほどに隠された魅力が広がります。

トップには白鳥が水面をすべる姿をデコレーションし、涼やかで優雅な夏のロビーラウンジを象徴するパフェに仕上げました。

■商品概要

商品名：白鳥のメロンプリンパフェ

料 金： 7,200円／ドリンク１杯付き（コーヒーまたは紅茶）

販売数：1日10食限定

提供期間： 2026年5月18日（月）～8月31日（月）※要予約

提供時間：11:30～16:00（L.O） ２時間制

ご予約・お問い合わせ

TEL：06-6440-1060 ホームページ：https://lobbylounge.westinosaka.com/

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/westin-osaka-lobbylounge/reserve

※料金はすべて税金・サービス料が含まれています。 ※写真はすべてイメージです。

※仕入れ状況により、メニュー・内容は予告なく変更となる場合がございます。

■Lobby Loungeについて

3階分吹き抜けのフロアに、ゆったりとレイアウトされたソファとテーブル。ガラス張りの窓から見える緑豊かな自然や温かい陽射しで、心を癒すひと時をお過ごしください。三段のティースタンドでご提供するアフタヌーンティーセットや季節のスイーツ。ホテルならではのスイーツと、香り高いコーヒーをご一緒にお楽しみください。

座席数:58席

営業時間：11:00～18:00（ラストオーダー17:45）

ホームページ：https://lobbylounge.westinosaka.com/

■ウェスティンホテル大阪について

ウェスティンブランドの日本第一号店として生まれたウェスティンホテル大阪。

1993年の開業以来培ってきた親しみあふれるおもてなしと、経験豊かなスタッフによるパーソナルなサービスで、お客様をお迎えいたします。

“東洋と西洋の文化が華開いた安土桃山時代と西洋の融合”をコンセプトに、ヨーロピアンクラシックとジャパネスクの煌びやかな調和を表現した空間で、上質なくつろぎと癒しのひとときをお過ごしください。

ホームページ https://www.marriott.com/ja/hotels/osawi-the-westin-osaka/overview/

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