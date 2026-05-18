売れるネット広告社グループ（9235）、ベトナムオフショア開発のJV-ITホールディングスと業務提携！～AI×100名超の開発リソースで、グループの開発力を次のステージへ～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、このたび、ベトナムに100名超のエンジニア開発体制を有するオフショア開発企業、株式会社JV-ITホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：猪瀬ルアン、以下 JV-IT）との間で、AIを活用したソフトウェア開発体制の強化を目的とする業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本提携により、売れるネット広告社グループのAI開発ノウハウと、JV-ITの大規模かつ高品質な開発リソースを融合し、グループ全体の開発スピード・開発キャパシティ・収益性の向上を目指してまいります。

１. 業務提携の背景 ― AI時代における“開発力”の確保

売れるネット広告社グループでは、連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社および株式会社SOBAプロジェクトを中心に、AIを活用したソフトウェア開発を積極的に推進しております。

SOBAプロジェクトでは、2025年12月に『AI駆動開発チーム』を発足し、自律型コーディングエージェントを含む最新AI技術を全面導入しております。

また、売れるAIマーケティング社においても、『売れるAIシリーズ』をはじめとするAI関連プロダクトの開発・提供を加速しております。

一方で、AI技術の進化に伴い、売れるネット広告社グループ内における開発案件は急増しており、「AIを使いこなせるエンジニアの確保」が今後の成長を左右する重要課題となっておりました。

こうした状況を踏まえ、20年以上の開発実績を有し、ベトナムに100名超の開発体制を持つJV-ITとの業務提携を決定いたしました。

２. JV-ITの強み ― 高品質オフショア×AI開発体制

JV-ITは、ベトナム・ホーチミン市に開発拠点を置くオフショア開発企業です。代表取締役の猪瀬ルアン氏は1988年にベトナムから来日し、慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、IT業界で20年以上のキャリアを積んだ人物であり、日越両国のビジネス文化に精通しています。

JV-ITの特長は以下の通りです。

・全案件に日本人PMを配置：オフショア開発特有の言語障壁・品質課題を排除し、国内開発と遜色ない品質管理体制を実現。過去の受託開発において一度もプロジェクト炎上がないことを標榜

・離職率わずか３％：オフショア業界平均の離職率20％に対し、リモートワーク導入と独自の組織運営により極めて高い定着率を実現。長期的なナレッジ蓄積が可能な開発チーム

・AI活用開発への全面移行：開発者全員がAIを活用した開発プロセスへ移行済みであり、受託開発においてコスト・スピード・品質を大幅に改善。医療AI分野をはじめとする先端領域の開発実績

・取引企業300社以上：医療・農業・施設管理等の多業種にわたるシステム開発・アプリ開発の実績

■ 日本法人

会社名：株式会社JV-ITホールディングス

所在地：東京都新宿区四谷3-11 光徳ビル201

代表者：代表取締役 猪瀬 ルアン

設立：2018年５月21日

資本金：3,310万円

事業内容：システム開発、オフショア開発事業

■ ベトナム法人

会社名：JV-IT TECHS CO., LTD

所在地：2nd Floor, Ework Building, 103A-105-107 Nguyen Thong St., Ward.9, Dist.3, HCMC, Vietnam

代表者：三谷 将之

設立：2020年12月２日（前身JV-IT., JSC社 2006年５月29日設立）

事業内容：システム開発・運用・保守、クラウドサービス構築、AWS構築・運用・高速化

３. 本提携の内容

本提携により、以下の領域で両社が連携いたします。

■ AI開発リソースの拡充

SOBAプロジェクトのAI駆動開発チームが構築した開発手法・ナレッジをJV-ITのベトナム開発拠点に展開し、AIを活用できるエンジニアのリソースプールを大幅に拡大します。これにより、グループ内の開発案件の受容能力を現行体制比で数倍に引き上げることを目指します。

■ グループプロダクトの開発加速

売れるAIマーケティング社の『売れるAIシリーズ』、SOBAプロジェクトの各種SaaSプロダクト、およびグループ全体の新規サービス開発において、JV-ITの開発チームを戦略的に活用し、プロダクトの市場投入スピードを加速します。

■ クライアント向け受託開発の体制強化

SOBAプロジェクトが提供するシステム受託開発および保守運用サービスにおいて、JV-ITのオフショアリソースを活用することで、より競争力のある価格帯でのサービス提供を実現します。

４. 本提携による期待効果

■ 開発コストの最適化

ベトナムの優秀なエンジニアリソースを活用することで、国内開発と比較して開発コストを大幅に抑制しつつ、AIの活用により品質・スピードを維持・向上します。

■ 開発キャパシティの弾力性確保

案件増加時にも迅速にチームを拡張できる体制を整えることで、ビジネス機会の逸失リスクを最小化します。JV-ITの離職率３％という高い定着率は、プロジェクトの継続性とナレッジの蓄積において大きなアドバンテージとなります。

■ 時差を活かした開発サイクルの高速化

日本（UTC+9）とベトナム（UTC+7）の２時間の時差は、実質的な「準リアルタイム」での連携を可能とし、かつ日本の夜間帯にも開発が進行する体制を構築できます。これにより、24時間に近い開発サイクルの実現を目指します。

■ グループの収益構造への貢献

開発コストの最適化は、グループの原価率改善に直結します。また、受託開発の価格競争力強化によるトップライン拡大と、自社プロダクトの開発加速による中長期的なストック収益の成長に寄与する見込みです。

５. 今後の展望

今回のJV-ITとの業務提携は、売れるネット広告社グループのAI開発基盤を飛躍的に強化する戦略的取り組みです。

AI時代において、競争優位の源泉は「AIそのもの」だけでなく、それを実装し、素早く市場へ投入できる“開発力”そのものにあります。

売れるネット広告社グループは今後も、「AI・D2C・越境」の成長戦略を推進し、グループ全体のソフトウェア開発力を競争優位として事業成長を加速してまいります。

本件による当社連結業績への影響は現時点では軽微と見込んでおりますが、中長期的な企業価値向上に資するものと考えております。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520